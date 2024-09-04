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Город Разрушенные клумбы и снесенные чугунные шары: в мэрии объяснили, почему разрушается Первомайский сквер

Разрушенные клумбы и снесенные чугунные шары: в мэрии объяснили, почему разрушается Первомайский сквер

На этой неделе на ограждении установили новый шар

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5 комментариев

Новый чугунный шар поставили в сквере

В Новосибирске вандалы снесли чугунный шар на ограждении Первомайского сквера. Об этом заявили в мэрии после публикации НГС о «недоделках» после ремонта.

В администрации объяснили, что в ночь со 2 на 3 сентября неизвестные разрушили крепление и сняли один из чугунных шаров на ограждении со стороны улицы Советской.

— Специалисты Горзеленхоза восстановили объект и укрепили его сваркой, чтобы не допускать повторных актов вандализма. Новый металлический забор в Первомайском сквере украсили чугунными шарами на завершающем этапе благоустройства, — рассказали в пресс-службе администрации города.

Всего 167 малых архитектурных форм установили по периметру. Корреспондент НГС сделала фотографии, которые были опубликованы в материале 2 сентября. То есть чугунный шар в материале пропал до описанного мэрией случая.

В управлении благоустройства общественных пространств мэрии добавили, что это не первый случай вандализма в сквере в центре города. Чаще всего вандалы рисуют на инженерных объектах, портят цветочные клумбы и раскидывают мусор.

— Мусор в Первомайском сквере вывозится по графику ежедневно, но в разные часы. Несанкционированные твёрдые отходы обнаруживаем практически каждое утро. В качестве временной меры планируем установить дополнительные открытые контейнеры, — пояснил начальник управления благоустройства общественных пространств мэрии города Новосибирска Вадим Полещук.

Тех, кто стал свидетелем вандализма, в мэрии просят обращаться в администрацию сквера или связываться с МАУ «Горзеленхоз» по номеру: +7 383 224-52-31.

О том, что двухлетний ремонт в сквере закончили, стало известно в понедельник. Ремонт центральной зеленой зоны в Новосибирске начали в конце мая 2023 года, завершить всё планировали в октябре того же года, но всё затянулось, сроки сдачи переносили несколько раз. Бывший мэр Анатолий Локоть и губернатор Андрей Травников несколько раз торопили подрядчиков, а сам подрядчик уверял, что в переносах виновата мэрия. Правда, позже все помирились, и сквер удалось реконструировать спустя год.

В конце июля в сквер вернули скульптуру в форме сердца, на которой горожане и туристы оставляют послания и которую в мае прошлого года безжалостно повалили на землю бульдозером. Тогда кадры не на шутку возмутили новосибирцев, потому что именно с этой скульптурой у горожан связано много воспоминаний. Тогда ее и решили вернуть на место.

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Новосибирск Сквер Вандалы Мэрия
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Комментарии
6
АнтонПавловичЧехов
4 сентября 2024, 12:20
а вот так прям к грязи и приварили этот ржавый шар? и прям вот так ржавый просто взяли и покрасили?
Гость
4 сентября 2024, 12:12
а забавно что в центральном парке украли чугунный забор и этого никто не заметил, зато забор теперь меняют на кладбищенские оградки их профтрубы
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