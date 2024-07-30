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Находчивые новосибирцы разбирают недострой

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Город Увозят на тележке: находчивые новосибирцы разбирают огромный недостроенный ТЦ на Маркса — видео

Увозят на тележке: находчивые новосибирцы разбирают огромный недостроенный ТЦ на Маркса — видео

Из здания выносят стройматериалы

4 204
45 комментариев
Вход в здание фактически открыт

Недостроенный торгово-офисный комплекс на площади Маркса в Новосибирске разбирают неизвестные. Части здания увозят на тележках, а порой и просто уносят в руках. Видео с находчивыми новосибирцами появилось в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

То, что в здании выломаны и двери и неожиданно начали пропадать оконные блоки НГС заметил пару дней назад. Сейчас в телеграм-канале и вовсе появилось видео с разбором здания и кадры с крыши. На кадрах заметно, как здание буквально разобрали по кускам, один из мужчин и вовсе складывает части долгостроя на тележку. По данным «АСТ-54 Black» на здание даже есть табличка с надписью о том, что заходить внутрь запрещено, а за разрушение здания грозит уголовная ответственность.

НГС направил запрос в мэрию, чтобы узнать, кто теперь охраняет здание. Также редакция обратилась за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по НСО.

Строительство комплекса заморозили более 10 лет назад. Все это время в него были закрыты все входы, висели объявления о приеме на работу в службу охраны строения. Изменения случились этим летом. В июне стало известно, что мэрия хочет через суд изъять земельный участок, на которым построено здание.

Так здание выглядело внутри пару дней назад

НГС писал о том, что здание построило ООО ПК «Подсолнух», но на этапе строительства помещения продали почти 170 инвесторам. Кто-то ограничился офисом площадью 50 квадратных метров, у кого-то хватило средств на покупку целого этажа. Единого владельца у здания нет. Компания «Подсолнух» и сама столкнулась с трудностями, например, в марте 2012 года было введено управление и конкурсное производство. Тогда фирма задолжала 140 миллионов рублей.

Восемь лет назад срок аренды участка истек, мэрия продлила договор на пять лет с условием, что комплекс достроят. Но не вышло, тогда власти начали процесс изъятия объекта у собственников, чтобы выставить здание на торги. С тех пор даже сами инвесторы не могут получить внятных ответов о перспективах объекта у ООО «Компания Сибирский Торговый Центр», которая была последним по счету подрядчиком, занимавшимся в здании хотя бы какими-то работами.

Сейчас площадь Маркса начала преображаться и избавляться от долгостроев, два года назад снесли ДК в центре площади, на его месте возводят многофункциональный комплекс «Аэрон». Занимаются и строительством многострадальной гостиницы «Турист», правда, срок разрешения в очередной раз продлили.

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Комментарии
46
АнтонПавловичЧехов
30 июля 2024, 16:05
странно воров называть находчивыми. И судя по виду гражданина соседней страны - он не новосибирец
Bream
30 июля 2024, 16:25
Мэрия даже заказала предварительную оценку объекта, которую выполнило ООО «Оценка и бизнес-планирование». Согласно представленному городской администрации отчету, общая стоимость объекта определена в 1,8 миллиарда рублей (с) НГС удивительное рядом. только у нас можно наблюдать как на тележках вывозят 1,8 млрд рублей. несите попкорн!
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