«Мужчин увезла скорая»: массовая драка на Выборной — главные события 23 сентября

Ежедневно в регионе происходят сотни событий, которые волнуют новосибирцев. Многие из них вызывают общественный резонанс, а некоторые остаются незамеченными нашими читателями. В этом дайджесте мы собрали самые интересные и важные события, которые произошли 23 сентября.
Били толпой, палками»: на Выборной произошла массовая драка — в конце «Лада» влетела в уезжающую машину
В Новосибирске на улице Выборной вчера, 22 сентября, произошла массовая драка. По словам читательницы НГС, к дому подъехал автомобиль и высадил у подъезда семью. В этот момент на него напала толпа. Один из жителей дома вышел на улицу, чтобы помочь избитому. На него тоже напали.
— Били толпой, палками, которые вырывали из клумб. Обоих мужчин увезла скорая. У одного из них приличная кровопотеря, — рассказала местная жительница.
Почти тысяча детей: в нескольких новосибирских школах объявлен карантин
В Новосибирской области 4 школы ушли на карантин из-за заболевших детей. Об этом рассказала министр образования региона Мария Жафярова на оперативном совещании сегодня, 23 сентября.
«Активно наяривал»: мать с дочкой встретили в контактном зоопарке посетителя с членом в руке
Жительница Новосибирска встретила в парке имени Кирова посетителя-извращенца: он совершал неприличные действия.
По словам читательницы НГС Марины, она с ребенком пошла в контактный зоопарк покормить животных. В какой-то момент женщина обратила внимание на мужчину, который сидел на лавочке.
В Новосибирске нашли подозрительные колбы с QR-кодами: внутри лежало по 300 рублей
В Калининском районе Новосибирска обнаружили несколько стеклянных колб, внутри которых лежало по 300 рублей. Полиция начала проверку. Помимо денег на самих колбах изображен QR-код, который ведет на страницу в социальные сети.
«Поехали обратно по встречке»: сразу четыре фуры не пролезли под мостом у «Гагаринской»
Четыре грузовика с прицепами едва не застряли под железнодорожным мостом на Красном проспекте. На видео попало, как водители решили развернуться и поехать в обратную сторону по встречной полосе.