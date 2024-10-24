Опасный настил на трамвайных путях в Новосибирске убрали — люди теперь ходят по камням

Несколько дней назад настил начали разбирать Источник: читаельница НГС











Деревянный настил на трамвайных путях на улице Мира, о котором писал НГС 17 октября, действительно нарушал ГОСТы, это признала мэрия Новосибирска.

– Специалистами МКУ «Управление дорожного строительства» был проведен операционный контроль, при котором были осмотрены вышеуказанные настилы, после чего подрядной организации было выдано предписание в виду несоответствия геометрических параметров, а также целостности конструкции, что нарушает требования ГОСТ, – сообщили на запрос НГС в муниципалитете.

В мэрии добавили, что регулярно получают жалобы и обращения от жителей на этот счет.

Подрядная организация, которая выполняет работы на данном участке, — это ООО «Перлит-Строй». Подрядчик выиграл контракт на ремонт улицы Мира от площади Сибиряков-Гвардейцев до Советского шоссе. В его обязанности входит ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части, ремонт тротуаров, замена технических средств организации дорожного движения, а также ремонт трамвайных путей.

Владелец ООО «Перлит-Строй» — Кулиджанян Коля Серожович, известный в городе предприниматель, регулярно получающий заказы от мэрии. Выручка ООО «Перлит-Строй» за 2023 год — 407 миллионов рублей, чистая прибыль — 17 миллионов рублей. Победитель торгов по 233 контрактам на общую сумму на 6,5 миллиарда рублей.

После замечания, сделанного мэрий, пространство между шпалами засыпали щебнем, а опасный настил сначала сдвинули, а потом и вовсе увезли.

– Настил убрали совсем. Теперь ходим по камням, – рассказали НГС работники одного из предприятий в этом районе.

В июле мэрия Новосибирска обещала, что ремонт трамвайных путей на улице Мира продлится с 15 июля по 10 августа. 12 августа стало известно, что время ремонта продлили «до особого распоряжения». В мэрии на этот раз не стали называть срок окончания работ.

— Ремонтные работы для запуска по трамвайным путям находятся на завершающем этапе, — сказано в ответе.