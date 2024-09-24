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Город «Мужчин увезла скорая»: массовая драка на Выборной — главные события 23 сентября

«Мужчин увезла скорая»: массовая драка на Выборной — главные события 23 сентября

5 событий, которые больше всего заинтересовали читателей НГС

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3 комментария

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Ежедневно в регионе происходят сотни событий, которые волнуют новосибирцев. Многие из них вызывают общественный резонанс, а некоторые остаются незамеченными нашими читателями. В этом дайджесте мы собрали самые интересные и важные события, которые произошли 23 сентября.

Били толпой, палками»: на Выборной произошла массовая драка — в конце «Лада» влетела в уезжающую машину

В Новосибирске на улице Выборной вчера, 22 сентября, произошла массовая драка. По словам читательницы НГС, к дому подъехал автомобиль и высадил у подъезда семью. В этот момент на него напала толпа. Один из жителей дома вышел на улицу, чтобы помочь избитому. На него тоже напали.

— Били толпой, палками, которые вырывали из клумб. Обоих мужчин увезла скорая. У одного из них приличная кровопотеря, — рассказала местная жительница.

Почти тысяча детей: в нескольких новосибирских школах объявлен карантин

Сейчас начался сезон простуд

В Новосибирской области 4 школы ушли на карантин из-за заболевших детей. Об этом рассказала министр образования региона Мария Жафярова на оперативном совещании сегодня, 23 сентября.

«Активно наяривал»: мать с дочкой встретили в контактном зоопарке посетителя с членом в руке

Мужчина сидел на лавочке

Жительница Новосибирска встретила в парке имени Кирова посетителя-извращенца: он совершал неприличные действия.

По словам читательницы НГС Марины, она с ребенком пошла в контактный зоопарк покормить животных. В какой-то момент женщина обратила внимание на мужчину, который сидел на лавочке.

В Новосибирске нашли подозрительные колбы с QR-кодами: внутри лежало по 300 рублей

В полиции предупреждают, что переходить по ссылкам нельзя

В Калининском районе Новосибирска обнаружили несколько стеклянных колб, внутри которых лежало по 300 рублей. Полиция начала проверку. Помимо денег на самих колбах изображен QR-код, который ведет на страницу в социальные сети.

«Поехали обратно по встречке»: сразу четыре фуры не пролезли под мостом у «Гагаринской»

Четыре грузовика с прицепами едва не застряли под железнодорожным мостом на Красном проспекте. На видео попало, как водители решили развернуться и поехать в обратную сторону по встречной полосе.

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Комментарии
3
Гость
7 минут
Всё потому, что с сааамой(!) крыши к малышам продолжает прилетать в меру упитанный холостяк на вертушке с пропеллером, устраивает бардак и съедает всё WARенье, что готовила малышам маТь.
Гость
2 минуты
🔥 И3вестия СВО за 23 сентября 🔥 от которых жiдко обделываются Шkyлёвые инагенты и прочая 3А-украинская сраHЪ - ВКС стремительно доставляли подарки по всей т.н. "Украине", а ВС России продолжали активное наступление на Донбассе и замачивание бандитов в Курской обл. - - отбиты 18 🥩-атак каkл0-жыв0тныr (4 под Курском), - в минусе - более 2135* украинских 🐷🐷 (340 под Курском). Всего >534,5* тыс. с 04.06.23, из них >16400 под Курском, - разбито >107* ед. боевой и авто техники (20 под Курском). Всего >27,4 тыс. ед. с 04/06/23, в т.ч. 2 таnка, 17 боевых бронемашин, 44 артсистемы и 8 станций РЭБ/КББ, - поражены 135 объектов и скоплений сил врага, включая 1 полевой склад БК, - ПВО сбиты - 35 БПЛА, 1 реакт. снаряд, 4 ракеты и 2 авиабомбы *, без учёта огромных санпотерь и работы ВКС в тылах противника - 💥 Слава 3ащитникам нашей Родины! Победа России ближе день ото дня! 👍 - Судьба IIIkyлъ-проБлyaDEй с LенiNа 12 печальна, БEЖАTЬ из страны или умудряться как-то BЫЖИВAТЬ после содеянного. 🔸 Увидали где Skyлъ-TBарЪ, денацифицируйте её без жалости! 👊🤪💀 ПPABДА и ЗАКOH на стороне патриотов, а не инагентских MpA30т! -
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