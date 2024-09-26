Хитрый жук: возвращение того самого Бёртона в макабр-сиквеле «Битлджус»

Продолжение истории о призраке, который жаждет вернуться в мир живых Источник: kinopoisk.ru











Преданные поклонники Тима Бёртона с нетерпением ждали возвращения на экраны хитрого призрака в полосатом костюме (тссс, не произносите его имя). Премьера фильма «Битлджус Битлджус» (13+) в мире состоялась еще в конце августа, а в России кино ограниченно вышло в прокат лишь в середине сентября. Зритель снова возвращается в городок Уинтер-Ривер, в тот самый дом на холме вместе с уже знакомыми по первой экранизации персонажами и в компании нескольких новых лиц. Действие разворачивается накануне Хэллоуина — любимая стилистика режиссера. Корреспондент НГС Алена Золотухина посмотрела киноновинку — публикуем впечатления от первого лица (осторожно, в тексте могут быть спойлеры).

Забавная готическая сказка

Впервые с историей Битлджуса (в переводе с английского языка его имя означает «жучиный сок») зритель познакомился еще в 1988 году. Увлеченный и чудаковатый Тим Бертон только начинал карьеру и случайно снял хит. Кино по сей день с удовольствием пересматривают по всему миру, а образы из фильма по-прежнему используются в качестве референсов для вечеринок на Хэллоуин.

Адам и Барбара — главные герои первой экранизации «Битлджуса» Источник: kinopoisk.ru











Начинающий режиссер не пользовался успехом в мире кино, но именно после экранизации «Битлджуса» о нем заговорили как о талантливом готическом сказочнике. Фильм получил несколько наград премии «Сатурн» и «Оскар» за лучший грим.

Тим Бёртон — мастер создавать загробные миры Источник: kinopoisk.ru











Кино 1988 года рассказывает историю привидений Барбары (Джина Дэвис) и Адама (Алек Болуин), которые пытаются изгнать новых поселенцев из своего дома. Претерпев ряд неудач, они обращаются к био-экзорцисту Битлджусу за помощью. У последнего свои корыстные планы: он хочет вернуться в мир живых.

Битлджус — версия 1988 года Источник: kinopoisk.ru











В итоге получилась черная комедия, построенная на контрасте актерской игры, с идеальным балансом мрачного и забавного. Отдельная приятная часть — отсылки к «Дюне» Фрэнка Герберта и «Кентервильскому привидению» Оскара Уайлда.

Новый мир Уэнсдей

Сиквел 2024 года вновь собрал тот самый каст — к роли Делии Дитц вернулась Кэтрин О'хара, Вайнона Райдер сыграла повзрослевшую Лидию, а вот отца семейства Чарльза Дитца мы не увидели. По слухам, актера Джеффри Джонса обвинили в педофилии. В новой экранизации он появился в образе трупа, наполовину съеденного акулой.

Как на подбор! Хороши, чертовки Источник: kinopoisk.ru











Прямиком из сериала «Уэнсдей» (тоже работа Тима Бёртона) вышла Дженна Ортега — тот же образ мрачной девочки подростка со взглядом исподлобья, но менее готичный. Непривычная и забавная роль получилась у Уиллема Дефо — он сыграл мертвого актера фильмов категории Б: после смерти он приставлен в загробный мир следить за порядком.

Стопроцентное украшение фильма — проплыла, постояла, моргнула: красиво Источник: kinopoisk.ru











Буквально по частям собравшая себя при помощи степлера Моника Беллуччи — как отдельный вид искусства. Лично мне ее образ понравился, но многим зрителям не хватило динамики: будучи возлюбленной режиссера, она могла бы получить более яркую роль. В фильме Моника сыграла мстительную бывшую Битлджуса (да, на этот раз приоткроется его личная история).

Тим Бёртон объясняет Майклу Китону как правильно играть Битлджуса Источник: kinopoisk.ru











Что до самого Битлджуса: сложилось ощущение, что для Майкла Китона прошедших 35 лет не существовало. Всему виной, разумеется, грим, но в этот раз его персонаж получился гораздо ярче. Вероятно, Тим Бёртон учел ошибки прошлого — его раскритиковали за то, что игра Китона в 1988 году потерялась за тремя слоями косметики и накладных волос.

Затейник Тим

Ностальгия в глаз попала — вот мысль, которая не покидала меня весь фильм. То же музыкальное сопровождение, те же герои, похожие костюмы, но скроенные на современный лад, повторяющиеся любимые сцены и механика съемки. Огромное количество отсылок к раннему творчеству режиссера, включая анимацию.

Каст фильма на «Венецианском фестивале» Источник: kinopoisk.ru











Наконец-то он вернулся. Я увидела все того же затейника Тима, который дурачился как подросток, рассказывая очередную мрачную историю. Возможно, режиссера вдохновила красотка Моника Беллуччи — в фильме есть замаскированное признание в любви актрисе на итальянском языке. Для справки — они официально объявили себя парой в феврале 2023 года, но их роман начался гораздо раньше. С Хеленой Бонем Картер режиссер к этому времени уже расстался — измены не было.

Красивая получилась пара (прости, Хелена) Источник: kinopoisk.ru

В фильме несколько сюжетных линий, каждый персонаж получил достаточное количество экранного времени. Но несмотря на все памятные моменты, мне не хватило целостности картины. Ощущение — будто каждая история существовала по отдельности, будто передо мной сборник короткометражек, объединенный общей темой. Долгая завязка действия — как пилотная серия сериала, динамика появилась ближе к концу.

Ничего не напоминает? Источник: kinopoisk.ru











Актерская игра Вайноны Райдер (Лидия) местами напоминала Джойс Байерс из «Очень странных дел»: тот же безумный взгляд вкупе с повышенной тревожностью. Огорчила Кэтрин О'Хара — аутентичная в 1988 году, где она могла рассмешить зрителя одним лишь взглядом и отсутствующая мимика сейчас. Ее героиня больше не эксцентричная скульпторша со своими причудами, а безумная тетушка, превратившая свою жизнь в перфоманс. Персонаж Дженны Ортеги так и остался нераскрытым — как была Уэнсдей, так и осталась.

На этот раз актриса разочаровала Источник: kinopoisk.ru











В глаза бросился еще один момент не в пользу режиссера. Тим Бёртон годами очаровывал зрителя особой стилистикой: легкая сероватая дымка и зернистость делали изображение немного мрачным, и от того — притягательным, не таким, как у всех. Вспомните «Сонную лощину», «Суинни Тодда» или «Эдварда руки-ножницы». В новой экранизации мы этого не увидели. Картинка получилась в стиле потокового сериала Netflix — полноэкранный свет делал некогда загадочные миры Тима Бертона обычными, и от того — скучными. Возможно, при помощи такой техники съемки, режиссер хотел сделать свой фильм интересным для разной категории зрителей. В итоге синефилу с углубленным изучением творчества Тима не хватило той самой фишки, но зумеры, выросшие на сериалах упомянутой выше платформы — оценят.

Тим Бертон в декорациях к фильму Источник: kinopoisk.ru











В фильме хватает как плюсов, так и минусов, но общее впечатление они не портят. Визуально красиво оформленная история отлично вписывается в стилистику фильмов для просмотра осенью или перед Хэллоуином. Рискну заявить, что поклонники Тима Бертона сиквел оценят и поставят плюсик в сторону его режиссерской работы, которая выбивается вперед, на фоне слабой актерской игры.

Будете смотреть «Битлджус Битлджус»? Я хочу, люблю режиссуру Тима Бёртона Кто такой Тим Бёртон — не знаю, но фильм гляну Не хочу тратить время на просмотр Мне вообще все это не интересно

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