НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+3°

пасмурно, дождь

ощущается как +1

2 м/c,

вос.

 743мм 99%
Подробнее
0 Пробки
USD 97,23
EUR 105,22

СРОЧНО

Синоптики дали прогноз погоды на три дня

Кулачные бои в «Сибирь-Арене»
Цены — ниже. Квартиры от застройщика
Жертвы бизнес-гуру
Зимний дайджест моды
Писательский квартал на Бугринке
Честно о бизнесе в OZON
Что вреднее: кофе или энергетик
Новости в Telegram
Город Жуткое смертельное ДТП с троллейбусом и кровавый турнир по кулачным боям: главные события за 28 октября в Новосибирске

Жуткое смертельное ДТП с троллейбусом и кровавый турнир по кулачным боям: главные события за 28 октября в Новосибирске

НГС выбрал пять самых ярких новостей дня

307
Написать комментарий

За день произошло множество событий

Ежедневно в Новосибирске и области происходят десятки событий. Часть из них получают тысячи просмотров, другие же и вовсе остаются незамеченными. В этом дайджесте мы собрали пять самых интересных новостей за 28 октября.

Троллейбус насмерть сбил 25-летнюю девушку в Новосибирске

Утро понедельника началось со страшного ДТП: на улице Зорге троллейбус сбил 25-летнюю беременную женщину, которая шла по пешеходному переходу со своим сыном. Женщина скончалась на месте, мальчик получил травму.

На улице Зорге срочно чинят освещение после смертельного ДТП с троллейбусом — фото с места работ

После смертельного ДТП на улицу Зорге приехали рабочие. Они проверили исправность освещения на месте аварии, нанесли разметку пешеходного перехода и «лежачего полицейского». Местные жители рассказывали, что и до страшного ДТП в этом месте уже происходили аварии с пешеходами.

Сибиряка поймали на майнинге — он создал криптовалюту на 12 миллионов

Полицейские поймали сибиряка за нелегальный майнинг. Он успел заработать 12 миллионов рублей. Для этого мужчина использовал оборудование региональных электросетей.

Бизнес со вкусом крови: новосибирца отправили в нокаут на «Сибирь Арене» — на жестоком зрелище зарабатывают миллионы

В Новосибирске состоялся стадионный турнир по боям на голых кулаках Hardcore Fighting Championship. Зрителям показали обещанное шоу с кровью и глухими нокаутами. Корреспондент НГС Павел Тиунов побывал на «Сибирь Арене» и разобрался, почему жестокое зрелище набрало большую популярность среди новосибирцев.

«Снег с дождем»: синоптики дали прогноз погоды в Новосибирске на три дня — будет гололед

Начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова рассказала, что в ближайшие три дня в городе ожидается дождь со снегом и гололед. По ее словам, температуры в городе станут ниже — до +4 градусов днем.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
ДТП Смертельное ДТП Троллейбус Кулачные бои Майнинг Новости Новосибирск
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Отдохнул лучше, чем мог бы за неделю в Турции». Турист — о семидневном путешествии на поезде во Владивосток
Никита Словиковский
Основатель портала аренды и агентства недвижимости «Драже»
Мнение
«Придется снижать цены»: миллиардер — о том, что ждет рынок недвижимости в 2025 году
Анонимное мнение
Мнение
«Какого лешего, я не понимаю»: юрист в декрете объяснила, почему больше не хочет рожать — и налог на бездетность это не изменит
Анонимное мнение
Мнение
«В хронометраж затесалась интрижка с Леди Гагой»: сиквел «Джокера» раскритиковали все, кому не лень — почему его не поняли
Маргарита Резникова
СММ-редактор
Мнение
«Многим девушкам тут нравится»: как россиянка работает в стрип-клубе — откровенная история
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Александра,35

Сергей,35

Гербера,56

Оксана,40

Иринка,35

Rita,41

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз мусора

1 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление