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Город Кто должен охранять недостроенный ТЦ на Маркса, который разбирают прохожие, — ответ мэрии

Кто должен охранять недостроенный ТЦ на Маркса, который разбирают прохожие, — ответ мэрии

Из здания несколько дней назад выносили стройматериалы

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6 комментариев
Оконные блоки постепенно пропадают с фасада здания, дверь внутрь также открыта

Мэрия Новосибирска объяснила, кто должен охранять огромный недостроенный торговый центр на площади Маркса, который разбирают неизвестные. Ранее стало известно, что части здания увозят на тележках, уносят стройматериалы в руках, а оконные блоки неожиданно начали пропадать.

В пресс-центре городской администрации рассказали, что долгострой на улице Ватутина до сих пор находится в обще долевой собственности физических и юридических лиц. Всего строение разделено на 281 долю, принадлежат они порядка 180 собственникам (некоторые владеет несколькими помещениями сразу).

— В соответствии со статьей 210 Гражданского кодекса Российской Федерации собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором, — добавили в мэрии.

Так следить за тем, чтобы здание не разбирали неизвестные должны собственники помещения. По данным «АСТ-54 Black», на здании даже есть табличка с надписью о том, что заходить внутрь запрещено, а за разрушение здания грозит уголовная ответственность.

Посмотрите, как из здания новосибирцы выносят стройматериалы и что творится на крыше долгостроя

Строительство комплекса заморозили более 10 лет назад. Всё это время в него были закрыты все входы, висели объявления о приеме на работу в службу охраны строения. Изменения случились этим летом. В июне стало известно, что мэрия хочет через суд изъять земельный участок, на котором построено здание.

НГС писал о том, что здание построило ООО ПК «Подсолнух», но на этапе строительства помещения продали почти инвесторам. Кто-то ограничился офисом площадью 50 квадратных метров, у кого-то хватило средств на покупку целого этажа. Единого владельца у здания нет. Компания «Подсолнух» и сама столкнулась с трудностями, например, в марте 2012 года было введено управление и конкурсное производство. Тогда фирма задолжала 140 миллионов рублей.

Восемь лет назад срок аренды участка истек, мэрия продлила договор на пять лет с условием, что комплекс достроят. Но не вышло, тогда власти начали процесс изъятия объекта у собственников, чтобы выставить здание на торги. С тех пор даже сами инвесторы не могут получить внятных ответов о перспективах объекта у ООО «Компания Сибирский Торговый Центр», которая была последним по счету подрядчиком, занимавшимся в здании хотя бы какими-то работами.

Сейчас площадь Маркса начала преображаться и избавляться от долгостроев, два года назад снесли ДК в центре площади, на его месте возводят многофункциональный комплекс «Аэрон». Занимаются и строительством многострадальной гостиницы «Турист», правда, срок разрешения в очередной раз продлили.

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Долгострой Площадь Маркса Улица Ватутина Торговый центр
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Комментарии
8
275239151
1 августа 2024, 12:57
На Сухом логу тоже никому не нужный недострой стоит. Думали, что жизнь налаживается, а тут во оно что
VCN
1 августа 2024, 12:48
"но на этапе строительства помещения продали почти инвесторам" Прошу уточнить, кто такие почти инвесторы? )
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