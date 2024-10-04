Поджог здания ФСБ и перепутанные тела в морге — главные события 4 октября

В городе произошло много событий Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Ежедневно в Новосибирской области происходят десятки событий, но уследить за всеми не так-то просто. В этом дайджесте НГС собрал пять самых интересных событий за 4 октября.

Конфликт на похоронах: в Новосибирске заявили о том, что в морге перепутали тела двух женщин

Во время похорон родственники заметили, что в гробу лежит тело незнакомой женщины Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











В новосибирской «Мемориальной службе „ИМИ“» заявили о том, что в городском бюро судебной экспертизы перепутали тела умерших. Так, в начале сентября во время прощания родственники и коллеги умершей женщины обнаружили, что в гробу лежит тело незнакомой женщины.

Сотрудникам АО «ИМИ» пришлось решать проблему и улаживать конфликт с родственниками.

Поджег ФСБ и загорелся сам: мужчина устроил диверсию в центре Новосибирска

Диверсанта задержали Источник: соцсети











В здании управления ФСБ России по Новосибирской области случился пожар, в окно здания неизвестный бросил горючую смесь. Возгорание произошло в ночь со 2 на 3 октября здании на улице Коммунистической, 49. Диверсанта задержали в ту же ночь.

Звезда Шлюза: третьеклассница покорила новосибирцев поделками — покупатели оставляют ей тысячи рублей

Девятилетняя Алина уже два года занимается поделками, посмотрите, как реалистично выглядит еда Источник: Алина Зиннатова/vk.com











Жительница Новосибирска, третьеклассница Алина уже несколько лет мастерит игрушечную еду из соленого теста, а после продает изделия недалеко от дома в микрорайоне Шлюз. Вырученные средства девочка откладывает, еще часть тратит на карманные расходы и корм для бездомных животных.

Чаще всего девочка торгует на улице Балтийской, встретить Алину можно около магазинов недалеко от остановки «Торговый центр», порой возле ТЦ в Верхней зоне Академгородка.

Теле- и радиосигнал прервется на неделю в Новосибирской области — расписание отключений

Под отключения попадут два мультиплекса Источник: РТПЦ Источник: РТПЦ

С 7 по 13 октября в Новосибирской области ожидаются кратковременные отключения теле- и радиотрансляций. В некоторых районах перерывы трансляций возможны до 20 октября.

— В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования, — сообщили в РТРС.

«Породистые тоже плачут»: в Новосибирске бесплатно раздают 10 мейн-кунов — котики внезапно лишились дома

Четыре кота и шесть кошек после кастрации будут пристраиваться даром Источник: Рихарда Лем









