На 2,5 месяца позже: на улице Мира починили проблемный участок трамвайных путей

Трамвайный маршрут № 10 вновь будет ходить до остановки «Бугринская роща» Источник: Читатель НГС











Ремонт трамвайных путей на улице Мира подходит к концу. Новосибирцы долгое время жаловались на затянувшиеся работы и безразличное отношение к пешеходам, для которых на остановке «Рабочая» бросили неудобный шаткий настил. В понедельник, 28 октября, там заметили первый трамвай. Пешеходный переход тоже отремонтировали.

На остановке «Рабочая» замечен первый трамвай №10. Об этом в редакцию НГС сообщили читатели, прислав фотографию.

— По дороге на обед мы сегодня увидели 10-й трамвай! — поделилась с редакцией НГС сибирячка.

Между тем, на картах 2ГИС маршрут трамвая №10 до сих пор заканчивается в районе остановки «Торговый город Левобережный». Маршрут №15, который тоже ходил до ремонта до остановки «Бургинская роща», на картах 2ГИС пока тоже не обновлен.

Пешеходный переход сделали широким и безопасным Источник: Читатель НГС











Кроме того, рабочие сделали удобный для пешеходов переход через трамвайные пути. Ранее новосибирцы жаловались на опасный настил, который не только не облегчал проход через рельсы, а наоборот делал дорогу полосой препятствий.

В июле 2024 года мэрия Новосибирска обещала, что ремонт трамвайных путей на улице Мира продлится с 15 июля по 10 августа. 12 августа стало известно, что время ремонта продлили «до особого распоряжения».

На запрос НГС в среду, 23 октября, в городской администрации не стали называть срок окончания работ, но сообщили, что они находятся на завершающем этапе.

Подрядная организация, которая выполняет работы на данном участке, — это ООО «Перлит-Строй». Владелец ООО «Перлит-Строй» — Кулиджанян Коля Серожович, известный в городе предприниматель, регулярно получающий заказы от мэрии. Выручка ООО «Перлит-Строй» за 2023 год — 407 миллионов рублей, чистая прибыль — 17 миллионов рублей. Победитель торгов по 233 контрактам на общую сумму на 6,5 миллиарда рублей.