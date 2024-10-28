На 2,5 месяца позже: на улице Мира починили проблемный участок трамвайных путей

Ремонт трамвайных путей на улице Мира подходит к концу. Новосибирцы долгое время жаловались на затянувшиеся работы и безразличное отношение к пешеходам, для которых на остановке «Рабочая» бросили неудобный шаткий настил. В понедельник, 28 октября, там заметили первый трамвай. Пешеходный переход тоже отремонтировали.
На остановке «Рабочая» замечен первый трамвай №10. Об этом в редакцию НГС сообщили читатели, прислав фотографию.
— По дороге на обед мы сегодня увидели 10-й трамвай! — поделилась с редакцией НГС сибирячка.
Между тем, на картах 2ГИС маршрут трамвая №10 до сих пор заканчивается в районе остановки «Торговый город Левобережный». Маршрут №15, который тоже ходил до ремонта до остановки «Бургинская роща», на картах 2ГИС пока тоже не обновлен.
Кроме того, рабочие сделали удобный для пешеходов переход через трамвайные пути. Ранее новосибирцы жаловались на опасный настил, который не только не облегчал проход через рельсы, а наоборот делал дорогу полосой препятствий.
В июле 2024 года мэрия Новосибирска обещала, что ремонт трамвайных путей на улице Мира продлится с 15 июля по 10 августа. 12 августа стало известно, что время ремонта продлили «до особого распоряжения».
На запрос НГС в среду, 23 октября, в городской администрации не стали называть срок окончания работ, но сообщили, что они находятся на завершающем этапе.
Подрядная организация, которая выполняет работы на данном участке, — это ООО «Перлит-Строй». Владелец ООО «Перлит-Строй» — Кулиджанян Коля Серожович, известный в городе предприниматель, регулярно получающий заказы от мэрии. Выручка ООО «Перлит-Строй» за 2023 год — 407 миллионов рублей, чистая прибыль — 17 миллионов рублей. Победитель торгов по 233 контрактам на общую сумму на 6,5 миллиарда рублей.
На прошлой неделе опасный настил на трамвайных путях в Новосибирске убрали, засыпав пространство между рельсами щебнем.