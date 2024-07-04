Не только яйца выросли в цене: какие продукты сильно подорожали за год?

Несмотря на то, что официальная инфляция за прошедший год в России составляет порядка 7,5%, а продуктовая около 9%, есть продукты, обогнавшие ее в несколько раз. Больше всех подорожала свёкла. Кто еще вошел в топ и почему так вышло — в материале.
За последний год продукты питания подорожали неравномерно. Помимо инфляции основными причинами роста цен стали падение рубля и сокращение урожайности.
По данным Росстата, самым подорожавшим продуктом оказалась свёкла. Ее стоимость выросла на 71%. На втором месте по повышению стоимости — куриные яйца. Их цена выросла на 48,5% за год. Сооснователь и CEO «Ценозавра» Константин Калугин рассказывал MSK1.RU, что цены на яйца с начала 2024 года начали стремительно расти.
— Десяток яиц можно купить в среднем за 127,24 рубля, хотя цены сильно разнятся, от 71,99 рубля до лотка за 212,99 рубля.
Для удобства мы прикрепляем инфографику.
Как можно заметить, меньше всего подорожали «изделия из птицы». Данная категория выросла за год на 22,6%.
По данным Росстата, за 12 месяцев многие импортные продукты значительно выросли в цене. Бананы (+32,4%), оливковое масло(+27,9%), виноград (+32,4%) чеснок (+41%). Это происходит под влиянием курса рубля и из-за увеличения мировых цен, которые в первой половине 2024 года достигли исторических максимумов, отметил в беседе с Forbes ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС Денис Терновский.
Как можно заметить в инфографике, яблоки подорожали на 25% по сравнению с 2023 годом. В этом году яблоки пострадали от заморозков, особенно сильно в Центральной России. Урожай яблок составит до 1,5 млн т вместо прошлогодних 1,7 млн т, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут.
По мнению экспертов, на тепличные овощи цены начнут снижаться уже в июле.
Ранее мы вместе с экспертами объяснили, почему взлетели цены на картошку. Также ранее сообщалось, что производители признали, что были вынуждены поднять отпускные цены на хлеб в среднем на 10–15%.