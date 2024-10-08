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Животные Находка в лифте: в новосибирском подъезде заметили странное бледное насекомое

Находка в лифте: в новосибирском подъезде заметили странное бледное насекомое

Биолог Алексей Яновский объяснил, что это за вид

2 709
16 комментариев

По словам сибирячки, насекомое сидело на зеркале в лифте

В Октябрьском районе Новосибирска в лифте дома на улице Грибоедова местная жительница Екатерина заметила странное насекомое. По словам сибирячки, оно ползало по зеркалу. Биолог Алексей Яновский прокомментировал НГС, откуда оно там взялось.

— Смотрите, какое интересное насекомое встретилось мне в лифте на Грибоедова! Кто это? Что это? Кажется, это не жук-палочник, как я подумала, — прислала Екатерина в редакцию НГС комментарий вместе с фото и видео существа.

В наших краях палочники встречаются только в неволе

Биолог Алексей Яновский отметил, что по видео сложно сказать, как насекомое закрепилось на зеркале — прицепилось к нему или держится на паутине.

— Похож на палочников. В наших краях они встречаются только в неволе, ведь многие виды палочников давно разводят в домашних или лабораторных условиях. В России в диком состоянии известны только два вида и только в двух регионах — уссурийский в Приморье и двугуборчатый в Башкирии, — отметил эксперт.

На фото и видео заметно странное насекомое желто-коричневого оттенка, напоминающее по форме деревянный самолет или стрекозу.

Ранее НГС писал о том, что насекомое с необычными крыльями заметили в новосибирском поселке. Биолог объяснил, что это за вид.

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Комментарии
17
Олька Николаевна
43 минуты
Сотню раз таких видела! Удивительно, что биолог Алексей Яновский бабочку-пальцекрылку не узнал...
mirror
10 минут
Я бы уже была в 10-ти км. от этого лифта. У меня инсектофобия. Боюсь всех, даже бабочек...
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