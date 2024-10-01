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Город «Как бы остаться в живых»: новосибирцы продолжают замерзать в квартирах — главные события 1 октября

«Как бы остаться в живых»: новосибирцы продолжают замерзать в квартирах — главные события 1 октября

5 событий, которые заинтересовали читателей НГС

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В СГК уверяют, что подключили все дома и сейчас идет регулировка

Редакция НГС ежедневно освещает десятки событий, которые происходят в Новосибирске и области. Многие из них вызывают общественный интерес, а некоторые остаются незамеченными нашей аудиторий. В этом дайджесте мы собрали 5 новостей, которые больше всего заинтересовали наших читателей.

«Довели город до полной разрухи»: тысячи новосибирцев сидят без отопления — карта и реакция властей

Тепла до сих пор нет в 255 жилых домах

Тысячи новосибирцев замерзают в домах без отопления. Тепла, по данным муниципальной карты на 1 октября, нет в 255 жилых строениях. Горожане в ярости — сотни людей обратились с жалобами в НГС и забили аварийную линию 051 звонками. Мы составили свою карту замерзших домов, а также узнали, как власти и СГК реагируют на ситуацию. Подключиться пришлось даже Александру Бастрыкину.

«Сильные удары были»: по соцсетям разлетелось видео с избиением девушки в подъезде — что произошло на самом деле

Разбитые лица, взаимные обвинения, разбирательства в соцсетях — не сюжет очередного выпуска ток-шоу для любителей склок, а повседневный кошмар, в котором оказалась семья Ларионовых. Отношения брата и сестры в многодетной семье можно назвать сложными уже много лет, но со смертью матери они сильно накалились — дело дошло до полиции. Что не поделили родные, казалось бы, люди, узнала журналист НГС.

Новосибирские синоптики назвали предварительные даты следующих снегопадов

До настоящих снегопадов еще далеко

Синоптики назвали предварительные даты следующих снегопадов в Новосибирской области. Небольшие осадки ожидаются на следующей неделе. Согласно прогнозу, сильных снегопадов в октябре, скорее всего, не будет. Это связано с тем, что процессы смены погоды с осенней на зимнюю проходят медленно.

В мэрии назвали стоимость строительства трамвайных путей в Новосибирске: она кажется космической

На один километр путей может уходить до миллиарда рублей

Стоимость строительства одного километра трамвайных путей может доходить до миллиарда рублей. В муниципалитете заявили, что, говоря о миллиарде, имеют в виду именно строительство трамвайных линий, иные работы в эту стоимость не включены.

— Стоимость строительства 1 километра трамвайной линии может составить порядка 0,5–1 миллиарда рублей без учета строительства искусственных сооружений и освобождения земельных участков, — ответили на запрос НГС в мэрии.

Топит жилмассив: мэрия Новосибирска будет переделывать ливневку в парке «Каменка»

Парк должны были сдать в августе

В Новосибирске в парке «Каменка» будут заново проектировать ливневую канализацию. Как объяснили в администрации, изначально «Метро МиР» выдал технические условия, чтобы присоединить ливневую канализацию парка к ливневым сетям города. Это было на этапе проектирования. На основании этих условий была разработана проектно-сметная документация. Частично эту ливневку сделали. Подробнее — по ссылке.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
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