«Мужчин увезла скорая»: массовая драка на Выборной — главные события 23 сентября

Самые читаемые новости Источник: Булат Салихов / UFA1.RU











Ежедневно в регионе происходят сотни событий, которые волнуют новосибирцев. Многие из них вызывают общественный резонанс, а некоторые остаются незамеченными нашими читателями. В этом дайджесте мы собрали самые интересные и важные события, которые произошли 23 сентября.

Били толпой, палками»: на Выборной произошла массовая драка — в конце «Лада» влетела в уезжающую машину

Источник: читательница НГС

В Новосибирске на улице Выборной вчера, 22 сентября, произошла массовая драка. По словам читательницы НГС, к дому подъехал автомобиль и высадил у подъезда семью. В этот момент на него напала толпа. Один из жителей дома вышел на улицу, чтобы помочь избитому. На него тоже напали.

— Били толпой, палками, которые вырывали из клумб. Обоих мужчин увезла скорая. У одного из них приличная кровопотеря, — рассказала местная жительница.

Почти тысяча детей: в нескольких новосибирских школах объявлен карантин

Сейчас начался сезон простуд Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирской области 4 школы ушли на карантин из-за заболевших детей. Об этом рассказала министр образования региона Мария Жафярова на оперативном совещании сегодня, 23 сентября.

«Активно наяривал»: мать с дочкой встретили в контактном зоопарке посетителя с членом в руке

Мужчина сидел на лавочке Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Жительница Новосибирска встретила в парке имени Кирова посетителя-извращенца: он совершал неприличные действия.

По словам читательницы НГС Марины, она с ребенком пошла в контактный зоопарк покормить животных. В какой-то момент женщина обратила внимание на мужчину, который сидел на лавочке.

В Новосибирске нашли подозрительные колбы с QR-кодами: внутри лежало по 300 рублей

В полиции предупреждают, что переходить по ссылкам нельзя Источник: МВД по Новосибирской области / Александр Ощепков / NGS.RU











В Калининском районе Новосибирска обнаружили несколько стеклянных колб, внутри которых лежало по 300 рублей. Полиция начала проверку. Помимо денег на самих колбах изображен QR-код, который ведет на страницу в социальные сети.

«Поехали обратно по встречке»: сразу четыре фуры не пролезли под мостом у «Гагаринской»

Источник: «АСТ-54 Black» / T.me