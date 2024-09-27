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Город На белорусскую ярмарку в Новосибирске привезли шубу за полмиллиона рублей — смотрим на роскошную одежду

На белорусскую ярмарку в Новосибирске привезли шубу за полмиллиона рублей — смотрим на роскошную одежду

Одеждой торгуют всего несколько палаток

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1 комментарий

Белорусская ярмарка будет работать

В Новосибирске на ярмарку привезли шубы из белорусской норки и платья из трикотажа. Цена самой дорогой верхней одежды превышает полмиллиона рублей.

— Мы привезли норковые шубы, шапки, жилеты. Цены разные, в зависимости от модели, длины, качества меха. От 66 тысяч до 500 тысяч рублей, — объяснила корреспонденту НГС Жанна Курко, первый заместитель председателя по торговле Кличевского райпо. — Это норка наша, белорусская, выращенная в Калинковичи и сшитая в Минске.

Продавцы приехали из Могилевской области из города Кличев.

За 536 тысяч продают черно-белую шубу из норки

Помимо шуб на ярмарке продают и белорусский трикотаж — платья, кофты и нижнее белье. Цены около 3-5 тысяч рублей.

В Новосибирск продукцию привезли 18 предприятий. Они будут торговать ежедневно с 10:00 до 18:00. Большинство продавцов торгуют только за наличку.

Утром, 27 сентября, в Новосибирске на открытие белорусской ярмарки собралась толпа горожан. Часть людей выстроилась в очередь к палаткам, которые не успели начать торговать ровно в 10:00.

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Комментарии
3
Гость
1 минута
и что, ее кто-то купит?
Гость
6 минут
🔥 И3вестия СВО за 26 сентября 🔥 от которых жiдко обделываются Шkyлёвые инагенты и прочая 3А-украинская сраHЪ - Освобождён н.п. Украинск (ДНР) 👍🎉 ВКС стремительно доставляли подарки по всей т.н. "Украине", а ВС России продолжали активное наступление на Донбассе и замачивание бандитов в Курской обл. - - отбиты 17 🥩-атак каkл0-жыв0тныr (4 под Курском), - в минусе - более 2620* украинских 🐷🐷 (340 под Курском). Всего >541,9* тыс. с 04.06.23, из них >17400 под Курском, - разбито >105* ед. боевой и авто техники (27 под Курском). Всего >27,7 тыс. ед. с 04/06/23, в т.ч. 2 таnка, 18 боевых бронемашин, 26 артсистем и 6 станций РЭБ/КББ, - поражены 142 объекта и скоплений сил врага, включая 12 полевых складов БК, военные аэродромы, объекты энергетики и ВПК, - ПВО сбиты - 45 БПЛА, 5 реакт. снарядов, ракета и 3 авиабомбы *, без учёта огромных санпотерь и работы ВКС в тылах противника - 💥 Слава 3ащитникам нашей Родины! Победа России ближе день ото дня! 👍 - Судьба IIIkyлъ-проБлyaDEй с LенiNа 12 печальна, БEЖАTЬ из страны или продолжать изворачиваться, стараясь как-то BЫЖИВAТЬ после содеянного. 🔸 Увидали где Skyлъ-TBарЪ, денацифицируйте её без жалости! 👊🤪💀 Pусофобский гадюшник должен быть закрыт ❗
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