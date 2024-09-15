Аферы 90-х, гаражное бедствие и тепличный квартал: каким был Ботанический жилмассив — сейчас там элитные дома и белки

Ботанический микрорайон находится вокруг улицы Дмитрия Донского Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Ботанический жилмассив в Новосибирске в первую секунду напоминает Академгородок в миниатюре: зелени так много, что соседние дома и не разглядишь, по деревьям бегают белочки. При этом находятся «хрущевки» недалеко от площади Калинина и станции метро. О том, как развивался жилмассив и при чём здесь аферы, гаражи и «Цветы Сибири» — в материале НГС.

Из озера в гаражи, а потом — в многоэтажки

Микрорайон находится в паре минут ходьбы отт площади Калинина Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











На площади Калинина — помпезная (по новосибирским меркам) архитектура, рынок с бабушками, активные потоки машин и людей. Но буквально за пару минут ходьбы от центра Заельцовского района мы попадаем в совершенно другой мир. Дома почти не видно из-за зелени деревьев, во дворах кричат дети, а машины встречаются редко.

Ботанический жилмассив находится в 7 минутах ходьбы от станции метро «Заельцовская» и в 10 минутах — от Заельцовского бора. Он будто завис между двумя противоположностями. Еще в 1960-х, рассказывает гид экскурсии от музея «Заельцовка» Наталья Шатова, многоэтажки на площади Калинина строили посреди частного сектора. Полноценной многоэтажной застройке мешал сложный рельеф: небольшие реки, овраги, массивы лесы и перепады высот. А потом резко потребовалось много нового жилья и район заселили «хрущевками».

Рядом с Ботаническим жилмассивом находятся кирпичные дома, построенные в 90-е и 2000-е Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Экскурсия «Тайны зеленых кварталов» начинается с улицы Дачной, которая была построена в 1990-е на месте засыпанного неглубокого озера. У него были заболочены берега, но это не мешало местным мальчишкам строить плоты и плавать там.

— Сначала на этом месте стали появляться гаражи. Стена к стене, торец к торцу они стояли в огромных количествах. Их было в лучшие, скажем так, годы до пятисот штук. И больше ничего не было. В целом, это было больше похоже на какой-то такой пустырь без времени, что-то вот такое непонятное. Пустырь, заставленный гаражами. По этим гаражам вечно прыгали мальчишки вездесущие, которые постоянно рисковали выхватить по ушам от автовладельцев, — описывает Наталья Шатова.

После развала СССР ситуация поменялась, и земля стала цениться намного больше. Тогда площадка привлекла внимание строительных фирм.

Многоэтажке в Заельцовском районе строились рядом с частным сектором Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Как рассказывает экскурсовод, при строительстве кирпичных домов на Дачной многие вложившие туда деньги остались без квартир: покупали жилье по инвестиционным договорам, которые часто оказывались фикцией. Так одну и ту же квартиру могли продать двум совершенно разным людям.

— Таких квартир в нашем доме было 16 или 17, уже точно не помню, — цитирует Наталья Шатова одну из историй, про МЖК «Электрон». — Мы судились со своим покупателем почти семь лет, выиграли суд. За это время «Электрон» благополучно обанкротился, папа получил обширный инфаркт, а подъезд достраивали практически сами жильцы и еле сдали дом. Забыла добавить, вместе с квартирой мы покупали подземный гараж, расположенный на бывшей территории «Цветов Сибири». Разумеется, этого гаража у нас до сих пор нет и не будет уже никогда. И о деньгах, уплачиваемых за гараж, естественно, можно забыть.

Одно из зданий так и не достроили, а потом долгострой снесли. По данным «Коммерсанта», руководство МЖК «Электрон» и правда судили за мошенничество, но генеральный директор Виталий Брагин все суды выиграл и его полностью оправдали.

«Крупные деревья перевозили на грузовиках»

Названия улиц тут вполне соответствуют действительности — если не буквально, то по атмосфере Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Свое название микрорайон получил из-за близости ботанического сада, который открыли в районе Заельцовского бора еще в 1946 году в рамках Западно-сибирского филиала Академии наук СССР.

— Здесь начиналась большая биологическая наука Новосибирска. И я сразу же хочу развеять один миф, который мне доводилось слышать, якобы Ботанический жилмассив так называется, потому что он стоит частично на территории ботанического сада. Нет, это не так. Сад всегда находился по ту сторону улицы Жуковского, — отметила экскурсовод.

Дома выстроены так, чтобы между ними в тени деревьев оставалось место для многочисленных детских площадок Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Ботанический сад решили перевезти в 1964 году. Но это оказалось очень хлопотно: ученые долго решали, как везти растения, как сделать так, чтобы они прижились на новом месте. Часть растений решено было оставить. Переезд длился несколько лет и закончился только в 1971 году, его организацией занималась директор ботанического сада Кира Соболевская, которая руководила им 20 лет.

— У нас до сих пор в Заельцовском районе сохранились люди, которые помнят, как самые крупные деревья перевозили на грузовиках и длинномерах, — отметила Наталья Шатова.

Сейчас на месте ботсада в Заельцовском районе находится дендропарк, а рядом зоопарк, который переехал ближе к лесу в 1990-х. Но все это находится за границей микрорайона.

Территория жилого комплекса сама как парк с цветниками, но вход на нее для посторонних закрыт Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В центре жилмассива раньше были огромные теплицы, 23 штуки по 1000 кв. м. Они принадлежали совхозу «Цветы Сибири», который появился на этом месте в 1970 году.

— Именно с «Цветами Сибири» ассоциируется «сибирская роза» как бренд, потому что они разводили эти розы. С одной стороны, эти розы были морозустойчивые, и они хорошо расходились среди дачников. С другой, отличались от многих привозных цветов тем, что очень долго могли стоять в вазе, совершенно не меняясь. Практически неделю можно было наслаждаться этими цветами, — говорит Наталья Шатова.

Сейчас на месте «Цветов Сибири» находится квартал с элитным жильем, ЖК «Переулок Бульварный», который сильно выделяется на фоне окружающей застройки и архитектурой, и обустройством внутри и снаружи территории. Застройщик обновил вокруг него тротуары и фонари и установил скульптуры с соболями, которые стали местной достопримечательностью.

Осколок древнего бора

За забором от элитного ЖК остались старые погреба Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Недалеко от бывшей территории «Цветов Сибири» находится Тимирязевский сквер, который открыли в 2005 году. Как рассказывает Наталья Шатова, для этого жителям близлежащий домов пришлось объединиться.

— Принято считать, что городские жители разобщенные, порой не знают, как зовут соседа по лестничной площадке. Смею вас заверить: всё не так. Жителей микрорайона объединяет горячая любовь к этому лесу, к этому маленькому островку Зальцовского бора, который здесь остался, — считает Наталья Шатова.

Тимирязевский сквер раньше называли «Детским городком» Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Тимирязевский сквер раньше был «Детским городком». В память об этом там обустроен большой и интересный игровой комплекс для местных детей, а в центре сквера сохранилась уже видавшая виды сцена.

В субботу утром Тимирязевский сквер активно живет: здесь гуляют с собаками, кто-то бегает, многие просто сидят на скамейках и общаются. Белки добавляют в сквер еще больше оживленности — для их подкормки в сквере установили будки с едой.

Тимирязевский сквер требует обновления Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Раньше этот небольшой кусочек зелени тоже был заставлен гаражами, против них и выступили жители. Они писали письма в разные инстанции и добивались открытия сквера. С тех пор он уже немного потрепался, и активисты начали говорить о необходимости его обновления.

Тимирязевский сквер — это маленький кусочек Заельцовского бора, который сам по себе славен своей историей и связью с жителями Ботанического жилмассива. Раньше это был чистый лес по соседству с жилыми домами, и местные ходили туда по грибы, а дети убегали играть.

На некоторых окнах еще остались советские «холодильники» Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











— Дети знали, как выглядят заячьи следы, какую ягодку можно принести из леса в игрушечном ведерке домой. А зимой так и вообще родители сами брали за ручки детей и тащили с санками и с лыжами кататься с горки в этот самый лес, — передает воспоминания местных жителей сотрудница музея.

— Заельцовский бор всегда был значим для города. В дореволюционной России сюда приезжали купцы и чиновники из Томска — в частности на рыбалку на речке Ельцовке, — говорит Наталья Шатова.

— В первые десятилетия жизни Новониколаевска рацион питания у тех, чьи домики стояли рядом с этим лесом, был богаче, чем у тех, кто жил в Закаменке. Здесь было больше мяса, здесь была дичь, здесь были грибы, ягоды, хорошая рыбалка. Лес всё это давал людям, — объяснила сотрудница музея.

Панельки Ботаническом жилмассива отличаются скромным декором, который связан с местным лесом Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Во время Гражданской войны в Заельцовском бору собирались революционеры, которые проводили в лесу сходки. А при гонениях в бору прятались уголовники и неугодные власти люди.

Что еще почитать по теме?

Район плывущих домов. Как живут в «сибирской Флоренции» — с ветшающими малоэтажками, дурной славой и в ожидании ремонта.

«Вроде как лег и не проснулся»: склеп, могила вора в законе и участок «безродных» — гуляем по Клещихинскому кладбищу.