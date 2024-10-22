Тепло или снег с морозом? Новосибирские синоптики сообщили, каким будет конец октября — изучаем прогноз

В конце октября будет время для отличных прогулок

В Новосибирской области третья декада октября будет выше нормы на 2-4 градуса. По данным новосибирских синоптиков, среднедекадная температура составит +1… +5 градусов. Снег, если и будет, то в самом конце месяца, при этом ждать покрова не стоит.