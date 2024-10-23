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Происшествия Новосибирец на машине вылетел с моста в реку — мужчина погиб до приезда скорой

Новосибирец на машине вылетел с моста в реку — мужчина погиб до приезда скорой

Инцидент произошел в Карасукском районе

4 053
9 комментариев

Причины аварии устанавливаются

67-летний мужчина погиб в ДТП в Карасукском районе. Как сообщили в областной ГАИ, сибиряк скончался на месте аварии.

— Водитель автомобиля ВАЗ-21214 ехал со стороны деревни Демидовка в сторону деревни Студеново. При неустановленных обстоятельствах мужчина совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием, — пояснили в инспекции.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее в Алтайском крае школьный автобус попал в ДТП. Водитель скончался на месте до приезда скорой, двое учителей пострадали.

Если вы стали свидетелем аварии или знаете мужчину, погибшего в ДТП, свяжитесь с редакцией НГС.

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Комментарии
9
Почётный гражданин Левосибирска
10 минут
Нет такой деревни Студеново. Есть деревня Студеное, стоящая на берегу одноименного озера.
Libertу
48 минут
гг, скока там ниву уже выпускают?))) 45 лет)))) ах ХА ха ХА ха))) тойоту вот сравнить сейчас и за 1977 ))
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