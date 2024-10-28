НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+4°

пасмурно, без осадков

ощущается как +2

1 м/c,

ю-з.

 749мм 89%
Подробнее
3 Пробки
USD 96,67
EUR 104,81

СРОЧНО

Трем главным долгостроям на ОбьГЭСе нашли хозяев

Кулачные бои в «Сибирь-Арене»
Цены — ниже. Квартиры от застройщика
Жертвы бизнес-гуру
Зимний дайджест моды
Писательский квартал на Бугринке
Честно о бизнесе в OZON
Что вреднее: кофе или энергетик
Новости в Telegram
Криминал Сибиряка поймали на майнинге — он создал криптовалюту на 12 миллионов

Сибиряка поймали на майнинге — он создал криптовалюту на 12 миллионов

Жителя Новосибирской области полицейские задержали за майнинг

2 758
35 комментариев

Силовики проверяли нарушения при использовании электричества

Полицейские поймали сибиряка за нелегальный майнинг. Он успел заработать 12 миллионов рублей. Об этом рассказал 28 октября заместитель начальника ГУ МВД России по Новосибирской области Кирилл Травин во время оперативного совещания при губернаторе Андрее Травникове.

На прошлой неделе полицейские провели оперативно-профилактические мероприятия «Топливно-энергетический комплекс». Благодаря этому выявили шесть административных нарушений и возбудили одно уголовное дело.

Материалы еще одного нарушения сейчас находится в Следственном комитете для принятия решения о возбуждении дела.

— Оно касается майнинга при использовании оборудования региональных электросетей для создания криптовалюты в Мошковском районе. На общую сумму более 12 миллионов рублей, — сообщил Кирилл Травин.

Недавно энергетики обнаружили в Новосибирске четыре нелегальные майнинговые фермы. Криптофермы нашли в разных районах города.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Майнинг Мошковский район полиция
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
36
С левого берега
40 минут
Где доклады о том что приехали на вызов через несколько минут, где решения проблем с ночными пивнушками? Где реальная борьба с нелегальной торговлей на площадях города?
diver
34 минуты
На 12 лямов электроэнергии нажег? А сколько заработал?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Придется снижать цены»: миллиардер — о том, что ждет рынок недвижимости в 2025 году
Анонимное мнение
Мнение
«В хронометраж затесалась интрижка с Леди Гагой»: сиквел «Джокера» раскритиковали все, кому не лень — почему его не поняли
Маргарита Резникова
СММ-редактор
Мнение
«Если он делает маникюр, почему я не могу быть инженером?»: колонка россиянки о сексизме на вахте
Анонимное мнение
Мнение
В OZON каждые три недели идут проверки: сибирячка о том, как открыла пункты выдачи заказов — без купюр
Анонимное мнение
Мнение
«Многим девушкам тут нравится»: как россиянка работает в стрип-клубе — откровенная история
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Татьяна,41

Ника,32

Добрый,40

Влад,44

Елена Дмитриевна,47

Таша,46

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Вывоз мусора

1 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Добавить объявление