Находка в лифте: в новосибирском подъезде заметили странное бледное насекомое

По словам сибирячки, насекомое сидело на зеркале в лифте Источник: читательница НГС Екатерина











В Октябрьском районе Новосибирска в лифте дома на улице Грибоедова местная жительница Екатерина заметила странное насекомое. По словам сибирячки, оно ползало по зеркалу. Биолог Алексей Яновский прокомментировал НГС, откуда оно там взялось.

— Смотрите, какое интересное насекомое встретилось мне в лифте на Грибоедова! Кто это? Что это? Кажется, это не жук-палочник, как я подумала, — прислала Екатерина в редакцию НГС комментарий вместе с фото и видео существа.

В наших краях палочники встречаются только в неволе Источник: читательница НГС Екатерина

Биолог Алексей Яновский отметил, что по видео сложно сказать, как насекомое закрепилось на зеркале — прицепилось к нему или держится на паутине.

— Похож на палочников. В наших краях они встречаются только в неволе, ведь многие виды палочников давно разводят в домашних или лабораторных условиях. В России в диком состоянии известны только два вида и только в двух регионах — уссурийский в Приморье и двугуборчатый в Башкирии, — отметил эксперт.

На фото и видео заметно странное насекомое желто-коричневого оттенка, напоминающее по форме деревянный самолет или стрекозу.