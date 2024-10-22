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Образование Стали известны даты осенних каникул в школах Новосибирской области

Стали известны даты осенних каникул в школах Новосибирской области

У детей будет неделя на отдых

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Большинство новосибирских школьников уйдут на осенние каникулы на следующей неделе. Даты порекомендовало Минпросвещения России, но школы могут сами выбрать время исходя из учебного плана.

Осенние каникулы продлятся с 28 октября по 4 ноября 2024 года.

Дети могут учиться по четвертям и по модулям. При модульной системе после каждых пяти недель учебы есть неделя отдыха.

Все даты школьных каникул на 2024–2025 год мы публиковали в начале сентября.

С праздничным днем осенью получится 8 дней отдыха

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Ранее стало известно, что мэрия Новосибирска задумала построить еще одну школу возле жилого комплекса «Матрешкин двор».

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Школа Школа в Новосибирске Образование Осенние каникулы Каникулы Отдых Дети Учеба Школьники Минпросвещения РФ Новосибирская область
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