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Происшествия эксклюзив «Услышала сильный удар, а затем плач ребенка»: очевидцы спасли мальчика, маму которого насмерть сбил троллейбус на Зорге

«Услышала сильный удар, а затем плач ребенка»: очевидцы спасли мальчика, маму которого насмерть сбил троллейбус на Зорге

Свидетельница аварии рассказала подробности журналисту НГС

7 012
84 комментария

Авария произошла рано утром в понедельник

25-летняя жительница Новосибирска, погибшая в результате аварии с троллейбусом в Кировском районе, работала в детском саду на улице Зорге. Об этом НГС рассказала очевидица ДТП Ольга, которая первой оказалась на месте трагедии.

— Я только перешла дорогу, шла в сторону 105-го дома. Шагов десять сделала и услышала сильный удар, затем плач ребенка. Я сразу развернулась и побежала к ребенку. Ребенок был весь грязный, без шапки. За троллейбусом лежало тело матери, у неё не прощупывался пульс, — говорит собеседница.

Ольга вызвала скорую помощь, затем взяла ребёнка на руки и побежала с ним в ближайший детский сад через дорогу. Женщина прекрасно понимала, что пока малыш в шоке, он не успеет осознать гибель матери. Никаких видимых повреждений у мальчика не было, поэтому сибирячка решила не оставлять его на месте аварии. По случайному совпадению оказалось, что детский сад, в который первым делом зашла Ольга, был тем самым, куда ребенка водила каждое утро мама. Мальчик сразу узнал знакомую обстановку и немного успокоился.

По дороге малыш рассказал женщине, как его зовут, что у него есть родственники — отец, дядя, тётя и бабушка.

— Ребёнок был в адекватном состоянии, мог говорить. К нему пришла бабушка, затем приехала скорая. Его увезли с трещиной в черепе, — продолжает очевидица.

За рулём троллейбуса в момент аварии находилась 66-летняя женщина — она растерялась после ДТП, говорит свидетель.

— Водитель выбежала сразу. Я ей сказала, чтобы она пассажиров выпустила, потому что поедут дальше они ещё не скоро. Она походила вокруг, поохала, поахала, — уточнила Ольга.

Родители других детей детсада на улице Зорге в разговоре с корреспондентом НГС уточнили, что погибшей оказалась 25-летняя помощница повара Виктория Л. Она работала в учреждении не меньше двух лет. Женщина была беременна.

— Я её знала, у неё живот уже достаточно большой был. Четвертый или шестой месяц беременности. Безумно приятная женщина. Очень добрая, со всеми ласково общалась. Скорее всего, она успела оттолкнуть сына и спасти его, — описала погибшую собеседница.

Руководитель детского сада отказалась от комментариев. Весь коллектив сейчас находится в шоке после случившегося.

Собеседники НГС жалуются на плохое освещение на участке дороги, где произошла авария. Место называют опасным для пешеходов.

— У нас там вообще темно, я рукой махала, чтобы водители остановились. Место очень опасное, не первый раз у нас тут происходят аварии. Раньше тоже пешеходов сбивали, — сообщила НГС одна из местных жительниц.

Госавтоинспекция и прокуратура Новосибирской области проводят проверку по факту ДТП.

Напомним, на прошлой неделе троллейбус, переполненный пассажирами, врезался в столб в Новосибирске — его подрезал автобус.

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Комментарии
95
Yumare
39 минут
В 66 лет женщинам нужно наслаждаться заслуженным отдыхом, а не водить троллейбусы по разбитым, перегруженным дорогам.
Гость
46 минут
Собеседники НГС жалуются на плохое освещение на участке дороги, где произошла авария. Место называют опасным для пешеходов. Никто из администрации пальцем об палец не ударит, чтоб отреагировать на жалобы жителей. Пока горе не произойдет. Как накажут чинуш?
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