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Осень «Снег с дождем»: синоптики дали прогноз погоды в Новосибирске на три дня — будет гололед

«Снег с дождем»: синоптики дали прогноз погоды в Новосибирске на три дня — будет гололед

Ночью и днем температура будет примерно одинаковая

3 844
7 комментариев

Новосибирцы заметят небольшое похолодание в ближайшие три дня

Синоптики рассказали, какой будет температура в Новосибирске в ближайшие три дня. По словам Натальи Кичановой, начальника отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС», в городе ожидается дождь со снегом и гололед.

— На ближайшие сутки ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Более интенсивные, умеренные осадки. Температурный фон у нас не меняется — что ночью, что днем. Местами гололедные явления, — отметила Наталья Кичанова.

Во вторник, 29 октября, в Новосибирске ожидается +2…+4 градуса. Местами будет гололедица. Ночью ветер будет в северном направлении, днем — северо-западный, 4-9, местами с порывами до 14 метров в секунду.

В среду, 30 октября, в Новосибирске снова ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха ночью опуститься до 0, днем +1…+3. Ветер будет северо-западный, 3-8 метров в секунду.

В четверг, 31 октября, в городе ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Ночью температура опустится до -1…-3 градусов, днем будет в районе +1…+3. Ветер северо-западный.

Ранее НГС писал о том, что синоптики объяснили, почему в Новосибирске стоит теплая погода. Специалисты предупреждали, что похолодание наступит в конце октября, но оно будет кратковременным.

https://ngs.ru/text/autumn/2024/10/26/74254448/
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Комментарии
7
Татьяна 53
1 час
Можно было бы и без снега обойтись.
Гость
1 час
А где пациент который лет 5 тут все в краснодар к какому-то брату мечтает все переехать?
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