Затянувшийся ремонт на мостах в Новосибирске и толпы на концерте Полины Гагариной — главные события 18 октября

Новосибирск остался без нормально функционирующих мостов Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Редакция НГС ежедневно освещает десятки событий, которые происходят в Новосибирске и области. Многие из них вызывают общественный интерес, а некоторые остаются незамеченными нашей аудиторией. В этом дайджесте мы собрали 5 новостей, которые больше всего заинтересовали наших читателей.

От оборонки до золотой земли: интерес к каким активам Эдуарда Тарана мог привести к проблемам с силовиками — изучаем бизнес

Арест новосибирского бизнесмена, главы «РАТМ-Холдинга» Эдуарда Тарана для большинства грянул как гром среди ясного неба. У бизнесмена с огромным предпринимательским опытом солидная коллекция активов, которые так или иначе могли послужить косвенной причиной его уголовного преследования. Поэтому новость о том, что весь сыр-бор возник из-за «какого-то аквапарка», вызвал у большинства, мягко говоря, недоумение. Криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов изучил, чем сегодня владеет Эдуард Таран, а также пообщался с инсайдерами и аналитиками на тему возможных истинных подоплек ареста. Подробнее по ссылке.

«Город деградирует и распадается»: почему все три моста Новосибирска застряли в ремонте, а четвертый завис в стройке

В Новосибирске ни один из автомобильных мостов уже долгое время не пропадает из негативной повестки. Постоянные проблемы на Октябрьском мосту, регулярный перенос сроков сдачи четвертого моста, ремонт полосы на Димитровском мосту, закончившийся, по сути, странным временным решением, и еще до кучи разрушающийся асфальт Бугринского моста. Журналистка НГС поговорила с экспертами, почему Новосибирск остался без нормально функционирующих мостов и кто за это может дорого заплатить, — помимо автомобилистов, конечно.

10 дней дождей со снегом: каким будет конец октября в Новосибирске

В Новосибирске до конца октября возможно потепление до +10 градусов днем. В городе ожидаются снегопады и дожди. Такой прогноз составили прогнозные сервисы. Подробнее по ссылке.

Выбросило из салона автомобиля — два человека погибли в ДТП под Новосибирском

Под Новосибирском ночью 18 октября произошло смертельное ДТП на 3-м километре автодороги 50Н-2145 «Северный обход — Криводановка».

38-летний мужчина за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser Prado ехал со стороны села Криводановка в направлении Северного обхода. По предварительной информации, водитель не справился с управлением, слетел в кювет, где машина опрокинулась. Водителя и пассажира выбросило из салона автомобиля.

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