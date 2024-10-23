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Город «Кто ближе к кольцу? Что там?»: жители Затулинки застряли в пробке на площади Кирова

«Кто ближе к кольцу? Что там?»: жители Затулинки застряли в пробке на площади Кирова

Рядом с затором ремонтируют трамвайные пути

2 018
40 комментариев

Мэрия обещает закончить работы на трамвайных путях 29 октября

Из-за ремонта трамвайных путей на площади Кирова ежедневно собираются многокилометровые пробки. С этой проблемой жители Новосибирска, которые выезжали с Затулинки, столкнулись и сегодня.

— На площади Кирова затруднено движение транспорта во всех направлениях. Пробки по несколько километров, — написал в редакцию один из читателей.

Причиной многокилометровых пробок люди называют ремонт трамвайных путей.

На момент публикации сервис 2ГИС оценивает пробки в Новосибирске на 3 балла, но затор перед площадью Кирова окрашен в бардовый цвет. Пробка по улице Петухова начинает в районе остановки «Сибирский грузовой терминал». На улице Сибиряков-Гвардейцев сильно затруднен выезд с Затулинки.

Пользователи сервиса оставляют множественные гневные и ироничные комментарии по этому поводу:

— Итак, время 6, начинает скапливается пробка, круто че, — написал Данил.

— Кто ближе к кольцу? Что там? НЛО приземлилось? — шутит Алёнка.

— Каждое утро в одной и той же пробке, вижу почти каждого не первый раз, словно и не уезжали, — написала Александра.

— Сочувствую стоящим здесь, на Мира за 3 месяца не управились, здесь будем ждать столько же, — делает прогноз Владислав.

— Эти рельсы так же, как мосты, будут чинить медленно и уверенно? — интересует Лия.

18 октября в пресс-центре мэрии сообщали, что с вечера 18 октября до 05:00 29 октября в городе будут проводить ремонт трамвайных путей на улице Петухова. Уточнялось, что из-за ремонта в городе на десять дней закроют маршрут трамвая № 3. Другой маршрут — трамвай №18 изменит схему движения.

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Новосибирск Пробки Ремонт трамвайных путей Площадь Кирова Жалоба
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Комментарии
40
Татьяна 53
1 час
Только жильё вблизи метро, хоть как-то облегчит жизнь.
zet_t_i
43 минуты
Дааа, устроили жизнь весёлую с эти ремонтом и отменой трамваев. Довели людей, уже просто радуемся, что смогли попасть в автобус или троллейбус т. к. они сейчас особенно битком. Вот сегодня утром стоим на остановке элсиб, народу тьма, видимо все пытаются дойти до этой остановки, потому что на кольце что со стороны сибиряков, что со стороны петухов не выехать, все колом стоит. Редкие автобусы и троллейбусы, прорвавшиеся через этот ад, прут мимо остановки вообще не открывая двери, или останавливаются такие, что из дверей люди спиной вперёд выпадывают. И вдруг, с той стороны дороги где остановка элсиб в сторону затулинки, заворачивает автобус и едет к нашей остановке ПУСТОЙ!!!!!!! Люди на остановке в обморок попадали от радости, которые устояли- штурмом его взяли, веселье, радость у всех, что удалось попасть в транспорт. Как мало для счастья надо, просто уехать с затулинки до метро!! Спасибо водителю этого автобуса, всех благ ему. Здорово утром сегодня выручил.
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