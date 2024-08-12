НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+18°

пасмурно, без осадков

ощущается как +17

2 м/c,

зап.

 748мм 69%
Подробнее
5 Пробки
USD 87,99
EUR 95,18

СРОЧНО

Пропала 40-летняя женщина в Советском районе

Оставили без забора
Как защититься от мошенников
Как Сбер пиарит Алтай
Жизнь как в кино
Запрещённые программисты
Где учатся отличники
Работает со смертью
Плохое зрение — бич 21 века
Самолёты стали чаще ломаться
НГС в Telegram
Город «Темпы недостаточные»: благоустройство парка «Каменка» могут не успеть закончить в срок

«Темпы недостаточные»: благоустройство парка «Каменка» могут не успеть закончить в срок

Окончание работ запланировано на конец августа

1 312
29 комментариев
Срок окончания работ по договору — 31 августа 2024 года

Благоустройство парка «Каменка» могут не успеть закончить вовремя. Сейчас срок завершения работ — 31 августа.

В пресс-центре мэрии Новосибирска со ссылкой на департамент культуры, спорта и молодежной политики НГС сообщили, что сейчас рабочие занимаются устройством инженерных сетей, благоустройством территории и отделкой павильонов.

— В соответствии с договором срок окончания работ 31.08.2024. Темпы выполнения работ подрядчиком по договору недостаточные для завершения работ в срок, — сообщили в мэрии.

НГС также спросил у городской администрации, планируются ли праздничные мероприятия в городе в честь благоустройства парка. Как сообщили в мэрии, вопрос о проведении торжественного открытия может быть рассмотрен только в случае, если все запланированные работы закончат.

«Каменка» стала одной из территорий, которые новосибирцы выбрали для благоустройства в 2018 году. На работы выделили более 300 миллионов рублей, в апреле стало известно, что парк готов на 69% — уже тогда в нем начали гулять люди.

В июне обозреватель НГС обошел парк и посмотрел, как в каком состоянии находится зеленая зона. Подробности — в материале.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Парк Парк Каменка Благоустройство Новосибирск
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY32
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
29
281138735
12 августа 2024, 11:51
Почему-то я не удивилась....
Антонин Новый
12 августа 2024, 12:04
никогда такого не было и вот опять...)
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Намечается революция»: как болтливый наемник Дэдпул объединяет «Марвел» — и собирает аншлаги в кино
Елизавета Шаталова
Корреспондент отдела новостей
Мнение
Полмиллиона на семью. Россиянка рассказала об отпуске в Турции и шокирующих ценах на отдых
Екатерина Семенова
карьерный консультант, профориентолог
Мнение
По стрелкам из мозаики: колумнистка НГС обнаружила неожиданный прогулочный маршрут — там, где никто не гуляет
Светлана Гладкова
Переводчик-фрилансер
Мнение
Как Артемий Татьяныч поссорился с Екатериной Михайловной
Лебедев Денис
Мнение
«Ацетон, резина и пары бензина»: чем заменяют элитные импортные коньяки и виски — мнение обозревателя НГС
Стас Соколов
Эксперт
Рекомендуем
Знакомства

Андрюха,40

Владимир,51

Ольга,49

Владимир,44

Kirill,27

Serg,54

Начать знакомиться
Объявления

Наушники AirPods Pro 2

2 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление