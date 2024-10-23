У кассира за спиной: датчики на колбасе, бирки на алкоголе и масло в коробке — как супермаркеты обламывают воришек

Идея стащить что-нибудь из супермаркета может появиться даже у приличных с виду людей Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Покупатели в супермаркетах регулярно сталкиваются с тем, что тот или иной привычный продукт лежит на полке в пластиковой коробке или как минимум на нём прицеплен антикражный датчик. Что заставляет торговцев прибегать к таким мерам предосторожности и можно ли бороться с воровством, не заставляя обычных покупателей чувствовать себя ворами, разбирался обозреватель НГС.

В гипермаркетах противокражные датчики не редкость даже на колбасе за 300 рублей Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Жертвы прогресса

В это трудно поверить, но формату супермаркета (то есть продуктового магазина самообслуживания) уже больше ста лет. Первая торговая точка под названием Piggly Wiggly, работавшая по такому принципу, открылась в Мемфисе в 1916 году. В СССР этот формат фактически пришёл только в 1970 году, когда заработал магазин в ленинградском Купчино. Построенный, кстати, по тому же проекту, что «Универсам» на Ленина в Новосибирске.

Принцип самообслуживания позволяет обслужить больше покупателей с меньшим количеством сотрудников. Но основная его ценность для торговцев состоит в том, что и сам покупатель охотней расстаётся в таком магазине с деньгами. Ведь любой товар можно взять в руки, а после этого он с большей вероятностью окажется в покупательской корзине.

Доступность товаров оборачивается для супермаркетов потерями от воровства Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Правда, доступность товаров очень быстро обернулась тем, что товары эти начали воровать — по той же самой причине, по которой они лучше продавались. Человек брал с полки что-то ценное и уже начинал считать его своим, оставалось только вынести ценное из магазина.

— Количество потерь (в том числе из-за воровства) в розничной торговле растёт и приближается к общемировым европейским нормам, до 5–7%. Это побочный продукт свободы и декриминализация ряда преступлений, — считает розничный эксперт с более чем 20-летним опытом Сергей Романов.

В «Ленте» «противоугонные устройства» ставят даже на кусок говядины Источник: Стас Соколов / NGS.RU











За 100 с лишним лет торговля накопила солидный опыт борьбы с воровством: и дополнительная антикражная упаковка, и разные виды датчиков, на которые будут реагировать рамки на выходе, и видеонаблюдение. При этом средства противодействия кражам постоянно совершенствуются. Правильно настроенная система может уже автоматически реагировать на подозрительные действия покупателей в зале, после чего с подозреваемым уже будет работать охрана магазина.

Как защищаются новосибирские магазины

Для защиты банок с икрой используют пластиковые боксы или сетки с датчиком Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Пожалуй, самая раздражающая противокражная технология — это пластиковые боксы, в которые в супермаркетах могут упаковывать самые разные виды товаров. Уже сам вид этих коробок демонстрирует, что магазин вам не доверяет: вдруг вы засунете в карман банку с красной икрой или пачку сливочного масла. Оно как раз недавно в очередной раз подорожало.

На самом деле использование именно пластикового кейса вызвано скорее практической необходимостью: в него обычно кладут товары, на которые просто трудно прикрепить сигнальный чип. Либо сами эти товары слишком мелкие. В гипермаркетах вроде «Ашана» или «О`Кей» такие боксы используют для продажи светодиодных лампочек, плоских батареек и компактной периферии — в общем, всего, что можно быстро запихать в карман.

Противокражные боксы на зубных щётках в гипермаркете «О`Кей» Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Датчик, который надевается на товар при помощи затягивающейся петли или клипсы (если ее есть куда прицепить), выглядит не так отталкивающе. Их можно заметить на дорогом алкоголе, на дорогой колбасе. В «О`Кей» и «Ленте» их крепят к упаковкам с мраморной говядиной.

При этом методология выбора продукта, на который противокражные бирки крепят, часто бывает неясна. А «Ленте», например, довольно часто можно заметить, что рядом с бутылкой, на которой бирка есть, стоит бутылка существенно дороже, но уже без бирки. При этом на алкоголь ценой больше 500 рублей бирку могут повесить, а на оливковое масло дороже 1000 рублей — нет.

В «Быстрономе» не боятся оставить покупателей наедине даже с бутылками за 18 тыс рублей Источник: Стас Соколов / NGS.RU











В «Быстрономе» и вовсе на полках безо всяких заметных средств защиты можно заметить крепкий алкоголь за 18 тысяч рублей за бутылку. Практически весь этот товар, конечно, расположен в одной, хорошо просматривающейся галерее, где редко бывает какое-то скопление покупателей, так что магазин вполне может обеспечить охрану ценного товара простым видеонаблюдением.

Как говорят в самих торговых сетях, это может быть вызвано как реальной статистикой краж, так и обычным бардаком, когда вешать бирки на все товары сотрудники просто не успевают или бирок не хватает.

Бери что хочешь

Наиболее эффективным методом защиты от воровства все-таки является изменение формата самой торговли, считает Сергей Романов.

— Сейчас такие магазины (где ценных товаров немного. — Прим. ред.) заменяют полностью или частично кассовую линию, через которую проходят покупатели, кассовой зоной у стены. Наиболее дорогая продукция уходит за спину кассиру и подаётся кассиром в ручном режиме, покупатель не может взять её самостоятельно, — объяснил эксперт.

В «Ярче!» обходятся без охраны и датчиков Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Именно так дело обстоит сейчас в «Пятерочках», многих «Магнитах», «Ярче!». Это может замедлять процесс конкретной покупки, но в этих сетях покупатели редко пытаются купить дорогой алкоголь или икру. При таком решении торговые сети ещё и экономят время сотрудников, которым пришлось бы датчики надевать и снимать.

Не говоря уже о том, что наличие рамок на выходе обязательно должно предполагать охранника, который будет за этими рамками следить, а это дополнительная ставка в каждый магазин. В сети «Пятерочка», например, сейчас уже больше 21 тысяч супермаркетов. Даже если в каждый магазин нанять только одного охранника с зарплатой всего 50 тысяч рублей, это будет обходиться компании более чем в миллиард рублей ежемесячно.

В сети SPAR ограничиваются тем, что просто выставляют на полку пустые коробки от дорогого алкоголя Источник: Стас Соколов / NGS.RU











В новосибирских магазинах сети SPAR (принадлежат томской группе «Лама») тоже обходятся без антикражных систем. Датчиков здесь не видно даже на алкоголе стоимостью 2–3 тысячи рублей за бутылку. Меры безопасности в этой сети начинают предпринимать только для совсем дорогих напитков (от 4000 рублей за бутылку), но человеку, который в принципе не рассматривает для себя возможность таких покупок, они будут незаметны. Дорогой виски или коньяк часто упаковывают в тубусы или коробки — вот в «Спаре» и выставляют эти внешние упаковки без бутылок внутри. Чтобы принесли и бутылку, нужно будет обратиться к сотруднику магазина. Но, как вы сами понимаете, происходит это нечасто.

Откуда «жесть»

По мнению ритейлеров, сейчас без присмотра нельзя оставить даже презервативы Источник: Стас Соколов / NGS.RU











То, что некоторые магазины устраивают «жесть», когда начинают охранять даже не очень дорогие товары, может быть вызвано тем, что конкретный магазин просто неудачно расположен, считает Сергей Романов.

— Бывает, что в конкретном районе города живёт большое количество низкообеспеченных людей, много бездомных или просто толпы школьников регулярно заходят, и после этого в торговой точке образуется недостача каких-нибудь даже дешевых батончиков. В таких местах руководство магазина и сотрудники магазина вынуждены прибегать к избыточным, топорным действиям, — объясняет он.

Сотрудник супермаркета крупной сети на условиях анонимности рассказал, что вешать датчики на всё, что могут унести, персонал магазина заставляют штрафами.

— Я понимаю, что пачка масла в пластиковом боксе или колбаса за 300 рублей с большим датчиком выглядят комично. Покупатели, бывает, высказывают по этому поводу претензии продавцам. Но когда тебя лишают премии (по сути, это то же самое, что вычитать из зарплаты), ты готов повесить этот чертов датчик на что угодно, — сказал он.

Сергей Романов указывает на то, что по существующей сейчас практике, если у магазина есть зафиксированное на видео доказательство совершенной кражи или хотя бы принятое заявление в полицию, а также если персонал магазина предпринял какие-либо действия для того, чтобы выявить и оформить либо преследовать вора, то сотрудников не наказывают.

— Это большой шаг вперёд, на который сети пошли после нескольких случаев убийств кассиров, пытавшихся преследовать магазинных воров, — говорит эксперт.