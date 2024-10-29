ДТП и штрафы: у водителя троллейбуса нашлись десятки нарушений после смертельной аварии с беременной

Смертельная авария в Кировском районе произошла накануне утром Источник: Госавтоинспекция, соцсети Ирины А.











За рулём троллейбуса, который сбил насмерть 25-летнюю беременную жительницу Новосибирска, была 66-летняя Ирина А., сообщил источник НГС. По данным источника, женщина — уроженка Сахалинской области.

В личном пользовании у Ирины А. был Fiat Doblo, на котором она передвигается с 2013 года. За последние три года женщина нарушила правила дорожного движения не менее 21 раза, уточнил источник НГС.

Общая сумма штрафов превысила 31 тысячу рублей. Активнее всего сибирячка нарушала ПДД с 2021 по 2023 год — последнее нарушение зафиксировано в ноябре прошлого года. Самое частое нарушение владелицы Fiat — превышение скорости на 20‍–‍40 км‍/‍ч, на котором она попалась семь раз.

Чаще всего камеры фиксировали нарушения на Немировича-Данченко — недалеко от места жительства и работы владелицы авто Источник: Источник НГС











Также источник упоминает о двух ДТП с участием троллейбусов №2271 и №2269 в 2023 и 2020 годах. За рулём в обоих случаях находилась Ирина А., уточняет собеседник.

Связаться с Ириной А. корреспонденту НГС не удалось, так как её телефон недоступен.

Накануне НГС общался со знакомым водителя троллейбуса, который заявил, что Ирина А. работает с 90-х годов. По его словам, женщина всегда ездила аккуратно и не нарушала ПДД.

ДТП с участием троллейбуса на Зорге произошло накануне утром. В результате столкновения погибла 25-летняя сотрудница местного детского сада Виктория Л. Женщина была на позднем сроке беременности, у неё также остался четырёхлетний сын. Ребёнок был на месте ДТП, но не получил серьёзных травм — очевидица аварии отвела его в детский сад, откуда его позже забрали врачи.