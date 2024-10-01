Его топил жилмассив: мэрия Новосибирска будет переделывать ливневку в парке «Каменка»

Парк начали проектировать в 2018 году Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске в парке «Каменка» будут заново проектировать ливневую канализацию. Об этом НГС рассказали в пресс-службе мэрии города.

Как объяснили в администрации, изначально «Метро МиР» выдал технические условия, чтобы присоединить ливневую канализацию парка к ливневым сетям города. Это было на этапе проектирования. На основании этих условий была разработана проектно-сметная документация. Частично эту ливневку сделали.

Но пока парк строился, неподалеку построили жилой массив. А его стоки попадали на территорию будущего парка и мешали дальнейшему строительству ливневки.

— В этой связи было принято решение о выдаче дополнительных условий МП «Метро МиР» на проектирование ливневой канализации, — добавили в мэрии.

МАУ «Дирекция городских парков» заключило договор с ООО «Абсолют Инжиниринг», чтобы внести изменения и дополнения в проектно-сметную документацию на строительство ливневой канализации. Эти изменения касаются ливневки со стороны улицы Королева в границах будущего парка. Сейчас проектно-сметная документация согласовывается с МП «Метро МиР» и «Газпром газораспределение Томск».

ООО «Абсолют Инжиниринг» существует с 2021 года и занимается деятельностью в области архитектуры. Учредитель и директор фирмы — Сергей Котов. На конец 2023 года, по данным «Контур.Фокуса», выручка компании была 28,2 миллиона, а чистая прибыль — 1,3 миллиона.

Как сообщили в мэрии Новосибирска, сейчас стоимость работ по благоустройству территории в пойме реки Каменки увеличена на сумму дополнительного проектирования. А строительство ливневой канализации будет поручено «Метро МиРу» и на стоимости парка не отразится. Что это за суммы — в ответе НГС не уточнили. Корреспондент направила дополнительный запрос.

В конце августа стало известно, что мэрия хочет заменить подрядчика «Каменки», так как он не уложился в сроки. Работы должны были завершить к 31 августа этого года.

«Каменка» стала одной из территорий, которые новосибирцы выбрали для благоустройства в 2018 году. На работы выделили более 300 миллионов рублей, в апреле стало известно, что парк готов на 69% — уже тогда в нем начали гулять люди.