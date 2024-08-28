«Сроки неоднократно нарушались»: мэрия расторгла контракт с подрядчиком парка «Каменка»

Срок окончания работ по договору — 31 августа 2024 года Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Подрядчик благоустройства парка «Каменка» в Новосибирске не уложился в срок, поэтому власти решили его заменить, сообщила вице-мэр Новосибирска Ксения Антонова.

Согласно контракту, подписанному в конце 2021 года с компанией ООО «ПСК Развитие», работы должны были быть завершены к 31 августа этого года. Однако подрядчик не выполнил свои обязательства, и сроки неоднократно нарушались. Работы постоянно отставали от графика, что привело к значительным задержкам. 16 августа было принято решение о смене подрядчика, сказано в заявлении вице-мэра.

— Сейчас необходимо точно оценить объем и качество выполненных работ, в сжатые сроки подготовить техзадание на корректировку проектной документации. Затем приступим к отбору нового подрядчика для завершения проекта в 2025 году. Ситуация осложняется тем, что разработчики проекта, как оказалось, не предусмотрели создание ливневой канализации на этой территории, — передает слова Ксении Антоновой мэрия Новосибирска.

Ксения Антонова отметила, что через территорию парка уже сейчас проходит множество пешеходов из соседнего микрорайона, включая детей. На период поиска нового подрядчика будет организована охрана объекта и обеспечен безопасный проход жителей по существующим пешеходным дорожкам.



НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать, кто будет заниматься благоустройством парка, и в какой срок планируют завершить работы.

«Каменка» стала одной из территорий, которые новосибирцы выбрали для благоустройства в 2018 году. На работы выделили более 300 миллионов рублей, в апреле стало известно, что парк готов на 69% — уже тогда в нем начали гулять люди.

В июне обозреватель НГС обошел парк и посмотрел, как в каком состоянии находится зеленая зона. Подробности — в материале.