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Дороги и транспорт Ремонт Димитровского моста Назван подрядчик, который ремонтирует Димитровский мост, — что о нем известно

Назван подрядчик, который ремонтирует Димитровский мост, — что о нем известно

В Новосибирске определили нового подрядчика Димитровского моста

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14 комментариев

Прошлый подрядчик должен был отремонтировать все полосы в сторону правого берега, но не смог сделать даже одну

Мэрия Новосибирска назвала подрядчика, который ремонтирует Димитровский мост. Контракт заключили до апреля следующего года.

Как сообщили НГС в пресс-центре мэрии, МКУ «Гормост» заключил контракт 16 октября с компанией «Дорсиб плюс» на ремонт моста. Договор действует до 30 апреля следующего года.

— Контракт заключен на основании решения Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, — сообщили НГС в пресс-центре мэрии.

По данным сервиса «Контур.Фокус», «Дорсиб плюс» владеет ООО «Автодорремонт Техно» (99%) и Илья Никитин (1%). Конечный владелец — Илья Никитин. На конец 2023 года выручка организации составляет 2,6 миллиарда рублей, чистая прибыль — 274,3 миллиона рублей.

«Дорсиб плюс» специализируется на господрядах, за всё время она заключила 200 контрактов на 15,9 миллиарда рублей. Ранее компанией владел Иван Дингес и его сын Евгений. До 2009 года партнером Дингесов по бизнесу был Владислав Крючков, застройщик, который сейчас находится в федеральном розыске.

Недавно организация ремонтировала тротуары на проспекте Карла Маркса, работы вызвали немало возмущений. Также «Дорсиб плюс» ремонтировал улицу Блюхера на пересечении с Ватутина. Тогда рабочие укладывали асфальт в слякоть, одна из прохожих сняла на видео, а сотрудник попытался отобрать у нее телефон. Позже новосибирцы стали свидетелями того, как на улице Блюхера в Ленинском районе во второй раз снимают асфальт.

Всё о ремонте Димитровского моста читайте в нашем сюжете.

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Димитровский мост Ремонт Подрядчик Мэрия Новосибирска
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Комментарии
15
За державу обидно!
21 минута
А когда сажать начнут тех,кто заключал прежний контракт и тех,кто его не исполнял???
Почётный гражданин Левосибирска
25 минут
Договор с очередной компанией "Рога и копыта". Наш мэр это чей надо мэр.
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