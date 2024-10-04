Поджог здания ФСБ и перепутанные тела в морге — главные события 4 октября

Ежедневно в Новосибирской области происходят десятки событий, но уследить за всеми не так-то просто. В этом дайджесте НГС собрал пять самых интересных событий за 4 октября.
Конфликт на похоронах: в Новосибирске заявили о том, что в морге перепутали тела двух женщин
В новосибирской «Мемориальной службе „ИМИ“» заявили о том, что в городском бюро судебной экспертизы перепутали тела умерших. Так, в начале сентября во время прощания родственники и коллеги умершей женщины обнаружили, что в гробу лежит тело незнакомой женщины.
Сотрудникам АО «ИМИ» пришлось решать проблему и улаживать конфликт с родственниками.
Поджег ФСБ и загорелся сам: мужчина устроил диверсию в центре Новосибирска
В здании управления ФСБ России по Новосибирской области случился пожар, в окно здания неизвестный бросил горючую смесь. Возгорание произошло в ночь со 2 на 3 октября здании на улице Коммунистической, 49. Диверсанта задержали в ту же ночь.
Звезда Шлюза: третьеклассница покорила новосибирцев поделками — покупатели оставляют ей тысячи рублей
Жительница Новосибирска, третьеклассница Алина уже несколько лет мастерит игрушечную еду из соленого теста, а после продает изделия недалеко от дома в микрорайоне Шлюз. Вырученные средства девочка откладывает, еще часть тратит на карманные расходы и корм для бездомных животных.
Чаще всего девочка торгует на улице Балтийской, встретить Алину можно около магазинов недалеко от остановки «Торговый центр», порой возле ТЦ в Верхней зоне Академгородка.
Теле- и радиосигнал прервется на неделю в Новосибирской области — расписание отключений
С 7 по 13 октября в Новосибирской области ожидаются кратковременные отключения теле- и радиотрансляций. В некоторых районах перерывы трансляций возможны до 20 октября.
— В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования, — сообщили в РТРС.
«Породистые тоже плачут»: в Новосибирске бесплатно раздают 10 мейн-кунов — котики внезапно лишились дома
Жительница Новосибирской области с 2018 года занималась разведение породистых мейн-кунов, но в 2024 году из-за состояния здоровья ей пришлось закрыть питомник. 10 мейн-кунам женщина и зооволонтеры теперь ищут новые семьи. Котов отдадут бесплатно, однако требования к будущим владельцам выдвигаются строгие.