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Дороги и транспорт В Новосибирске новые трамваи № 13 сняли с маршрута — в мэрии объяснили, когда их вернут

В Новосибирске новые трамваи № 13 сняли с маршрута — в мэрии объяснили, когда их вернут

Вагоны сняли для донастройки программного обеспечения

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25 комментариев

Новые составы проработали на линии 2 недели

Несколько новых трамваев не вышли на маршрут № 13 сегодня, 23 октября. Как сообщили в мэрии Новосибирска, это не связано с поломкой.

В пресс-службе городской администрации пояснили, что новые вагоны, которые работают всего 14 дней, после достижения пробега в 1000 км обследуют представители завода-изготовителя и специалисты МКП «ГЭТ».

— После проведения инструментального обследования и донастройки программного обеспечения систем управления с учетом местных особенностей вагоны будут выпущены на линию. Планируемый срок продолжения работы по маршруту — 25 октября, — ответили в мэрии.

Выполнить все работы по модернизации 20 новых трамвайных вагонов планируют до 31 декабря 2024 года.

В мэрии отметили, что вагоны будут выходить на линию по мере их поступления в МКП «ГЭТ» после обкатки и оформления необходимых документов.

Ранее корреспонденты НГС проехали на новом трамвае по всему маршруту.

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Трамвай 13 Новые трамваи Новосибирск Мэрия
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Комментарии
26
265889986
46 минут
Самая нормальная тема-отмазка это сняли для согласования документации и эту песню можно петь несколько лет, как со ст Спортивная
o191ku$
1 час
Б/у трамваи надо обследовать?!
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