В Новосибирске новые трамваи № 13 сняли с маршрута — в мэрии объяснили, когда их вернут

Новые составы проработали на линии 2 недели Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Несколько новых трамваев не вышли на маршрут № 13 сегодня, 23 октября. Как сообщили в мэрии Новосибирска, это не связано с поломкой.

В пресс-службе городской администрации пояснили, что новые вагоны, которые работают всего 14 дней, после достижения пробега в 1000 км обследуют представители завода-изготовителя и специалисты МКП «ГЭТ».

— После проведения инструментального обследования и донастройки программного обеспечения систем управления с учетом местных особенностей вагоны будут выпущены на линию. Планируемый срок продолжения работы по маршруту — 25 октября, — ответили в мэрии.

Выполнить все работы по модернизации 20 новых трамвайных вагонов планируют до 31 декабря 2024 года.

В мэрии отметили, что вагоны будут выходить на линию по мере их поступления в МКП «ГЭТ» после обкатки и оформления необходимых документов.