Первомайский сквер сдали, но есть пара «но» — фото с мусором и граффити

Накануне стало известно, что двухлетнее благоустройство Первомайского сквера в Новосибирске закончили. После этого корреспондент НГС посмотрела, как выглядит сданный сквер, и нашла там «недоделки». Доказательство — на фото.
Корреспондент НГС направила запрос в мэрию Новосибирска по поводу недоделок.
Ремонт центральной зеленой зоны в Новосибирске начали в конце мая 2023 года, завершить всё планировали в октябре того же года, но всё затянулось, сроки сдачи переносили несколько раз. Бывший мэр Анатолий Локоть и губернатор Андрей Травников несколько раз торопили подрядчиков, а сам подрядчик уверял, что в переносах виновата мэрия. Правда, позже все помирились, и сквер удалось реконструировать спустя год.
В конце июля в сквер вернули скульптуру в форме сердца, на которой горожане и туристы оставляют послания и которую в мае прошлого года безжалостно повалили на землю бульдозером. Тогда кадры не на шутку возмутили новосибирцев, потому что именно с этой скульптурой у горожан связано много воспоминаний. Тогда ее и решили вернуть на место.