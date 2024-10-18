От оборонки до «золотой» земли: интерес к каким активам Эдуарда Тарана мог привести к проблемам с силовиками — изучаем бизнес

Эдуард Таран — крупный бизнесмен, имеющий активы в оборонке, стекольном производстве и спортивной индустрии Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Арест новосибирского бизнесмена, главы «РАТМ-Холдинга» Эдуарда Тарана для большинства грянул, как гром среди ясного неба. У бизнесмена с огромным предпринимательским опытом солидная коллекция активов, которые так или иначе могли послужить косвенной причиной его уголовного преследования. Поэтому новость о том, что весь сыр-бор возник из-за «какого-то аквапарка», вызвал у большинства, мягко говоря, недоумение. Криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов изучил, чем сегодня владеет Эдуард Таран, а также пообщался с инсайдерами и аналитиками на тему возможных истинных подоплек ареста.

С момента ареста Эдуарда Тарана прошло шесть дней, но информация о причинах задержания, полученная журналистами в первые сутки, с тех пор не дополнялась. Официально силовики так и не прокомментировали ни задержание, ни уголовное дело, ни меру пресечения в Лефортовском суде Москвы. Возможно, потому что следствие ведут сотрудники ФСБ, а может и по другим причинам.

Напомним, Эдуард Таран проходит по делу о махинациях (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в новосибирском аквапарке «Аквамир». По версии следствия, предприниматель оказался в интересной компании: с бизнесменом с сомнительным прошлым Евгением Богорадом, бывшим зампрокурора Новосибирской области Александром Попелюхом и экс-замминистра экономического развития НСО Натальей Мухановой. Все вместе, полагают силовики, вывели из аквапарка минимум 200 млн рублей. Схему, которую следователи называют крупной аферой, редакция НГС подробно разобрала в отдельном материале.

Бытует мнение, что история с аквапарком, пусть даже самым крупным в России — лишь вершина айсберга. Куда больше внимания достойны другие активы Эдуарда Тарана, из-за которых он якобы мог на самом деле оказаться под прицелом у силовиков.

Оборонка

Один из столпов, на которых прочно стоит империя Эдуарда Тарана (на сегодня около 70 компаний), это оборонные предприятия. Ещё в начале 2000-х новосибирский предприниматель, который к тому моменту сколотил состояние на поставке угля для Минобороны, МВД, предприятий РАО ЕЭС, приобрёл акции новосибирского завода «Экран», через 10 лет — акции «Ростовского оптико-механического завода» (РОМЗ). Оба предприятия, ставшие флагманами его предпринимательской деятельности, работают на одном рынке — производстве оптических приборов, используемых системами наведения в вооружённых силах. Эдуард Таран много лет вынашивал мысль о создании «Российского оптико-механического союза», куда первыми бы вошли подконтрольные заводы, но реализовать амбициозные планы бизнесмену не удалось.

В 2023 году Генпрокуратура РФ выступила с иском о признании приватизации РОМЗа недействительной. Представители надзорного ведомства указали, что произошла ошибка: передачу оборонного предприятия в частные руки в начале 90-х годов одобрили власти Ярославской области (где располагается завод), в то время как его судьбу обязано было решать правительство Российской Федерации. В прокуратуре подчеркивали, что ошибку с 30-летней выдержкой необходимо срочно исправлять, учитывая, что речь идёт о предприятии, имеющем стратегическое значение для обеспечения национальной безопасности.

В сентябре прошлого года Арбитражный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры, фактически изъяв у новосибирских компаний «СибМир» и «ИсНов» (входят в структуру «РАТМ-Холдинга») акции РОМЗа. Дальнейшие попытки юристов компании оспорить решение суда результатов не возымели. Сегодня предприятие находится в собственности РФ.

Часть изначальной территории завода «Экран» уже отдали под жилую застройку Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Новосибирское АО «Экран оптические системы», созданное на базе завода «Экран», входит в структуру «РАТМ-Холдинга». Как и РОМЗ, его можно причислить к списку важных предприятий для сохранения национальной безопасности. Если ярославский завод производит прицельные комплексы для бронетранспортеров, приборы ночного видения и тепловизоры, то новосибирский «Экран» известен и вовсе уникальной продукцией — производством электронно-оптических преобразователей, которые используются на астрофизических полигонах в Европе и США. По данным «РБК-Новосибирск», до начала СВО около 90% объёма уникальной продукции «Экран» продавал за рубеж. С попаданием оборонных предприятий в санкционный список сотрудничество оказалось невозможным, что вполне могло сыграть на финансовых показателях холдинга. При этом если РОМЗ после начала СВО заключил госконтракт на поставку прицельных комплексов на сумму 1,5 миллиарда рублей, то в ситуации с «Экраном» о больших контрактах ничего не известно.

По данным сервиса «Контур.Фокус», по итогам 2023 года АО «Экран оптические системы» зафиксировало выручку в размере 250 млн рублей, убытки — 15,7 млн рублей.

Один из источников НГС, знакомый с ситуацией, полагает, что претензии силовиков могут быть связаны как с прошлой деятельностью оборонных предприятий — еще до начала спецоперации, так и с текущей работой тех, что остались под контролем холдинга.

Стекло

На базе завода «Экран» в начале 2000-х Эдуард Таран запустил ещё одно производство — не высокотехнологичное, но прибыльное: он начал делать стеклотару. Сегодня этим направлением бизнеса руководит ООО «Сибирское стекло», входящее в структуру «РАТМ-Холдинга».

На сайте компании отмечены этапы её становления как одного из передовых производителей на рынке. В 2000-е годы предприятие закрепилось в ТОП-10 стеклотарных заводов России. В течение десяти лет производство модернизировали линиями чешского оборудования, ввели в эксплуатацию дополнительный стекольный цех, и стали выпускать до 360 млн единиц стеклотары в год. В 2014 году на «Экране» начали делать облегченную тару, и в итоге научились делать самую лёгкую бутылку в России — 235 граммов. Каждые 2-3 года, уверяют в компании, новые достижения.

На сегодняшний день, по данным с сайта «Сибирского стекла», компания входит в ТОП-5 самых крупных производителей стеклотары в России. Производительность достигает 850 млн единиц в год, замыкая на себе 75% производимой тары в азиатской части страны.

Потребность в стеклотаре сегодня очень высока, как у легальных производителей напитков, так и нелегальных Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











По словам источника НГС, знакомого с ситуацией, уровень производительности, указанный на сайте, требует регулярного поступления на предприятие стеклобоя – использованной стеклянной тары, пригодной для вторичной переработки. Со стеклобоем, по его словам, у «Сибирского стекла» до недавнего времени были существенные проблемы.

— Последние пару лет на «Экран» везли стеклобой отовсюду: из соседних регионов, из Казахстана, даже с Дальнего Востока. Не могли наладить поставки только здесь — в Новосибирске, — отметил собеседник.

По его словам, одни из главных поставщиков вторсырья — свалки. На большие новосибирские полигоны у «Сибирского стекла» якобы доступа не было. Ситуация сдвинулась в положительную для компании сторону после смены руководства у муниципального «Спецавтохозяйства», ставшей результатом громкого уголовного преследования бывшего директора МУПа.

По данным «Контур.Фокус», по итогам 2023 года ООО «Сибирское стекло» зафиксировало выручку на уровне 6,7 млрд рублей, прибыль — 47,5 млн рублей.

Передел на стекольном рынке – ещё одна версия.

Спартак

Ещё один крупный актив «РАТМ-Холдинга» — новосибирский футбольный стадион «Спартак». По состоянию на прошлый год Эдуард Таран контролировал 56% акций спортивного объекта, остальные — у комитета по физической культуры и спорту мэрии.

О необходимости построить в Новосибирске новый стадион Таран стал высказываться ещё в 2010-х. В начале 2024-го, являясь президентом региональной футбольной федерации, предприниматель начал новый этап обсуждения очень нужной, по его мнению, инициативы. При этом Таран акцентировал внимание на том, что это должен быть принципиально новый спортивный объект, а не реконструированный старый.

— Нашему стадиону уже более 90 лет, и, конечно, для нашего города важно наличие новой арены. Решение уже принято губернатором давно, но мы все находимся в рамках каких-то финансовых и бюджетных возможностей, поэтому будем прорабатывать, чтобы футбольный стадион был в приоритетах, — отмечал Эдуард Таран.

Риторику руководства активно поддержала пресс-служба «РАТМ-холдинга», подчеркивая, что новосибирские футболисты достойны нового стадиона наряду с хоккеистами, получившими «Сибирь-Арену». При этом первые, по мнению пиарщиков, с недавнего времени показывают более впечатляющие результаты, выбившись в первую лигу, нежели хоккейная «Сибирь», регулярно опускающаяся на нижние позиции турнирной таблицы.

Стадион «Спартак» морально устарел, считает Эдуард Таран Источник: Стас Соколов / NGS.ru











В мае в ходе внеочередной конференции футбольной федерации Эдуард Таран говорил, что место для нового стадиона выбрано. По его словам, рассматривались шесть вариантов, но лучшим из них была признана площадка на левом берегу рядом с «Сибирь-Ареной».

— Проведены переговоры со всеми заинтересованными сторонами, определен финансовый партнер и подбирается подрядчик строительства арены, — сообщил Таран.

Закономерный вопрос: что будет со старым стадионом? Источник НГС, комментируя ситуацию, отметил, что чересчур лакомый кусок земли в самом центре Новосибирска планируется под общественно-деловую застройку.

— По замыслу Эдуарда Анатольевича там должны вырасти небоскрёбы с жилой и коммерческой недвижимостью — эдакий сибирский аналог «Москва-сити», — отметил собеседник.

Объём инвестиций и рассчитываемой впоследствии прибыли исчисляется миллиардами рублей — огромные суммы, за которые, полагает инсайдер, уже могла начаться нешуточная борьба.

«Очередной проблемный кейс»

Управляющий партнёр DSO Consulting Сергей Дьячков — один из экспертов, который открыто высказал своё мнение по ситуации с арестом Эдуарда Тарана. Он подчеркнул, что официально о предъявленном обвинении предпринимателю до сих пор никто не сообщил.

— Возникает ощущение, что его привлекли, потому что кто-то претендует на его активы. Представьте себе — такой крупный предприниматель и занимается такой ерундой (афера в аквапарке). У меня ощущение, что это просто манипуляция, — заявил Сергей Дьячков.

Директор аналитического агентства «Центр деловой жизни» Андрей Кузнецов отметил, что Эдуард Таран уже больше 25 лет сохраняет позиции в числе самых известных и видных новосибирских бизнесменов, «удивительным образом сочетая гламур и пафос с громкими корпоративными конфликтами и скандальными судебными процессами».

— Нынешняя история — далеко не первый проблемный кейс Тарана, но времена и нравы стали жестче, и сейчас последствия могут быть тяжелее, — заявил Андрей Кузнецов.

Эдуард Таран, по мнению экспертов, имеет неформальное влияние на новосибирские власти Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Эксперт подчеркнул, что Таран всегда держался в стороне от непосредственного участия в политике, тем не менее имел неформальное влияние на власть, в том числе, через «Русский деловой клуб», где крупные бизнесмены имели возможность напрямую общаться с первыми лицами области и города.