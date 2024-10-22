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Студенты наткнулись на пугающее существо в вузе - фото

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Животные эксклюзив У него была тяжелая жизнь: в НГТУ сфотографировали пугающее существо — биологи не могут сказать, что это

У него была тяжелая жизнь: в НГТУ сфотографировали пугающее существо — биологи не могут сказать, что это

На стене в новосибирском вузе застряло пугающее насекомое

6 330
44 комментария

Такое насекомое находится в одном из кабинетов НГТУ

В НГТУ заметили странное насекомое: оно застряло в одном из кабинетов на стене. Его сфотографировал студент Александр и прислал фото в редакцию НГС.

По словам читателя НГС, насекомое находится в одном кабинете уже второй день. Оно вызвало обсуждение среди студентов: кто-то предположил, что существо все еще живое, а кто-то, что оно умерло.

Студент предположил, что это может быть обыкновенная мухоловка. Они охотятся на мух, тараканов и других насекомых. Обычно живут в более влажных местах, чем учебный кабинет. Такой вариант предложила и нейросеть «Яндекса».

Биологи с этим вариантом не согласны. Как рассказал новосибирский биолог Алексей Яновский, насекомое могли принести в университет. Как оно попало в Новосибирск — непонятно.

— Насекомых сотни тысяч видов. То, что на фото, вряд ли можно встретить в дикой природе Новосибирской области, да и всей России. Я бы отнес это существо к вилохвосткам, но смущают многочисленные широкие выросты по бокам тела, — отметил Алексей Яновский.

При этом отнести насекомое к сколопендрам не позволяют длинные усики и хвостатые нити, которые расположены по всей длине.

Как рассказал другой кандидат биологических наук, который попросил остаться анонимным, определить по фото насекомое — невозможно. Вероятно, у существа была тяжелая жизнь, оно претерпело изменения и теперь выглядит неузнаваемым, предположил ученый.

В Октябрьском районе Новосибирска в лифте дома на улице Грибоедова местная жительница Екатерина заметила странное насекомое. По словам сибирячки, оно ползало по зеркалу.

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Новосибирск НГТУ Насекомое Биологи
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Комментарии
46
beerman77
54 минуты
Учёных-биологов срочно проверить на профпригодность, таких насекомых в подвале можно насобирать литровую банку за час. Обыкновенная мухоловка.
Bream
1 час
сбежало из лаборатории в подвалах 3го корпуса )
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