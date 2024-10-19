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Новосибирцы встали в пробку у площади Кирова

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Дороги и транспорт «Перерыли кольцо»: новосибирцы встали в пробку у площади Кирова

«Перерыли кольцо»: новосибирцы встали в пробку у площади Кирова

По словам очевидцев, там проводят дорожные работы

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15 комментариев

По словам очевидцев, на участке проводят дорожные работы

Днем 19 октября на левом берегу Новосибирска собралась пробка. Затор образовался в районе площади Кирова — об этом сообщает 2ГИС.

По информации сервиса, движение затруднено по Петухова на участке от пересечения с улицей Бородина до остановки «Площадь Кирова». Пробка также собралась на улице Сибиряков-Гвардейцев.

Судя по карте, дорога окрасилась в красный цвет

Как сообщают пользователи 2ГИС, в районе площади Кирова ведут дорожные работы.

— Делают рельсы в левом ряду прямо на кольце, — пишет пользователь Павел Цыпкин.

— Готовьтесь, перерыли кольцо, две полосы на съезд. Крепитесь, — заявил пользователь под ником «Канал смеха».

— От Бородина до площади 25 минут, даже в будние дни и то быстрее, — поделился другой пользователь 2ГИС.

Накануне в пресс-центре мэрии сообщали, что с вечера 18 октября до 05:00 29 октября в городе будут проводить ремонт трамвайных путей на улице Петухова. Уточнялось, что из-за ремонта в городе на десять дней закроют маршрут трамвая № 3. Другой маршрут — трамвай №18 изменит схему движения

— Движение трамваев на участке улицы Петухова в направлении конечного остановочного пункта трамвая «Пос. Чемской» в районе площади им. Кирова будет закрыто с 23.30 18 октября до 5.00 29 октября, — заявили в мэрии со ссылкой на управление пассажирских перевозок.

В «Горэлектротранспорте» уточняли, что изменения вводятся «в связи с проведением ремонтных работ трамвайных путей на пл. Кирова».

Несколько дней назад на Мочищенском шоссе образовалась пробка. Затор собрался из-за ремонта дороги.

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Пробка Площадь Кирова Новосибирск Ремонт
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Комментарии
15
Поддерживаю
37 минут
Отнеситесь с пониманием, если рельсы не закатают вровень с асфальтом, то в понедельник полный треш гарантирован.
Гость
36 минут
Выезд с затулинки- петухова, в перспективе год- два будет заблокирован абсолютно.
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