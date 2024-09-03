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Недоделки в Первомайском сквере - фото

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Город Первомайский сквер сдали, но есть пара «но» — фото с мусором и граффити

Первомайский сквер сдали, но есть пара «но» — фото с мусором и граффити

Благоустройством занимались два года

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13 комментариев

Новая плитка смотрится лучше на контрасте со старыми столбами и будками

Накануне стало известно, что двухлетнее благоустройство Первомайского сквера в Новосибирске закончили. После этого корреспондент НГС посмотрела, как выглядит сданный сквер, и нашла там «недоделки». Доказательство — на фото.

В сквере лежали пакеты с мусором

Строители сделали новый вход, за которым «спрятался» сюрприз

Летом оградка выглядела очень ржавой, и ее просто покрасили поверх

Остановку перенесли в сквер

Корреспондент НГС направила запрос в мэрию Новосибирска по поводу недоделок.

Ремонт центральной зеленой зоны в Новосибирске начали в конце мая 2023 года, завершить всё планировали в октябре того же года, но всё затянулось, сроки сдачи переносили несколько раз. Бывший мэр Анатолий Локоть и губернатор Андрей Травников несколько раз торопили подрядчиков, а сам подрядчик уверял, что в переносах виновата мэрия. Правда, позже все помирились, и сквер удалось реконструировать спустя год.

В конце июля в сквер вернули скульптуру в форме сердца, на которой горожане и туристы оставляют послания и которую в мае прошлого года безжалостно повалили на землю бульдозером. Тогда кадры не на шутку возмутили новосибирцев, потому что именно с этой скульптурой у горожан связано много воспоминаний. Тогда ее и решили вернуть на место.

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Сквер Новосибирск Первомайский сквер Благоустройство
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Комментарии
13
Smykson
3 сентября 2024, 12:00
"..Накануне стало известно, что двухлетнее благоустройство Первомайского сквера в Новосибирске закончили. .." - на праздничный фейерверк стоит рассчитывать? Или лучше пойти и насладиться перспективой будущей набережной, которая станет продолжением обваливающегося берега?
Smykson
3 сентября 2024, 12:03
"..В сквере лежали пакеты с мусором...." - так пусть лежат. Нам так привычнее.
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