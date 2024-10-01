«Как бы остаться в живых»: новосибирцы продолжают замерзать в квартирах — главные события 1 октября

В СГК уверяют, что подключили все дома и сейчас идет регулировка Источник: Максим Бутусов / E1.RU











Редакция НГС ежедневно освещает десятки событий, которые происходят в Новосибирске и области. Многие из них вызывают общественный интерес, а некоторые остаются незамеченными нашей аудиторий. В этом дайджесте мы собрали 5 новостей, которые больше всего заинтересовали наших читателей.

«Довели город до полной разрухи»: тысячи новосибирцев сидят без отопления — карта и реакция властей

Тепла до сих пор нет в 255 жилых домах Источник: читатели НГС

Тысячи новосибирцев замерзают в домах без отопления. Тепла, по данным муниципальной карты на 1 октября, нет в 255 жилых строениях. Горожане в ярости — сотни людей обратились с жалобами в НГС и забили аварийную линию 051 звонками. Мы составили свою карту замерзших домов, а также узнали, как власти и СГК реагируют на ситуацию. Подключиться пришлось даже Александру Бастрыкину.

«Сильные удары были»: по соцсетям разлетелось видео с избиением девушки в подъезде — что произошло на самом деле

Источник: Юлия Ларионова

Разбитые лица, взаимные обвинения, разбирательства в соцсетях — не сюжет очередного выпуска ток-шоу для любителей склок, а повседневный кошмар, в котором оказалась семья Ларионовых. Отношения брата и сестры в многодетной семье можно назвать сложными уже много лет, но со смертью матери они сильно накалились — дело дошло до полиции. Что не поделили родные, казалось бы, люди, узнала журналист НГС.

Новосибирские синоптики назвали предварительные даты следующих снегопадов

До настоящих снегопадов еще далеко Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Синоптики назвали предварительные даты следующих снегопадов в Новосибирской области. Небольшие осадки ожидаются на следующей неделе. Согласно прогнозу, сильных снегопадов в октябре, скорее всего, не будет. Это связано с тем, что процессы смены погоды с осенней на зимнюю проходят медленно.

В мэрии назвали стоимость строительства трамвайных путей в Новосибирске: она кажется космической

На один километр путей может уходить до миллиарда рублей Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Стоимость строительства одного километра трамвайных путей может доходить до миллиарда рублей. В муниципалитете заявили, что, говоря о миллиарде, имеют в виду именно строительство трамвайных линий, иные работы в эту стоимость не включены.

— Стоимость строительства 1 километра трамвайной линии может составить порядка 0,5–1 миллиарда рублей без учета строительства искусственных сооружений и освобождения земельных участков, — ответили на запрос НГС в мэрии.

Топит жилмассив: мэрия Новосибирска будет переделывать ливневку в парке «Каменка»

Парк должны были сдать в августе Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU









