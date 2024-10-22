У него была тяжелая жизнь: в НГТУ сфотографировали пугающее существо — биологи не могут сказать, что это

Такое насекомое находится в одном из кабинетов НГТУ Источник: читатель НГС / Александр Ощепков / NGS.RU











В НГТУ заметили странное насекомое: оно застряло в одном из кабинетов на стене. Его сфотографировал студент Александр и прислал фото в редакцию НГС.

По словам читателя НГС, насекомое находится в одном кабинете уже второй день. Оно вызвало обсуждение среди студентов: кто-то предположил, что существо все еще живое, а кто-то, что оно умерло.

Студент предположил, что это может быть обыкновенная мухоловка. Они охотятся на мух, тараканов и других насекомых. Обычно живут в более влажных местах, чем учебный кабинет. Такой вариант предложила и нейросеть «Яндекса».

Биологи с этим вариантом не согласны. Как рассказал новосибирский биолог Алексей Яновский, насекомое могли принести в университет. Как оно попало в Новосибирск — непонятно.

— Насекомых сотни тысяч видов. То, что на фото, вряд ли можно встретить в дикой природе Новосибирской области, да и всей России. Я бы отнес это существо к вилохвосткам, но смущают многочисленные широкие выросты по бокам тела, — отметил Алексей Яновский.

При этом отнести насекомое к сколопендрам не позволяют длинные усики и хвостатые нити, которые расположены по всей длине.

Как рассказал другой кандидат биологических наук, который попросил остаться анонимным, определить по фото насекомое — невозможно. Вероятно, у существа была тяжелая жизнь, оно претерпело изменения и теперь выглядит неузнаваемым, предположил ученый.