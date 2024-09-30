Более 45 тысяч новосибирцев заболели ОРВИ с начала осени — главные события 30 сентября

Ежедневно в Новосибирске и области происходят сотни событий. Некоторые из них вызывают общественный резонанс, а некоторые остаются незамеченными читателями НГС. В этом дайджесте мы собрали всё самое интересное и важное, что произошло 30 сентября.
Пневмония без ковида: чем еще переболели 80 тысяч новосибирцев за начало осени
В Новосибирской области за три недели сентября ОРВИ заболели 74 543 человека. Также зарегистрировано 4034 случая пневмонии.
Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, с 1 по 23 сентября в Новосибирске ОРВИ выявили у 45 344 человек. Случаев ковида в регионе — 347, из них в городе — 188.
4 тысячи преступлений: полиция назвала самый криминальный район Новосибирска
По итогам 2023-го и за текущий период 2024 года самым криминальным районом Новосибирска признан Ленинский район, самым безопасным — Первомайский. Об этом НГС рассказали в областном МВД.
По информации ведомства, за 2023 год в Новосибирске было зарегистрировано более 30 тысяч правонарушений, а за первые восемь месяцев 2024 года — свыше 17 тысяч. Подробнее по ссылке.
35 рублей — уже не деньги: «Новосибирский метрополитен» предложил поднять цену на проезд
Новосибирский метрополитен предлагает увеличить стоимость проезда в 2025 году. Об этом сообщили в ответе на запрос НГС. Метрополитен направил в мэрию предложение по изменению тарифа на проезд в 2025 году.
— Новосибирский метрополитен предлагает установить тариф в размере минимум 40 рублей, — говорится в ответе предприятия на запрос НГС.
От 0 до +19 градусов: синоптики предупредили новосибирцев о перепаде температур
В Новосибирске и области в ближайшие дни ожидается небольшое похолодание. Температура на территории региона может опуститься до -2 градусов. При этом в ближайшие три дня синоптики не прогнозируют осадки.
Три человека пострадали при обрушении на птицефабрике под Новосибирском
Три человека пострадали на птицефабрике при обрушении перекрытия. Инцидент произошел 27 сентября на территории птицефабрики «Улыбино» в Искитимском районе. Пострадавшие находятся в больнице в стабильно тяжелом состоянии.