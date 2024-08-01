Кто должен охранять недостроенный ТЦ на Маркса, который разбирают прохожие, — ответ мэрии

Мэрия Новосибирска объяснила, кто должен охранять огромный недостроенный торговый центр на площади Маркса, который разбирают неизвестные. Ранее стало известно, что части здания увозят на тележках, уносят стройматериалы в руках, а оконные блоки неожиданно начали пропадать.
В пресс-центре городской администрации рассказали, что долгострой на улице Ватутина до сих пор находится в обще долевой собственности физических и юридических лиц. Всего строение разделено на 281 долю, принадлежат они порядка 180 собственникам (некоторые владеет несколькими помещениями сразу).
— В соответствии со статьей 210 Гражданского кодекса Российской Федерации собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором, — добавили в мэрии.
Так следить за тем, чтобы здание не разбирали неизвестные должны собственники помещения. По данным «АСТ-54 Black», на здании даже есть табличка с надписью о том, что заходить внутрь запрещено, а за разрушение здания грозит уголовная ответственность.
Строительство комплекса заморозили более 10 лет назад. Всё это время в него были закрыты все входы, висели объявления о приеме на работу в службу охраны строения. Изменения случились этим летом. В июне стало известно, что мэрия хочет через суд изъять земельный участок, на котором построено здание.
НГС писал о том, что здание построило ООО ПК «Подсолнух», но на этапе строительства помещения продали почти инвесторам. Кто-то ограничился офисом площадью 50 квадратных метров, у кого-то хватило средств на покупку целого этажа. Единого владельца у здания нет. Компания «Подсолнух» и сама столкнулась с трудностями, например, в марте 2012 года было введено управление и конкурсное производство. Тогда фирма задолжала 140 миллионов рублей.
Восемь лет назад срок аренды участка истек, мэрия продлила договор на пять лет с условием, что комплекс достроят. Но не вышло, тогда власти начали процесс изъятия объекта у собственников, чтобы выставить здание на торги. С тех пор даже сами инвесторы не могут получить внятных ответов о перспективах объекта у ООО «Компания Сибирский Торговый Центр», которая была последним по счету подрядчиком, занимавшимся в здании хотя бы какими-то работами.
Сейчас площадь Маркса начала преображаться и избавляться от долгостроев, два года назад снесли ДК в центре площади, на его месте возводят многофункциональный комплекс «Аэрон». Занимаются и строительством многострадальной гостиницы «Турист», правда, срок разрешения в очередной раз продлили.
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