Новосибирец на машине вылетел с моста в реку — мужчина погиб до приезда скорой

67-летний мужчина погиб в ДТП в Карасукском районе. Как сообщили в областной ГАИ, сибиряк скончался на месте аварии.
— Водитель автомобиля ВАЗ-21214 ехал со стороны деревни Демидовка в сторону деревни Студеново. При неустановленных обстоятельствах мужчина совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием, — пояснили в инспекции.
На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Ранее в Алтайском крае школьный автобус попал в ДТП. Водитель скончался на месте до приезда скорой, двое учителей пострадали.