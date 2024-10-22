Тепло или снег с морозом? Новосибирские синоптики сообщили, каким будет конец октября — изучаем прогноз

В Новосибирской области третья декада октября будет выше нормы на 2-4 градуса. По данным новосибирских синоптиков, среднедекадная температура составит +1… +5 градусов. Снег, если и будет, то в самом конце месяца, при этом ждать покрова не стоит.
— Ночи будут очень теплыми. Преобладающая температура воздуха в темное время суток ожидается 0… +5 градусов, днем — +4… +9 градусов. В конце декады понижение в ночные часы до -5 градусов, днем — до -2… +3 градусов, — объяснила корреспонденту НГС Татьяна Дегтярева, синоптик первой категории «Западно-Сибирского УГМС».
Осадки преимущественно в виде дождя в конце декады с мокрым снегом предполагаются в большинстве дней.
Ранее Гидрометцентр России составил прогноз погоды на зиму для Новосибирска.