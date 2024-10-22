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Осень Тепло или снег с морозом? Новосибирские синоптики сообщили, каким будет конец октября — изучаем прогноз

Тепло или снег с морозом? Новосибирские синоптики сообщили, каким будет конец октября — изучаем прогноз

Второй осенний месяц решил побаловать новосибирцев

3 018
20 комментариев

В конце октября будет время для отличных прогулок

В Новосибирской области третья декада октября будет выше нормы на 2-4 градуса. По данным новосибирских синоптиков, среднедекадная температура составит +1… +5 градусов. Снег, если и будет, то в самом конце месяца, при этом ждать покрова не стоит.

— Ночи будут очень теплыми. Преобладающая температура воздуха в темное время суток ожидается 0… +5 градусов, днем — +4… +9 градусов. В конце декады понижение в ночные часы до -5 градусов, днем — до -2… +3 градусов, — объяснила корреспонденту НГС Татьяна Дегтярева, синоптик первой категории «Западно-Сибирского УГМС».

Осадки преимущественно в виде дождя в конце декады с мокрым снегом предполагаются в большинстве дней.

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Ранее Гидрометцентр России составил прогноз погоды на зиму для Новосибирска.

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Комментарии
20
МАРГО
58 минут
Нужна мне снежная и теплая зима, чтобы нос не мерз и ресницы инеем не покрывались. В глобальном потеплении есть свои плюсы!!!
Гость
1 час
В ноябре до середины месяца морозов не будет, днем в районе нуля в основном.
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