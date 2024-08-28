НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+18°

облачно, без осадков

ощущается как +17

2 м/c,

ю-з.

 751мм 71%
Подробнее
6 Пробки
USD 91,48
EUR 102,29
Наказание за номера не по ГОСТу
Как будут развивать Новосибирск
Выгодно ли платить по QR-коду
Сносят киоски в переходе
Чем заменить муку
В кино вышел новый «Чужой»
Мы в Telegram
Город «Сроки неоднократно нарушались»: мэрия расторгла контракт с подрядчиком парка «Каменка»

«Сроки неоднократно нарушались»: мэрия расторгла контракт с подрядчиком парка «Каменка»

Для завершения благоустройства потребуется новая компания и установка ливневой канализации.

1 590
20 комментариев
Срок окончания работ по договору — 31 августа 2024 года

Подрядчик благоустройства парка «Каменка» в Новосибирске не уложился в срок, поэтому власти решили его заменить, сообщила вице-мэр Новосибирска Ксения Антонова.

Согласно контракту, подписанному в конце 2021 года с компанией ООО «ПСК Развитие», работы должны были быть завершены к 31 августа этого года. Однако подрядчик не выполнил свои обязательства, и сроки неоднократно нарушались. Работы постоянно отставали от графика, что привело к значительным задержкам. 16 августа было принято решение о смене подрядчика, сказано в заявлении вице-мэра.

— Сейчас необходимо точно оценить объем и качество выполненных работ, в сжатые сроки подготовить техзадание на корректировку проектной документации. Затем приступим к отбору нового подрядчика для завершения проекта в 2025 году. Ситуация осложняется тем, что разработчики проекта, как оказалось, не предусмотрели создание ливневой канализации на этой территории, — передает слова Ксении Антоновой мэрия Новосибирска.

Ксения Антонова отметила, что через территорию парка уже сейчас проходит множество пешеходов из соседнего микрорайона, включая детей. На период поиска нового подрядчика будет организована охрана объекта и обеспечен безопасный проход жителей по существующим пешеходным дорожкам.


НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать, кто будет заниматься благоустройством парка, и в какой срок планируют завершить работы.

«Каменка» стала одной из территорий, которые новосибирцы выбрали для благоустройства в 2018 году. На работы выделили более 300 миллионов рублей, в апреле стало известно, что парк готов на 69% — уже тогда в нем начали гулять люди.

В июне обозреватель НГС обошел парк и посмотрел, как в каком состоянии находится зеленая зона. Подробности — в материале.

О том, что парк могут не сдать вовремя, стало известно ещё в середине августа.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Каменка Благоустройство
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY4
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
20
totti154
28 августа 2024, 16:22
Ещё в начале лета было понятно, что парк не сдадут в срок. С весны надо было расторгать договор. Зимой там никакой работы не будет
Марпл Это Я
28 августа 2024, 16:21
Как оказалось, проектировщики вообще про ливневую не слышали абсолютно на всех объектах в городе Новосибирске 🙂 даешь Сибирскую Венецию!!!
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Денег либо очень мало, либо совсем нет». Откровения 15-летнего школьника, который путешествует на электричках по России
Владислав Крутов
автор канала «Krutov's live»
Мнение
«Мы живём в средние века»: астрофотограф — о том, как наука сдаёт позиции астрологам и гадалкам
Алексей Поляков
Мнение
«Хозяевам нужны роботы»: почему владельцы новосибирских квартир против детей и животных — мнение
Анонимное мнение
Мнение
«Ведут себя как животные»: студентка объяснила, почему носит оверсайз и боится быть красивой
Анонимное мнение
Мнение
«Сумерки» на максималках: как ремейк культового «Ворона» превратил нео-нуарную супергероику в сахар с кровью
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Наталья,44

Юра,37

Мария,41

Дмитрий,38

Катерина,34

Alexey,32

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление