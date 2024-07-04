Не только яйца выросли в цене: какие продукты сильно подорожали за год?

В России почти в 2 раза подорожала свёкла Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Несмотря на то, что официальная инфляция за прошедший год в России составляет порядка 7,5%, а продуктовая около 9%, есть продукты, обогнавшие ее в несколько раз. Больше всех подорожала свёкла. Кто еще вошел в топ и почему так вышло — в материале.

За последний год продукты питания подорожали неравномерно. Помимо инфляции основными причинами роста цен стали падение рубля и сокращение урожайности.



По данным Росстата, самым подорожавшим продуктом оказалась свёкла. Ее стоимость выросла на 71%. На втором месте по повышению стоимости — куриные яйца. Их цена выросла на 48,5% за год. Сооснователь и CEO «Ценозавра» Константин Калугин рассказывал MSK1.RU, что цены на яйца с начала 2024 года начали стремительно расти.

— Десяток яиц можно купить в среднем за 127,24 рубля, хотя цены сильно разнятся, от 71,99 рубля до лотка за 212,99 рубля.



Для удобства мы прикрепляем инфографику.

Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











Как можно заметить, меньше всего подорожали «изделия из птицы». Данная категория выросла за год на 22,6%.



По данным Росстата, за 12 месяцев многие импортные продукты значительно выросли в цене. Бананы (+32,4%), оливковое масло(+27,9%), виноград (+32,4%) чеснок (+41%). Это происходит под влиянием курса рубля и из-за увеличения мировых цен, которые в первой половине 2024 года достигли исторических максимумов, отметил в беседе с Forbes ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС Денис Терновский.

Как можно заметить в инфографике, яблоки подорожали на 25% по сравнению с 2023 годом. В этом году яблоки пострадали от заморозков, особенно сильно в Центральной России. Урожай яблок составит до 1,5 млн т вместо прошлогодних 1,7 млн т, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут.



По мнению экспертов, на тепличные овощи цены начнут снижаться уже в июле.