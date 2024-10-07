«Бегает за мной хвостиком»: новосибирцы разобрали восемь бесплатных мейн-кунов за четыре дня — сколько еще осталось

Эти две кошки уже нашли дома Источник: предоставлено новыми владельцами Анной и Евгенией











На прошлой неделе НГС рассказывал, что заводчица мейн-кунов из Новосибирской области по состоянию здоровья больше не может заниматься племенной работой. Поэтому она решила бесплатно отдать своих кошек людям, которые всегда мечтали об этой породе, но не могли ее себе позволить купить. 10 мейн-кунов из закрывшегося питомника в Новосибирской области привезли в областной центр в четверг. К понедельнику, 7 октября, без новых хозяев осталась только парочка кошек.

Так как волонтеры через чаты и группы кинули клич о поиске временных домов для такого большого количества мейн-кунов, не удивительно, что часть будущих хозяев нашлась среди этих самых людей, кто взял кошек сначала на передержку.

Семен привыкает к новому дому Источник: предоставила Наталья Ш.











— Нам привезли нашего Семёна поздним вечером. Муж сразу сказал: оставляем! Кот был в стрессе, забился за унитаз, первые сутки не ел, не пил и не ходил в лоток. А потом начал оттаивать, мурчать, играть. Мы с мужем свозили Семёна к грумеру, вычесали и состригли колтуны, а в клинике сдали анализы на инфекции. В ближайшее время кастрируем и привьем его. Семену 1,5 года, он крупный взрослый кот, но мы не жалеем, что не взяли котенка. Не надо бояться брать взрослых животных, которым нужна помощь! На котят всегда больший спрос, а взрослые годами сидят в приютах и на передержках, — говорит Наталья Ш.

Людмила взяла на передержку мейн-куна черепахового окраса по кличке Лося. Девушка тоже сразу же поняла: никому свою Лосю не отдаст.

Лосе повезло быстро найти хозяйку, которая готова о ней позаботиться Источник: предоставила Людмила

— Она не злая, в руки даётся, но на руках ей сидеть не нравится, — рассказывает Людмила. — Когда лежит, перебирает лапками. Бегает за мной хвостиком, о ноги трётся. Я для нее всё необходимое сразу купила, в ближайшее время кастрируем и привьем ее. Думаю, у нас с ней все будет хорошо!

Эта кошечка пока не вполне доверяет людям, поэтому процедуры заканчиваются покусами и царапинами Источник: Предоставлено Анной











Еще одного мейн-куна приютила жительница Новосибирска Анна. У нее это четвёртый питомец в доме, но она ни о чем не жалеет:

— У моей кошки блохи, подтверждённый контакт с другой кошкой с короновирусной инфекцией, и подозрение на ринит. Сейчас кошка сидит на карантине под ванной. После контакта с ней я меняю одежду, моюсь, чтобы ни одна блоха, и уж тем более бацилла, не вышли за пределы периметра. Кошка запугана, особенно ее пугает мужской голос. Провести какие-то манипуляции — отдельный квест, который сопровождается покусанными и немного поцарапанными руками. Да, у меня ещё есть два кота из приюта, которые перенесли кальцивирус и они в зоне риска, и да, у меня есть породистый мейн-кун из лучшего питомника, но это никак не остановило моё желание взять ответственность за кошку-заброшку. И я однозначно говорю, что взять взрослого котэ и социализировать сильно проще, чем взять котёночка с «Авито».

Суровая кошка Клостридия и бедняга Боб пока никому не нужны Источник: приют «Наследие Бастет» / vk.com











Организаторы ярмарки-раздачи животных «День Хвоста» рассказали НГС, что из десяти кошек на данный момент обрели новый дом уже семеро, восьмая кошка встретится со своими будущими хозяевами после кастрации в следующую субботу.

— Мы пока что не нашли владельцев для кошки по имени Клостридия и кота по имени Боб. Первая диковата, а второй мало того, что робкий, так еще и находится сейчас на лечении (у него воспалился глаз). Но если найдутся ответственные люди, которые готовы их лечить и социализировать, мы рассмотрим кандидатуры и передадим по договору. Потому что кроме этих мейн-кунов у нас много обычных беспородных кошек, которых уж точно не разберут с такой скоростью, — говорит руководитель приюта «Наследие Бастет» Имран Тано.