Бизнес со вкусом крови: новосибирца отправили в нокаут на «Сибирь-Арене» — на жестоком зрелище зарабатывают миллионы

Вячеслава Бабкина нокаутировали через 42 секунды после начала поединка Источник: Hardcore Fighting Championship / vk.com











В Новосибирске состоялся стадионный турнир по боям на голых кулаках Hardcore Fighting Championship. Зрителям показали обещанное шоу с кровью и глухими нокаутами, в один из которых угодил наш земляк. Корреспондент НГС Павел Тиунов побывал на «Сибирь Арене» и разобрался, почему жестокое зрелище набрало большую популярность и как Новосибирск стал площадкой для разборок спортивных функционеров.

Новосибирск уже давно не балуют спортивными шоу. Последний раз в столицу Сибири привозили профессиональный турнир по ММА несколько лет назад. За это время изменились не только вкусы публики, но и законы жанра.

Все новое — хорошо забытое старое. Кулачные бои — лишнее тому подтверждение. Их будто достали с верхней полки антресолей, сдули с них пыль, обернули в подарочную упаковку и решили дорого продать. Желающих купить оказалось предостаточно, благо поединки на голых кулаках более зрелищные, чем тот же классический бокс, за счёт большей травматичности и, следовательно, большего количества крови и возможных нокаутов. Охотников до хлеба и зрелищ в Новосибирске оказалось много.

«Дом-2» для мужиков

Турниры по кулачным боям промоутерской организации Hardcore Fighting Championship (HFC) причисляют к направлению поп-ММА — сфере, которая возникла в момент, когда блогеры решили выяснять отношения на кулаках. HFC, изначально набравшая популярность в YouTube, объявила себя спортивной организацией, но, понимая, что только на бойцовском мастерстве много просмотров не наберешь, начала делать блогерами своих же спортсменов.

Организатором турнира указано ООО «Спорт Интертеймент». По данным сервиса «Контур.Фокус», компания зарегистрирована летом 2022 года и занимается «прочей деятельностью в области спорта». Учредитель — Алексей Ильин, директор — Дмитрий Новосельцев, он также занимается арендой и лизингом строительных машин. По итогам 2023 года компания зафиксировала выручку в размере 504 миллионов рублей, прибыль — 14 миллионов рублей.

Владельцем лиги Hardcore себя позиционирует предприниматель Анатолий Сульянов, который в начале 2000-х годов занимался организацией клубных вечеринок в Москве. По данным сервиса «Контур.Фокус», в 2020 году Анатолий Сульянов был объявлен банкротом как физлицо. В списке компаний, которыми он ранее владел, несколько частных охранных предприятий, кафе, аптека и др.

Далее всё как в «Доме-2»: нередко высосанные из пальца конфликты, потасовки и как результат — итоговое выяснение отношений на ринге. Чем больше скандалишь, тем больше упоминаний в Сети. Чем больше пользователей посмотрит твой бой, тем больше гонорар. Рабочая схема. Некоторые бойцы сегодня получают по несколько миллионов рублей за поединок. Чем не современный социальный лифт?

Набрав солидную популярность в YouTube, HFC начал собирать стадионы в регионах. Рецепт солд-аута прост: необходимо организовать поединки между своими самыми узнаваемыми бойцами, подписать местных единоборцев для большего вовлечения публики, приправить светом, музыкой — и спортивное шоу «мирового масштаба», по мнению организаторов, готово. Турнир в Новосибирске должен был стать венцом четырёхлетней истории существования спортивной организации.

Национальный состав лиги Hardcore очень широк, что позволяет организаторам шире смотреть на привлечение зрителей в регионах Источник: Hardcore Fighting Championship / vk.com











О том, что «Сибирь Арена» зарезервирована под кулачные бои 26 октября, стало известно полтора месяца назад. Если предположить, что дата проведения стадионного турнира стала новостью и для самих спортсменов, то качество подготовки бойцов сегодня вызывает вопросы. Один из них впоследствии гробовой тишиной повиснет в воздухе непосредственно на арене.

Пиарщики HFC рьяно взялись за дело, пытаясь продвинуть турнир через местные СМИ, но при этом не желая тратить на это деньги. За пару недель до самого мероприятия запустили наружную рекламу.

Беда пришла, откуда не ждали. 14 октября Федерация бокса России, под эгидой которой HFC проводил свои мероприятия, по формальным поводам отозвала лицензию у промоутерской организации.

Решение коллег поддержал глава Международной ассоциации бокса россиянин Умар Кремлёв, который подчеркнул, что HFC в погоне за просмотрами давно перегнул палку. Однажды в ходе потасовки между двумя спортсменами даже прогремел межнациональный скандал: один назвал другого «русской свиньёй», за что был пожизненно дисквалифицирован, но в то же время получил-таки свои две минуты «славы». Над турниром в Новосибирске повисла угроза отмены.

Организаторы парировали уверенными заявлениями, что мероприятие состоится, пусть даже для этого будет подписано соглашение с другой спортивной федерацией. Неделю спустя соглашение подписали аж с двумя: Федерацией спортивной борьбы и Федерацией панкратиона. Новосибирский турнир тут же был доработан с учетом патриотической повестки и дополнен выступлением певицы Пелагеи и чествованием «героев и участников СВО». Это сработало.

«Тестостерона — хоть топор вешай»

К середине турнира почти все места были заполнены Источник: Павел Тиунов / NGS.ru











Вечером 26 октября к парковкам «Сибирь-Арены» выстроилась вереница автомобилей. Зрители, решившие добираться до стадиона на своих двоих, группами передвигались по тротуарам. Целевая аудитория — мужчины от 18 до 40 лет — заполнили почти все места на трибунах. Женщин — единицы. Кто-то шутил, что на арене «такая концентрация тестостерона, что топор можно вешать».

По центру стадиона — восьмиугольный ринг октагон, к нему — красная дорожка, по которой на бой выходят спортсмены. Прожекторы, видео и трансляция на экранах. Снующие фотографы и операторы, жужжащий квадрокоптер. Корреспонденту НГС организаторы турнира в аккредитации отказали: пиарщики возмутились новостью о лишении HFC боксерской лицензии и возможной отмене мероприятия.

— Вы что, хотите, чтобы люди билеты сдавать начали? — поинтересовалась представитель компании.

Начало задержали на час. Рядом расположились, судя по всему, типичные зрители Hardcore, готовые потратить по 2 тысячи рублей на билет. С одной стороны — компания из 7-10 молодых парней, уроженцев одной из среднеазиатских республик, с другой — пара-тройка русских мужчин. Объединяющий признак — телефоны в руках для съёмки фото-видео и онлайн-ставок.

Первый бой — сразу с участием новосибирца. Боксёр Виктор Замашной подошёл к рингу в красном кафтане под славянские мотивы. Его соперник, москвич Вячеслав Лысенко обошёлся без кричащего наряда, но вышагивал на поединок под фольклорный хит «Матушка земля». Начал сквозить патриотический тон, которого раньше на турнирах особо замечено не было.

Кулачные бои в Новосибирске на одно мгновение перестали быть только кулачными Источник: Hardcore Fighting Championship / vk.com











В начале боя спортсмены неожиданно обменялись ударами ногами: касания, как на тренировке — и это в кулачном-то бою! Сегодня аналитики сходятся во мнении, что мероприятие, которое в итоге по бумагам прошло как турнир по панкратиону «Герои Олимпа», нужно было хоть как-то приблизить к панкратиону. Больше ног на турнире на соперника не поднимал никто.

Замашной выиграл решением судей. После второго поединка, где отношения выяснили два дагестанца, на ринг вышла Пелагея. Спев три песни про «Казака», «Есаула» и «Коня», поблагодарив организаторов за возможность побывать на малой родине, певица буквально бегом выбежала с арены. Визит, похоже, был с трудом втиснут в плотный график артистки.

Обычно Пелагею тепло принимают в Новосибирске, но в этот раз чувствовалось недоумение публики, особенно когда певица просила подпевать. Оно и понятно: с одной стороны — тестостерон, кровь, агрессия и нокауты, с другой — «мы идём с конём по полю вдвоём». Культурный диссонанс.

Выступление Пелагеи многие зрители использовали как перерыв для похода за едой и напитками Источник: Павел Тиунов / NGS.ru











Ещё один патриотический порыв — то самое «чествование участников и героев СВО». Между поединками организаторы турнира вдруг заявили, что здесь присутствуют «люди, защищающие нашу страну в такое непростое время», и попросили зрителей стоя поаплодировать им. Встали, поаплодировали. Минутный перформанс оставил впечатление «для галочки».

Сегодня в комментариях под трансляцией турнира пишут, что новосибирская публика — «мёртвая»: мол, не поддерживали бойцов. Да, драйв накатывал по ситуации и стадион гудел изредка, с появлением конкретного бойца или эффектным ударом. Азиаты активничали, когда бились таджик и киргиз, много армянских флагов появлялось в руках, когда бились армяне, и те, и другие взорвались на поединке двух славянских богатырей, устроивших настоящую драму в ринге.

Гробовая тишина повисла на стадионе, когда чеченский кулачник по прозвищу «Алый зверь» отправил в глухой нокаут новосибирского бойца ММА Вячеслава Бабкина. На протяжении нескольких минут сибиряк лежал будто мёртвый, его не могли привести в себя врачи, а с ринга увезли на каталке. Это был первый бой Бабкина в рамках HFC. Не исключено, что последний.

Стань богатым или умри, пытаясь

Для спортсменов лиги бои — способ заработать неплохие деньги Источник: Hardcore Fighting Championship / vk.com











По финальному свистку последнего боя большинство зрителей бросились на выход, как после залпа стартового пистолета. В очереди за верхней одеждой возгласы «ты видел, как он его уронил?» перемежались с недоуменными «а разговоров-то было», «Пелагея-то тут причём?», «ну так себе».

Зрители отмечали рваный темп турнира: эмоции, подогретые поединком, остывали, когда спортсмены после боя брали в руки микрофон и благодарили всех вокруг почти так же долго, сколько длился сам поединок.

Масштабно? Да. Красочно? Вполне. Но на шоу мирового уровня, как заявляли организаторы, объективно не тянет. Отечественный аналог американского реслинга с учетом конъюнктуры выглядит по меньшей мере нелепо, пытаясь объединить шоу и спорт, а по факту представляя зрителю уличные драки спортсменов с разным уровнем подготовки, на которых зарабатывают букмекеры — главные спонсоры HFC.

Заработал и 36-летний Вячелав Бабкин. Несколько сотен тысяч рублей, и — не дай бог — проблемы со здоровьем. Скажете, суровый спорт? Отвечу: жестокий бизнес.