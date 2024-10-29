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Криминал эксклюзив Новосибирского девелопера осудили за хищение 124 земельных участков у мэрии — сколько он проведет в колонии

Новосибирского девелопера осудили за хищение 124 земельных участков у мэрии — сколько он проведет в колонии

Михаил Обласов заработал больше 886 миллионов рублей

867
10 комментариев

Новосибирский девелопер Михаил Обласов свою вину не признаёт

В Центральном районном суде Новосибирска огласили приговор известному новосибирскому девелоперу Михаилу Обласову. Его признали виновным в крупной афере с муниципальной землёй на несколько десятков миллионов рублей (ч.4 ст.159 УК РФ).

— Михаилу Обласову назначили 2 года 6 месяцев реального лишения свободы, — сообщили корреспонденту НГС в суде.

По версии следствия, Михаил Обласов похитил 124 участка муниципальной земли. В материалах дела говорится, что в 2008 году он основал садовое товарищество «Сказочная поляна», которое сам и возглавил. Следователи уверяют, что в течение нескольких лет в СНТ вступили более сотни подставных лиц.

Впоследствии они выписали Обласову и его подельнику — предпринимателю Николаю Вдову — нотариальные доверенности, с помощью которых в муниципалитет были заявлены требования выделить бесплатно землю под дачные участки.

В 2014 году, когда Михаил Обласов занимал должность представителя новосибирской мэрии в Москве, чиновники из числа руководителей городской администрации, «введенные в заблуждение», выделили «Сказочной поляне» дорогостоящий земельный участок в черте города.

— Путем обмана сотрудников мэрии города Новосибирска, Обласов незаконно приобрел право на земельный участок стоимостью 81 миллион 450 тысяч рублей, — рассказывала НГС помощник прокурора Центрального района Елена Сергеева.

Садовое товарищество просуществовало недолго. Обласов и Вдов объединили участки, изменили категорию использования земли, и самый большой продали строительной компании «Энергомонтаж» под руководством депутата Заксобрания НСО Ивана Сидоренко за сумму более 886 миллионов рублей.

Источник НГС сообщал, что после возбуждения уголовного дела ущерб в сумме более 81 миллиона рублей был погашен самим Иваном Сидоренко.

Николая Вдова судили отдельно. Осенью прошлого года за участие в крупной афере его приговорили к 3 годам условного срока.

Главу строительной компании «Энергомонтаж» Ивана Сидоренко сегодня судят по делу о другом мошенничестве. По версии следствия, он обманул мэрию на 160 миллионов рублей, обещая построить торговый центр.

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Комментарии
12
Аарон Вассертрум
14 минут
"сколько он проведет в колонии" - 14 суток?
Bream
4 минуты
изменили категорию использования земли (с) и как же им это удалось? ахаххахаха
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