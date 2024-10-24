Пропажа новых трамваев № 13 и смертельное ДТП: главные события в Новосибирской области за 23 октября

За день в городе произошло множество событий Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Ежедневно в Новосибирске происходят десятки событий. В плотном потоке информации тяжело уследить за всеми новостями. Поэтому в новом дайджесте мы собрали пять самых интересных событий за 23 октября.

Около новосибирского ЦУМа снесли шашлычную — фото с места

Шашлычная стояла около ЦУМа незаконно Источник: ГУ ФССП по НСО











В Новосибирске на проспекте Димитрова, 7 снесли самовольную постройку — здание шашлычной с вывеской «Шашлык у Манвела. Мясо на углях». Ранее суд принял решение о необходимости освободить муниципальную землю. Но владелец добровольно требование суда исполнять не стал.

У кассира за спиной: датчики на колбасе, бирки на алкоголе и масло в коробке — как супермаркеты обламывают воришек

Идея стащить что-нибудь из супермаркета может появиться даже у приличных с виду людей Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Покупатели в супермаркетах всё чаще сталкиваются с тем, что тот или иной привычный продукт лежит на полке в пластиковой коробке или к нему прицеплен антикражный датчик. Что заставляет торговцев прибегать к таким мерам предосторожности, разбирался обозреватель НГС.

В Новосибирске новые трамваи № 13 сняли с маршрута — в мэрии объяснили, когда их вернут

Новые составы проработали на линии 2 недели Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











23 октября несколько новых трамваев не вышли на маршрут № 13. Как сообщили в мэрии Новосибирска, это не связано с поломкой. Новые вагоны, которые работают всего 14 дней, после достижения пробега в 1000 км сняли для обследования представителями завода-изготовителя и специалистами МКП «ГЭТ». Закончить модернизацию 20 новых трамвайных вагонов планируют до 31 декабря 2024 года.

Новосибирец на машине вылетел с моста в реку — мужчина погиб до приезда скорой

Причины аварии устанавливаются Источник: ГАИ по Новосибирской области











67-летний мужчина погиб на месте ДТП в Карасукском районе. Как сообщили в областной ГАИ, водитель автомобиля ВАЗ-21214 ехал в сторону деревни Студеново. При неустановленных обстоятельствах мужчина съехал с моста в реку, автомобиль перевернулся.

«Еду не берите»: журналист НГС посмотрела омерзительный боди-хоррор с Деми Мур и пришла к выводу, что эта история о нас с вами

Обе актрисы — и Маргарет Куолли в роли Сью на переднем плане, и Деми Мур в роли Элизабет на портрете — притягивают взгляды мужчин, но в фильме это доведено до абсолюта Источник: Kinopoisk.ru









