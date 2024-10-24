НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+5°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +2

3 м/c,

ю-з.

 747мм 86%
Подробнее
4 Пробки
USD 96,64
EUR 104,38
Выселяют из единственного жилья
Цены — ниже. Квартиры от застройщика
Тупик на Петухова
Шантаж фотографиями
Как лечить герпес
Новости в Telegram
Город Опасный настил на трамвайных путях в Новосибирске убрали — люди теперь ходят по камням

Опасный настил на трамвайных путях в Новосибирске убрали — люди теперь ходят по камням

В мэрии сообщили, что получили много жалоб от жителей на странный переход

316
1 комментарий

Несколько дней назад настил начали разбирать

Деревянный настил на трамвайных путях на улице Мира, о котором писал НГС 17 октября, действительно нарушал ГОСТы, это признала мэрия Новосибирска.

– Специалистами МКУ «Управление дорожного строительства» был проведен операционный контроль, при котором были осмотрены вышеуказанные настилы, после чего подрядной организации было выдано предписание в виду несоответствия геометрических параметров, а также целостности конструкции, что нарушает требования ГОСТ, – сообщили на запрос НГС в муниципалитете.

В мэрии добавили, что регулярно получают жалобы и обращения от жителей на этот счет.

Подрядная организация, которая выполняет работы на данном участке, — это ООО «Перлит-Строй». Подрядчик выиграл контракт на ремонт улицы Мира от площади Сибиряков-Гвардейцев до Советского шоссе. В его обязанности входит ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части, ремонт тротуаров, замена технических средств организации дорожного движения, а также ремонт трамвайных путей.

Владелец ООО «Перлит-Строй» — Кулиджанян Коля Серожович, известный в городе предприниматель, регулярно получающий заказы от мэрии. Выручка ООО «Перлит-Строй» за 2023 год — 407 миллионов рублей, чистая прибыль — 17 миллионов рублей. Победитель торгов по 233 контрактам на общую сумму на 6,5 миллиарда рублей.

После замечания, сделанного мэрий, пространство между шпалами засыпали щебнем, а опасный настил сначала сдвинули, а потом и вовсе увезли.

– Настил убрали совсем. Теперь ходим по камням, – рассказали НГС работники одного из предприятий в этом районе.

В июле мэрия Новосибирска обещала, что ремонт трамвайных путей на улице Мира продлится с 15 июля по 10 августа. 12 августа стало известно, что время ремонта продлили «до особого распоряжения». В мэрии на этот раз не стали называть срок окончания работ.

— Ремонтные работы для запуска по трамвайным путям находятся на завершающем этапе, — сказано в ответе.

Ремонт трамвайных путей на площади Кирова тоже обернулся трудностями для горожан: на кольце ежедневно собираются многокилометровые пробки.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Новосибирск Улица Мира Трамвайные пути Ремонт
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
6 минут
Вчера из окна троллейбуса наблюдала за дедушкой с тросточкой.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Только для богачей и эскортниц? Разбираем главные заблуждения об отдыхе в Дубае
Анонимное мнение
Мнение
«Отношение — как в зоне». Экс-сотрудница склада Wildberries — о «тюремных» досмотрах, штрафах в половину зарплаты и мигрантах
Анонимное мнение
Мнение
«Сложно объяснить, почему не пью даже бокальчик». Россиянка призналась, почему стала трезвенницей и есть ли в этом минусы
Дарья Макеева
журналист 72.RU
Мнение
«Если меня не прокляли, то как это еще назвать?»: журналист НГС — о том, как два месяца пытается снять квартиру в Новосибирске
Егор Сафронов
Мнение
«Еду не берите»: журналист НГС посмотрела омерзительный боди-хоррор с Деми Мур — и пришла к выводу, что эта история о нас с вами
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Рекомендуем
Знакомства

Марина,45

Set,39

Асорн,31

Иван,40

Александр,23

Юрий Евдокимов,32

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Вывоз мусора

1 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Добавить объявление