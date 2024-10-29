Жуткое смертельное ДТП с троллейбусом и кровавый турнир по кулачным боям: главные события за 28 октября в Новосибирске

За день произошло множество событий Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Ежедневно в Новосибирске и области происходят десятки событий. Часть из них получают тысячи просмотров, другие же и вовсе остаются незамеченными. В этом дайджесте мы собрали пять самых интересных новостей за 28 октября.

Троллейбус насмерть сбил 25-летнюю девушку в Новосибирске

Утро понедельника началось со страшного ДТП: на улице Зорге троллейбус сбил 25-летнюю беременную женщину, которая шла по пешеходному переходу со своим сыном. Женщина скончалась на месте, мальчик получил травму.

На улице Зорге срочно чинят освещение после смертельного ДТП с троллейбусом — фото с места работ

После смертельного ДТП на улицу Зорге приехали рабочие. Они проверили исправность освещения на месте аварии, нанесли разметку пешеходного перехода и «лежачего полицейского». Местные жители рассказывали, что и до страшного ДТП в этом месте уже происходили аварии с пешеходами.

Сибиряка поймали на майнинге — он создал криптовалюту на 12 миллионов

Полицейские поймали сибиряка за нелегальный майнинг. Он успел заработать 12 миллионов рублей. Для этого мужчина использовал оборудование региональных электросетей.

Бизнес со вкусом крови: новосибирца отправили в нокаут на «Сибирь Арене» — на жестоком зрелище зарабатывают миллионы

В Новосибирске состоялся стадионный турнир по боям на голых кулаках Hardcore Fighting Championship. Зрителям показали обещанное шоу с кровью и глухими нокаутами. Корреспондент НГС Павел Тиунов побывал на «Сибирь Арене» и разобрался, почему жестокое зрелище набрало большую популярность среди новосибирцев.

«Снег с дождем»: синоптики дали прогноз погоды в Новосибирске на три дня — будет гололед