«Кто ближе к кольцу? Что там?»: жители Затулинки застряли в пробке на площади Кирова

Мэрия обещает закончить работы на трамвайных путях 29 октября Источник: D Gaforova/2ГИС











Из-за ремонта трамвайных путей на площади Кирова ежедневно собираются многокилометровые пробки. С этой проблемой жители Новосибирска, которые выезжали с Затулинки, столкнулись и сегодня.

— На площади Кирова затруднено движение транспорта во всех направлениях. Пробки по несколько километров, — написал в редакцию один из читателей.

Причиной многокилометровых пробок люди называют ремонт трамвайных путей.

На момент публикации сервис 2ГИС оценивает пробки в Новосибирске на 3 балла, но затор перед площадью Кирова окрашен в бардовый цвет. Пробка по улице Петухова начинает в районе остановки «Сибирский грузовой терминал». На улице Сибиряков-Гвардейцев сильно затруднен выезд с Затулинки.

Пользователи сервиса оставляют множественные гневные и ироничные комментарии по этому поводу:

— Итак, время 6, начинает скапливается пробка, круто че, — написал Данил.

— Кто ближе к кольцу? Что там? НЛО приземлилось? — шутит Алёнка.

— Каждое утро в одной и той же пробке, вижу почти каждого не первый раз, словно и не уезжали, — написала Александра.

— Сочувствую стоящим здесь, на Мира за 3 месяца не управились, здесь будем ждать столько же, — делает прогноз Владислав.

— Эти рельсы так же, как мосты, будут чинить медленно и уверенно? — интересует Лия.

Источник: 2ГИС









