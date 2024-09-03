Первомайский сквер сдали, но есть пара «но» — фото с мусором и граффити

Новая плитка смотрится лучше на контрасте со старыми столбами и будками Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU











Накануне стало известно, что двухлетнее благоустройство Первомайского сквера в Новосибирске закончили. После этого корреспондент НГС посмотрела, как выглядит сданный сквер, и нашла там «недоделки». Доказательство — на фото.

В сквере лежали пакеты с мусором Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU











Строители сделали новый вход, за которым «спрятался» сюрприз Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU











Летом оградка выглядела очень ржавой, и ее просто покрасили поверх Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU











Остановку перенесли в сквер Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU











Корреспондент НГС направила запрос в мэрию Новосибирска по поводу недоделок.

Ремонт центральной зеленой зоны в Новосибирске начали в конце мая 2023 года, завершить всё планировали в октябре того же года, но всё затянулось, сроки сдачи переносили несколько раз. Бывший мэр Анатолий Локоть и губернатор Андрей Травников несколько раз торопили подрядчиков, а сам подрядчик уверял, что в переносах виновата мэрия. Правда, позже все помирились, и сквер удалось реконструировать спустя год.