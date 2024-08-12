«Темпы недостаточные»: благоустройство парка «Каменка» могут не успеть закончить в срок

Срок окончания работ по договору — 31 августа 2024 года Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Благоустройство парка «Каменка» могут не успеть закончить вовремя. Сейчас срок завершения работ — 31 августа.

В пресс-центре мэрии Новосибирска со ссылкой на департамент культуры, спорта и молодежной политики НГС сообщили, что сейчас рабочие занимаются устройством инженерных сетей, благоустройством территории и отделкой павильонов.



— В соответствии с договором срок окончания работ 31.08.2024. Темпы выполнения работ подрядчиком по договору недостаточные для завершения работ в срок, — сообщили в мэрии.



НГС также спросил у городской администрации, планируются ли праздничные мероприятия в городе в честь благоустройства парка. Как сообщили в мэрии, вопрос о проведении торжественного открытия может быть рассмотрен только в случае, если все запланированные работы закончат.



«Каменка» стала одной из территорий, которые новосибирцы выбрали для благоустройства в 2018 году. На работы выделили более 300 миллионов рублей, в апреле стало известно, что парк готов на 69% — уже тогда в нем начали гулять люди.



В июне обозреватель НГС обошел парк и посмотрел, как в каком состоянии находится зеленая зона. Подробности — в материале.