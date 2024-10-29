«Движемся в час по чайной ложке»: в Новосибирске пошел снег, город встал в пробках — онлайн-трансляция

Вечером во вторник, 29 октября, в Новосибирске пошел снег с дождем. В городе собрались большие пробки, а жители не могут уехать на общественном транспорте. На тротуарах появились огромные лужи. НГС начинает онлайн-трансляцию о ситуации в городе.
Цены на такси повысились, но как отмечает Яндекс совсем немного. Тем не менее читатели жалуются, что стало сильно дороже.
— Город встал…а такси подорожало на 100500 процентов, — отметил комментатор на НГС.
Снегопад сняли и в центре Новосибирска — недалеко от ТРЦ «Галерея Новосибирск». Видео опубликовали в Telegram-канале «Новосибирск на маскималках».
Читательница НГС прислала атмосферное видео с улицы Ленина. Главное, не заглядеться и не промочить ноги.
Читатель НГС Павел рассказал, что сегодня в метро около 18:15 появилась огромная толпа.
— Ехал сегодня вечером в метро примерно в 18:15 со станции Площадь Ленина до Студенческой, в метро была настоящая толпа. Люди выстраивались в очереди даже перед турникетами. Многим не хватало места вагонах, поэтому приходилось пропускать поезда и ждать следующего. В самих вагонах люди буквально друг на друге стояли, — рассказал Павел.
Как рассказал читатель НГС, сегодня общественный транспорт оказался переполненным. Он пытался уехать в Октябрьский район из центра.
— Дожили, уже невозможно уехать из центра города. Маршрутки приезжают забитые полностью — невозможно в них попасть. Решил спуститься в метро — там огромная давка и по какой-то причине терминал не принял мою оплату телефоном, хотя всегда всё работало. Решил вернуться в офис и переждать это сумасшествие. Общественный транспорт Новосибирска — это ад наяву, — поделился читатель.
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Читательница НГС рассказала, что на Петухова сейчас огромная пробка. Людей там выпускают из автобусов из второго ряда.
— Движемся в час по чайной ложке, водители выпускают людей на Винапе из второго ряда, потому что ближе не подъехать, — объяснила читательница.
Весь город окрашен в красный цвет. Во многих местах произошли аварии. Жители жалуются на пробки. По данным 2ГИС, в 18:30 ситуация на дорогах оценивалась в 8 баллов.
Снег сфотографировали на Родниках. Фото выложили в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».
Фотокорреспондент НГС Андрей Бортко прислал видео со снегом. Он пошел на улице Спартака.