«Услышала сильный удар, а затем плач ребенка»: очевидцы спасли мальчика, маму которого насмерть сбил троллейбус на Зорге

Авария произошла рано утром в понедельник Источник: Госавтоинспекция











25-летняя жительница Новосибирска, погибшая в результате аварии с троллейбусом в Кировском районе, работала в детском саду на улице Зорге. Об этом НГС рассказала очевидица ДТП Ольга, которая первой оказалась на месте трагедии.

— Я только перешла дорогу, шла в сторону 105-го дома. Шагов десять сделала и услышала сильный удар, затем плач ребенка. Я сразу развернулась и побежала к ребенку. Ребенок был весь грязный, без шапки. За троллейбусом лежало тело матери, у неё не прощупывался пульс, — говорит собеседница.

Ольга вызвала скорую помощь, затем взяла ребёнка на руки и побежала с ним в ближайший детский сад через дорогу. Женщина прекрасно понимала, что пока малыш в шоке, он не успеет осознать гибель матери. Никаких видимых повреждений у мальчика не было, поэтому сибирячка решила не оставлять его на месте аварии. По случайному совпадению оказалось, что детский сад, в который первым делом зашла Ольга, был тем самым, куда ребенка водила каждое утро мама. Мальчик сразу узнал знакомую обстановку и немного успокоился.

По дороге малыш рассказал женщине, как его зовут, что у него есть родственники — отец, дядя, тётя и бабушка.

— Ребёнок был в адекватном состоянии, мог говорить. К нему пришла бабушка, затем приехала скорая. Его увезли с трещиной в черепе, — продолжает очевидица.

За рулём троллейбуса в момент аварии находилась 66-летняя женщина — она растерялась после ДТП, говорит свидетель.

— Водитель выбежала сразу. Я ей сказала, чтобы она пассажиров выпустила, потому что поедут дальше они ещё не скоро. Она походила вокруг, поохала, поахала, — уточнила Ольга.

Родители других детей детсада на улице Зорге в разговоре с корреспондентом НГС уточнили, что погибшей оказалась 25-летняя помощница повара Виктория Л. Она работала в учреждении не меньше двух лет. Женщина была беременна.

— Я её знала, у неё живот уже достаточно большой был. Четвертый или шестой месяц беременности. Безумно приятная женщина. Очень добрая, со всеми ласково общалась. Скорее всего, она успела оттолкнуть сына и спасти его, — описала погибшую собеседница.

Руководитель детского сада отказалась от комментариев. Весь коллектив сейчас находится в шоке после случившегося.

Собеседники НГС жалуются на плохое освещение на участке дороги, где произошла авария. Место называют опасным для пешеходов.

— У нас там вообще темно, я рукой махала, чтобы водители остановились. Место очень опасное, не первый раз у нас тут происходят аварии. Раньше тоже пешеходов сбивали, — сообщила НГС одна из местных жительниц.

Госавтоинспекция и прокуратура Новосибирской области проводят проверку по факту ДТП.