Более 45 тысяч новосибирцев заболели ОРВИ с начала осени — главные события 30 сентября

Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Ежедневно в Новосибирске и области происходят сотни событий. Некоторые из них вызывают общественный резонанс, а некоторые остаются незамеченными читателями НГС. В этом дайджесте мы собрали всё самое интересное и важное, что произошло 30 сентября.

Пневмония без ковида: чем еще переболели 80 тысяч новосибирцев за начало осени

Показатели сравнимы с теми, что были в прошлом году Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











В Новосибирской области за три недели сентября ОРВИ заболели 74 543 человека. Также зарегистрировано 4034 случая пневмонии.

Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, с 1 по 23 сентября в Новосибирске ОРВИ выявили у 45 344 человек. Случаев ковида в регионе — 347, из них в городе — 188.

4 тысячи преступлений: полиция назвала самый криминальный район Новосибирска

С начала года в городе зарегистрировали более 17 тысяч преступлений Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











По итогам 2023-го и за текущий период 2024 года самым криминальным районом Новосибирска признан Ленинский район, самым безопасным — Первомайский. Об этом НГС рассказали в областном МВД.

По информации ведомства, за 2023 год в Новосибирске было зарегистрировано более 30 тысяч правонарушений, а за первые восемь месяцев 2024 года — свыше 17 тысяч. Подробнее по ссылке.

35 рублей — уже не деньги: «Новосибирский метрополитен» предложил поднять цену на проезд

Тариф могут поднять в декабре Источник: Густаво Зырянов / NGS.RU











Новосибирский метрополитен предлагает увеличить стоимость проезда в 2025 году. Об этом сообщили в ответе на запрос НГС. Метрополитен направил в мэрию предложение по изменению тарифа на проезд в 2025 году.

— Новосибирский метрополитен предлагает установить тариф в размере минимум 40 рублей, — говорится в ответе предприятия на запрос НГС.

От 0 до +19 градусов: синоптики предупредили новосибирцев о перепаде температур

В ближайшие дни в городе ожидается прохладная, но сухая погода Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске и области в ближайшие дни ожидается небольшое похолодание. Температура на территории региона может опуститься до -2 градусов. При этом в ближайшие три дня синоптики не прогнозируют осадки.

Три человека пострадали при обрушении на птицефабрике под Новосибирском

Инцидент произошел 27 сентября Источник: Артем Устюжанин / E1.RU









