«Снег с дождем»: синоптики дали прогноз погоды в Новосибирске на три дня — будет гололед

Новосибирцы заметят небольшое похолодание в ближайшие три дня Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Синоптики рассказали, какой будет температура в Новосибирске в ближайшие три дня. По словам Натальи Кичановой, начальника отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС», в городе ожидается дождь со снегом и гололед.

— На ближайшие сутки ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Более интенсивные, умеренные осадки. Температурный фон у нас не меняется — что ночью, что днем. Местами гололедные явления, — отметила Наталья Кичанова.

Во вторник, 29 октября, в Новосибирске ожидается +2…+4 градуса. Местами будет гололедица. Ночью ветер будет в северном направлении, днем — северо-западный, 4-9, местами с порывами до 14 метров в секунду.

В среду, 30 октября, в Новосибирске снова ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха ночью опуститься до 0, днем +1…+3. Ветер будет северо-западный, 3-8 метров в секунду.

В четверг, 31 октября, в городе ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Ночью температура опустится до -1…-3 градусов, днем будет в районе +1…+3. Ветер северо-западный.