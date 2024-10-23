«Кто ближе к кольцу? Что там?»: жители Затулинки застряли в пробке на площади Кирова

Из-за ремонта трамвайных путей на площади Кирова ежедневно собираются многокилометровые пробки. С этой проблемой жители Новосибирска, которые выезжали с Затулинки, столкнулись и сегодня.
— На площади Кирова затруднено движение транспорта во всех направлениях. Пробки по несколько километров, — написал в редакцию один из читателей.
Причиной многокилометровых пробок люди называют ремонт трамвайных путей.
На момент публикации сервис 2ГИС оценивает пробки в Новосибирске на 3 балла, но затор перед площадью Кирова окрашен в бардовый цвет. Пробка по улице Петухова начинает в районе остановки «Сибирский грузовой терминал». На улице Сибиряков-Гвардейцев сильно затруднен выезд с Затулинки.
Пользователи сервиса оставляют множественные гневные и ироничные комментарии по этому поводу:
— Итак, время 6, начинает скапливается пробка, круто че, — написал Данил.
— Кто ближе к кольцу? Что там? НЛО приземлилось? — шутит Алёнка.
— Каждое утро в одной и той же пробке, вижу почти каждого не первый раз, словно и не уезжали, — написала Александра.
— Сочувствую стоящим здесь, на Мира за 3 месяца не управились, здесь будем ждать столько же, — делает прогноз Владислав.
— Эти рельсы так же, как мосты, будут чинить медленно и уверенно? — интересует Лия.
18 октября в пресс-центре мэрии сообщали, что с вечера 18 октября до 05:00 29 октября в городе будут проводить ремонт трамвайных путей на улице Петухова. Уточнялось, что из-за ремонта в городе на десять дней закроют маршрут трамвая № 3. Другой маршрут — трамвай №18 изменит схему движения.