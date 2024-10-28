Сибиряка поймали на майнинге — он создал криптовалюту на 12 миллионов

Силовики проверяли нарушения при использовании электричества Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Полицейские поймали сибиряка за нелегальный майнинг. Он успел заработать 12 миллионов рублей. Об этом рассказал 28 октября заместитель начальника ГУ МВД России по Новосибирской области Кирилл Травин во время оперативного совещания при губернаторе Андрее Травникове.

На прошлой неделе полицейские провели оперативно-профилактические мероприятия «Топливно-энергетический комплекс». Благодаря этому выявили шесть административных нарушений и возбудили одно уголовное дело.

Материалы еще одного нарушения сейчас находится в Следственном комитете для принятия решения о возбуждении дела.

— Оно касается майнинга при использовании оборудования региональных электросетей для создания криптовалюты в Мошковском районе. На общую сумму более 12 миллионов рублей, — сообщил Кирилл Травин.