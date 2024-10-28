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Происшествия На улице Зорге срочно чинят освещение после смертельного ДТП с троллейбусом — фото с места работ

На улице Зорге срочно чинят освещение после смертельного ДТП с троллейбусом — фото с места работ

Местные жители отмечают, что это место опасно для пешеходов из-за плохо освещения

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12 комментариев

Утром 28 октября на этом месте троллейбус насмерть сбил 25-летнюю женщину

На месте смертельного ДТП в Новосибирске на улице Зорге начали срочно ремонтировать освещение. Об этом очевидцы сообщили в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

Утром 28 октября беременная 25-летняя жительница Новосибирска переходила дорогу по пешеходу вместе с четырёхлетним сыном. Около дома №105 её насмерть сбил троллейбус. Ребёнок получил травмы.

По словам местных жителей, это место опасно для пешеходов. Из-за плохого освещения здесь неоднократно происходили аварии.

После страшного ДТП рабочие начали делать освещение на проблемном участке и наносить свежую разметку. Редакция НГС обратилась в мэрию Новосибирска за комментарием.

Ранее смертельное ДТП произошло на улице Станционной.

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Комментарии
13
С левого берега
8 минут
Так всегда у нас...
С левого берега
6 минут
Обратите внимание на улицу Котовского. Тот участок что идет возле Горского ж/м. Очень темно, обочины дороги вообще не освещаются.
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