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Осень «Движемся в час по чайной ложке»: в Новосибирске пошел снег, город встал в пробках — онлайн-трансляция

«Движемся в час по чайной ложке»: в Новосибирске пошел снег, город встал в пробках — онлайн-трансляция

По данным 2ГИС, сейчас в городе 7 баллов

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Вечером во вторник, 29 октября, в Новосибирске пошел снег с дождем. В городе собрались большие пробки, а жители не могут уехать на общественном транспорте. На тротуарах появились огромные лужи. НГС начинает онлайн-трансляцию о ситуации в городе.

Елизавета Шаталова

Цены на такси повысились, но как отмечает Яндекс совсем немного. Тем не менее читатели жалуются, что стало сильно дороже.

— Город встал…а такси подорожало на 100500 процентов, — отметил комментатор на НГС.

Виктория Корнеева

Снегопад сняли и в центре Новосибирска — недалеко от ТРЦ «Галерея Новосибирск». Видео опубликовали в Telegram-канале «Новосибирск на маскималках».

Елизавета Шаталова

Читательница НГС прислала атмосферное видео с улицы Ленина. Главное, не заглядеться и не промочить ноги.

Елизавета Шаталова

Читатель НГС Павел рассказал, что сегодня в метро около 18:15 появилась огромная толпа.

— Ехал сегодня вечером в метро примерно в 18:15 со станции Площадь Ленина до Студенческой, в метро была настоящая толпа. Люди выстраивались в очереди даже перед турникетами. Многим не хватало места вагонах, поэтому приходилось пропускать поезда и ждать следующего. В самих вагонах люди буквально друг на друге стояли, — рассказал Павел.

Елизавета Шаталова

Как рассказал читатель НГС, сегодня общественный транспорт оказался переполненным. Он пытался уехать в Октябрьский район из центра.

— Дожили, уже невозможно уехать из центра города. Маршрутки приезжают забитые полностью — невозможно в них попасть. Решил спуститься в метро — там огромная давка и по какой-то причине терминал не принял мою оплату телефоном, хотя всегда всё работало. Решил вернуться в офис и переждать это сумасшествие. Общественный транспорт Новосибирска — это ад наяву, — поделился читатель.

Елизавета Шаталова

Делитесь своими фотографиями в нашем телеграм-канале.

Елизавета Шаталова

Если у вас есть фото и видео со снегом или вы застряли в пробки, то напишите нам

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Елизавета Шаталова

Читательница НГС рассказала, что на Петухова сейчас огромная пробка. Людей там выпускают из автобусов из второго ряда.

— Движемся в час по чайной ложке, водители выпускают людей на Винапе из второго ряда, потому что ближе не подъехать, — объяснила читательница.

Елизавета Шаталова

Весь город окрашен в красный цвет. Во многих местах произошли аварии. Жители жалуются на пробки. По данным 2ГИС, в 18:30 ситуация на дорогах оценивалась в 8 баллов.

Елизавета Шаталова

Снег сфотографировали на Родниках. Фото выложили в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».

Елизавета Шаталова

Фотокорреспондент НГС Андрей Бортко прислал видео со снегом. Он пошел на улице Спартака.

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