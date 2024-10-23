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Город Новый подрядчик Димитровского моста и неизвестное насекомое в НГТУ: главные события 22 октября в Новосибирске

Новый подрядчик Димитровского моста и неизвестное насекомое в НГТУ: главные события 22 октября в Новосибирске

Пять самых интересных новостей дня

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День выдался богатым на события

Ежедневно в наши ленты новостей попадают десятки событий. Часть из них вызывают общественный резонанс, а другие остаются совсем незамеченными. В этом дайджесте мы собрали пять главных новостей за 22 октября.

Стали известны даты осенних каникул в школах Новосибирской области

Школьники будут отдыхать 8 дней

Большая часть новосибирских школьников уйдут на осенние каникулы на следующей неделе. Для каникул Минпросвещения России порекомендовало даты с 28 октября по 4 ноября 2024 года. Однако школы могут сами выбрать время исходя из учебного плана.

Назван подрядчик, который ремонтирует Димитровский мост, — что о нем известно

Прошлый подрядчик должен был отремонтировать все полосы в сторону правого берега, но не смог сделать даже одну

Как сообщили НГС в пресс-центре мэрии, МКУ «Гормост» заключил контракт 16 октября с компанией «Дорсиб плюс» на ремонт моста. Договор действует до 30 апреля следующего года. На прошлой неделе на Димитровском мосту экстренно доделали временный ремонт.

У него была тяжелая жизнь: в НГТУ сфотографировали пугающее существо — биологи не могут сказать, что это

Такое насекомое находится в одном из кабинетов НГТУ

В НГТУ заметили странное насекомое: оно застряло в одном из кабинетов на стене. Его сфотографировал студент Александр и прислал фото в редакцию НГС. По его словам, насекомое находится в одном кабинете уже второй день.

Как рассказал новосибирский биолог Алексей Яновский, насекомое могли принести в университет. Как оно попало в Новосибирск — непонятно. Версию, что это мухоловка, биолог отметает. Как рассказал другой кандидат биологических наук, который попросил остаться анонимным, определить по фото насекомое — невозможно.

Подрядчик четвертого моста обвинил новосибирский Минтранс в срыве стройсезона — компания требует 4 миллиарда

В компании заявили, что финансовые обязательства по концессии со стороны «ВИС» выполнены в полном объеме в конце 2023 года

В группе «ВИС» заявили, что действия Минтранса региона привели к срыву строительного сезона.

— Соглашение с ФДА (Федеральное дорожное агентство (Росавтодор). — Прим. ред.), на которое ссылается Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, не соответствует обязательствам министерства, принятым на себя по концессии, — заявили в ГК «ВИС» в ответ на запрос НГС.

Согласно концессии, региональный Минтранс должен был предоставить весь объем предусмотренного финансирования в 2022–2023 годах, сообщили в «ВИС». В пресс-службе добавили, что финансовые обязательства по концессии со стороны «ВИС» выполнены в полном объеме в конце 2023 года

Тепло или снег с морозом? Новосибирские синоптики сообщили, каким будет конец октября — изучаем прогноз

В конце октября будет отличная погода для прогулок

В Новосибирской области третья декада октября будет выше нормы на 2–4 градуса. Как рассказали синоптики «Западно-Сибирского УГМС» редакции НГС, в темное время суток ожидается 0… +5 градусов, днем — +4… +9 градусов. В конце декады понижение в ночные часы до -5 градусов, днем — до -2… +3 градусов. Снег в конце декады возможен, однако покров пока не ожидается.

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Димитровский мост Группа ВИС Четвертый мост Новосибирск Новости
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Комментарии
1
👑Король НГСа👑 (с богаткова)
49 минут
Видел такое насекомое около ЧОПа. Но сотрудники ЧОПа не допустили проникновения его за периметр.
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