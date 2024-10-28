На улице Зорге срочно чинят освещение после смертельного ДТП с троллейбусом — фото с места работ

На месте смертельного ДТП в Новосибирске на улице Зорге начали срочно ремонтировать освещение. Об этом очевидцы сообщили в Telegram-канале «АСТ-54 Black».
Утром 28 октября беременная 25-летняя жительница Новосибирска переходила дорогу по пешеходу вместе с четырёхлетним сыном. Около дома №105 её насмерть сбил троллейбус. Ребёнок получил травмы.
По словам местных жителей, это место опасно для пешеходов. Из-за плохого освещения здесь неоднократно происходили аварии.
После страшного ДТП рабочие начали делать освещение на проблемном участке и наносить свежую разметку. Редакция НГС обратилась в мэрию Новосибирска за комментарием.
Ранее смертельное ДТП произошло на улице Станционной.