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Мужчина поджёг ФСБ и загорелся сам

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Происшествия Поджёг ФСБ и загорелся сам: мужчина устроил диверсию в центре Новосибирска

Поджёг ФСБ и загорелся сам: мужчина устроил диверсию в центре Новосибирска

Подозреваемого в преступлении уже задержали

6 301
57 комментариев

Диверсанта уже задержали

В здании управления ФСБ России по Новосибирской области случился пожар, в окно здания неизвестный бросил горючую смесь. Информация об этом распространяется в социальных сетях, рассказал про инцидент и читатель НГС.

По словам читателя НГС, возгорание произошло в ночь со 2 на 3 октября, примерно в 00:30 в здании на улице Коммунистической, 49.

— Горело достаточно сильно, — рассказывает читатель.

По данным источника редакции, пламя удалось потушить быстро, никаких серьезных повреждений в помещении нет. Личность диверсанта, который бросил горючую смесь, удалось установить быстро, его задержали в ту же ночь.

По информации телеграм-канала Baza, по предварительным данным, он выполнял задание мошенников с территории Украины. Мужчина разбил окно, перегнулся через стекло и бросил в кабинет бутылку с зажигательной смесью. Во время возгорания огонь перекинулся и на его одежду, однако мужчине удалось его потушить.

Редакция НГС обратилась за официальным комментарием в УФСБ России по Новосибирской области. После получения ответа материал будет дополнен.

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Комментарии
57
Татьяна 53
43 минуты
Страшно то, что это не где-то там, а вот оно рядом.
Я гость
46 минут
Смысл? Сильно за решётку хотел?
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