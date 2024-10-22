Стали известны даты осенних каникул в школах Новосибирской области

Большинство новосибирских школьников уйдут на осенние каникулы на следующей неделе. Даты порекомендовало Минпросвещения России, но школы могут сами выбрать время исходя из учебного плана.
Осенние каникулы продлятся с 28 октября по 4 ноября 2024 года.
Дети могут учиться по четвертям и по модулям. При модульной системе после каждых пяти недель учебы есть неделя отдыха.
Все даты школьных каникул на 2024–2025 год мы публиковали в начале сентября.
Ранее стало известно, что мэрия Новосибирска задумала построить еще одну школу возле жилого комплекса «Матрешкин двор».