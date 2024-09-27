На белорусскую ярмарку в Новосибирске привезли шубу за полмиллиона рублей — смотрим на роскошную одежду

Белорусская ярмарка будет работать Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В Новосибирске на ярмарку привезли шубы из белорусской норки и платья из трикотажа. Цена самой дорогой верхней одежды превышает полмиллиона рублей.

— Мы привезли норковые шубы, шапки, жилеты. Цены разные, в зависимости от модели, длины, качества меха. От 66 тысяч до 500 тысяч рублей, — объяснила корреспонденту НГС Жанна Курко, первый заместитель председателя по торговле Кличевского райпо. — Это норка наша, белорусская, выращенная в Калинковичи и сшитая в Минске.

Продавцы приехали из Могилевской области из города Кличев.

За 536 тысяч продают черно-белую шубу из норки Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Помимо шуб на ярмарке продают и белорусский трикотаж — платья, кофты и нижнее белье. Цены около 3-5 тысяч рублей.

В Новосибирск продукцию привезли 18 предприятий. Они будут торговать ежедневно с 10:00 до 18:00. Большинство продавцов торгуют только за наличку.