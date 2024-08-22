40 новосибирцев потребовали с теплосетевой компании денег — они остались без отопления в холода

Заседание проходит в Центральном районном суде Источник: Андрей Бортко/ NGS.RU











Центральный районный суд Новосибирска начал рассматривать гражданское дело по иску 40 жителей Ленинского и Кировского районов Новосибирска к компании НТСК.

Из-за коммунальной аварии, которая произошла в ночь на 11 января 2024 года в Ленинском районе, без отопления и горячей воды остались десятки домов. Запустить отопления в некоторых из них энергетики и коммунальщики не успели в течение целой недели. Уже 17 января произошла новая авария, с еще более серьезными последствиями. Новосибирцы, которые в морозы были вынуждены находиться в холодных квартирах, снимать жилье или переезжать к родственникам, подали коллективный иск, чтобы получить компенсацию от ООО НТСК. Сама компания требования горожан не поддержала.

С 1 июля 2022 года «НТСК» — единая теплоснабжающая организация в Новосибирске. Ранее эту функцию выполняло АО «Сибэко». По информации сервиса RusProfile, «НТСК» зарегистрировано в 2018 году, генеральный директор — Максим Рябенко. До 28 мая 2024 года учредителем было АО «СГК-Новосибирск», кто владеет компанией сейчас, не указано. В 2023 году «НТСК» получила чистую прибыль в 479 миллиона рублей при выручке в 17 миллиардов. На сайте «СГК» указано, что «НТСК» является теплосетевым подразделением Сибирской генерирующей компании в Новосибирске.

Сегодня в карточке дела на сайте суда указаны имена 40 истцов, но это — не окончательное их количество. Пострадавшие от коммунальных аварий могут присоединяться к иску, пока процесс не дойдет до стадии прений, указано на сайте Центрального районного суда.

Ранее НГС писал о том, что четверо новосибирцев, получивших во время коммунальной аварии ожоги добились выплат от энергетиков. Они получат 1,5 миллиона рублей.