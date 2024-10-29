«Движемся в час по чайной ложке»: в Новосибирске пошел снег, город встал в пробках — онлайн-трансляция

— Ехал сегодня вечером в метро примерно в 18:15 со станции Площадь Ленина до Студенческой, в метро была настоящая толпа. Люди выстраивались в очереди даже перед турникетами. Многим не хватало места вагонах, поэтому приходилось пропускать поезда и ждать следующего. В самих вагонах люди буквально друг на друге стояли, — рассказал Павел.

