Поджёг ФСБ и загорелся сам: мужчина устроил диверсию в центре Новосибирска

Диверсанта уже задержали Источник: соцсети











В здании управления ФСБ России по Новосибирской области случился пожар, в окно здания неизвестный бросил горючую смесь. Информация об этом распространяется в социальных сетях, рассказал про инцидент и читатель НГС.

По словам читателя НГС, возгорание произошло в ночь со 2 на 3 октября, примерно в 00:30 в здании на улице Коммунистической, 49.

— Горело достаточно сильно, — рассказывает читатель.

По данным источника редакции, пламя удалось потушить быстро, никаких серьезных повреждений в помещении нет. Личность диверсанта, который бросил горючую смесь, удалось установить быстро, его задержали в ту же ночь.

По информации телеграм-канала Baza, по предварительным данным, он выполнял задание мошенников с территории Украины. Мужчина разбил окно, перегнулся через стекло и бросил в кабинет бутылку с зажигательной смесью. Во время возгорания огонь перекинулся и на его одежду, однако мужчине удалось его потушить.