«Приучены к хорошим манерам»: в Новосибирске продают котят саванны за 600 тысяч — с ними можно познакомиться

Саванна — довольно крупная кошка Источник: скриншот Avito











В Новосибирске продают котят саванны за 600 тысяч рублей. Животные, по словам представителя питомника, растут в семейной атмосфере, а к новым хозяевам поедут с полным пакетом документов. Объявление разместили на сайте Avito.

— Профессиональный питомник LUХ САТS предлагает вашему вниманию котят саванна f1 hp. Малыши ласковые и социально адаптированные, выращены в постоянном контакте c человеком, в семье. Приучены к хорошим манерам, лотку и кoгтеточке, — указано в объявлении.

F1 HP — котята, рожденные от самки Саванны F1. Саванна — высокая худая кошка с длинными лапами. Взрослая особь может весить до 15 килограммов при росте 60 сантиметров в холке. Размеры тела зависят от того, насколько представитель близок к первому скрещенному поколению — чем ближе, тем крупнее животное. В зависимости от того, насколько животное по родству близко к сервалу, различают 4 группы саванн. Чем больше процент дикой крови сервала, тем крупнее и дороже кошка. Например, саванна F 1 — прямой потомок сервала и домашней кошки, и т. д.

Автор публикации отмечает, что покупая котенка в питомнике, будущий владелец получит здорового, крупного, активного спутника жизни и члена семьи. Всех котят перед переездом в новый дом привьют теми прививками, которые необходимы по возрасту, также они отправятся с полным пакетом документов. Животных готовы отправить в любой уголок земного шара.

– Можете приехать и познакомиться с будущим питомцем и его родителями к нам в питомник лично, мы всегда Вам рады и открыты для общения. На все возникшие у Вас вопросы, с удовольствием отвечу лично.

В объявлении указано, что в питомнике есть и другие экзотические котята – саванна, чаузи, камышовая кошка, и многие другие, «на любые запросы и желания». Связаться с представителями питомника на момент публикации материала корреспонденту НГС не удалось.