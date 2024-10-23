«Еду не берите»: журналист НГС посмотрела омерзительный боди-хоррор с Деми Мур — и пришла к выводу, что эта история о нас с вами

Алёна Золотухина Журналист НГС

Обе актрисы — и Маргарет Куолли в роли Сью на переднем плане, и Деми Мур в роли Элизабет на портрете — притягивают взгляды мужчин, но в фильме это доведено до абсолюта Источник: Kinopoisk.ru











Французская режиссерка Корали Фаржа представила миру фильм «Субстанция». Трудно подобрать слова, чтобы описать то, что происходит на экране, но легко признать: приз за лучший сценарий на Каннском кинофестивале получен не зря. Да и тандем красоток Деми Мур и Маргарет Куолли достоин уважения. Журналист НГС Алена Золотухина посмотрела омерзительно красивое зрелище — публикуем ее впечатления. Осторожно: фильм не для слабонервных.

О чем фильм

Стареющая актриса Элизабет Спаркл (Деми Мур) теряет работу ведущей утреннего фитнес-шоу из-за личных впечатлений мерзкого босса. Узнав, что ее передачу намереваются перезапустить с новой ведущей помоложе, Элизабет решается на отчаянный шаг. Она вкалывает себе загадочный препарат «Субстанция» и создает идеальную версию себя. Каждую вторую неделю она превращается в пышущую здоровьем красотку Сью (Маргарет Куолли). Важное условие: неделю обязательно нужно проводить в своем собственном теле, иначе последствия будут ужасными.

Истерика и тошнота

Начну с конца. После просмотра фильма я испытывала смешанные чувства. Мы с подругой вышли из зала кинотеатра с легким истерическим хихиканьем, пустым взглядом и немым вопросом: что это было? Пару минут мы не разговаривали, приходили в себя.

Меня нельзя назвать неподготовленным зрителем, и не скажу, что моя психика слаба, просто такого я никогда раньше не видела. И дело не в мерзостях, которые мне показали самым крупным планом, а в самой идее и ее реализации. Забегая вперед скажу: мне понравилось. Я смотрю на кино не просто как на картинку, а как на формулу. То, что сделала Корали Фаржа, для меня сравнимо с высшей математикой.

Фильм снят в жанре боди-хоррор с элементами научной фантастики Источник: Kinopoisk.ru











Будучи человеком любознательным, я решила составить собственное мнение о том, что активно обсуждают мои знакомые в социальных сетях, загодя предупреждая: «Шок контент, я ушла с середины фильма» и «Меня тошнило половину сеанса». После таких отзывов у меня загорелись глаза: да что там такое, в конце концов?

Предупрежу: тошнота возможна, еду не берите. В зале не было слышно ни единого хруста, зрители выносили свои ведра с попкорном, чипсы и прочие снеки обратно и как будто вообще не готовы были ни есть, ни пить ближайшие часы. Некоторые зрители ушли на середине сеанса.

Деми Мур продемонстрировала отличную форму Источник: Kinopoisk.ru











Я не знала, к чему готовиться, и не стала готовиться совсем. Мои познания о фильме были невелики: режиссером выступила та же женщина, что сняла «Выжившую», фильм взял приз в Каннах за лучший сценарий, в главных ролях — шикарная Деми Мур и миловидная Маргарет Куолли (обратила на нее внимание еще в «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино и порадовалась, встретив в «Бедных несчастных» Йоргаса Лантимоса).

Феминистский крик

Фильм — мощнейший феминистский крик о том, что хватит уже объективировать женщин. Женщины — не куклы, а люди, со своими изъянами, неидеальными формами, целлюлитом, складками на животе, возрастными изменениями. Пора уйти от общепринятых (кем-то когда-то давно) стандартов красоты.

Нам показали сатиру на Голливуд времен Харви Вайнштейна, который видел в женщинах лишь мясо: вчерашний кусок ему не нужен, подавай новый — молодой, упругий, притягательный. Таких мужчин, как Харви, по-прежнему много, даже слишком — и не только в Голливуде.

Игра: найди Харви Вайнштейна Источник: kinopoisk.ru











Корали Фаржа сделала красиво — так, как может сделать лишь женщина. Она применила против таких вот Харви их же оружие, не поскупившись ни на тело, ни на мясо. Сначала мы видим картинки с красивым упругим женским телом, идеальным, совершенным. Много крупных планов: грудь, ягодицы, ноги. И чем дальше, тем больше.

Тело множится, разрастается, увеличивается в геометрической прогрессии. Это уже обилие тела, клубок из тел. Тут же сцены с чревоугодием, разорванными в припадке кусками мяса. Вам мало? Жрите, господа, не подавитесь. Что тут скажешь, шикарный боди-хоррор! Спасибо, Корали.

Сью — это недостижимый, несуществующий идеал Источник: kinopoisk.ru











Маленький факт: Маргарет Куолли много занималась с тренером, активно приседала, но все равно тело Сью — не тело реальной актрисы, а его идеализированная версия, созданная художниками специально для фильма. Ей нарастили ягодицы и усовершенствовали форму груди. Настолько совершенных женщин в реальном мире не существует, они живут лишь в фантазиях. И, кстати, актриса признавалась, что ей было сложно изображать идеал — она боялась подхватить звездную болезнь, поверив в свою совершенность.

Старость все равно наступит

Налицо явный эйджизм (дискриминация по возрасту) Источник: Kinopoisk.ru











Фильм поднимает важную тему: уход молодости и нежелание человеком признавать факт того что, старость неизбежна. Символично, что главная роль досталась 61-летней Деми Мур, чья молодость и карьера пошли на спад. Не исключено, что она идеально показала переживания своей героини Элизабет Спаркл, потому что чувства персонажа ей близки.

Игра лицом и подвижная мимика — не каждая возрастная актриса на такое способна. Деми проявила невероятную смелость, полностью обнажив себя на фоне стерильно белого, совершенного кафеля и представ такой, какая она есть. Деми Мур хороша даже в образе жуткой старухи с выпавшими волосами и артритными коленями: образ получился пугающе гротескным, но не лишенным юмора.

Культурные коды и благодарности

Отдельное спасибо за обилие литературно-кинематографичных отсылок: так и слышу радостный вскрик Оскара Уайлда за его идею с портретом Дориана Грея или уважительный кивок от Оноре де Бальзака за «Шагреневую кожу». Увидела я и отсылку к «Мухе» Дэвида Кроненберга, к «Сиянию» Стэнли Кубрика и даже к «Барби» Греты Гервиг.

Интересно показала Корали Фаржа приемы, которые любили использовать французы в эпоху барочного кино: воспевание культа молодости, пышный видеоряд и динамика сюжета. Автор явно отрицает идеи лукизма, то есть предвзятого отношения к людям, основанного на восприятии их внешности.

В фильме потрясающе подобран саундтрек — преимущественно техно 80-х годов в современной обработке. Эстетически приятные кадры, съемка на широкоугольную камеру, красивые необычные цвета, полноэкранный свет — получился красивый полноценный арт. Просто жуткий.

Уже посмотрели «Субстанцию»? Да, очень понравилось Едва осилил(а) половину Нет, но планирую Нет и не планирую Напишу свои впечатления в комментариях

Еще почитать о новинках в мире кино:

Хитрый жук: возвращение того самого Бёртона в макабр-сиквеле «Битлджус» — стоит ли смотреть новинку?

40 лет выдержки: журналист НГС посмотрел «Мегалополис» — чем цепляет раскритикованный долгострой автора «Крёстного отца».