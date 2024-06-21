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Экономика Кризис-2024 «Яйца и куры дешеветь не будут точно»! ФАС пообещала остановить рост цен на востребованные продукты, а что нас ждет на самом деле

«Яйца и куры дешеветь не будут точно»! ФАС пообещала остановить рост цен на востребованные продукты, а что нас ждет на самом деле

Победить инфляцию можно, обеспечив поддержку бизнесу и устранив сговоры

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Ценник на кур колеблется от 159,99 рубля до 550,8 рубля в зависимости от вида и региона

Глава ФАС Максим Шаскольский заявил недавно, что яйца и курятина в России больше не будут так стремительно дорожать, как в 2023 году. Более того, якобы еще и подешевеют. По словам Шаскольского, в этом году наблюдается лишь сезонное изменение цен на отдельные продукты — никаких инфляционных рекордов.

Яйца в России за прошлый год, напомним, подорожали в 1,6 раза, причем только в декабре — на 18%. На этом фоне правительство России обнулило пошлину на ввоз яиц на первую половину 2024 года, что позволило завезти в страну яйца из Азербайджана, Белоруссии, Турции.

— Обещания Шаскольского могут быть реалистичны, если Россия договорится о новых поставках мяса птицы и яиц из Казахстана, Турции, Белоруссии по себестоимости, — комментирует MSK1.RU Юлия Корчагина-Озджан, основатель «Академии бизнеса и стратегического маркетинга». — Но всё же это не главное. Нам нужны новые правила поддержки предпринимательства. В том числе есть большой запрос на поддержку сельского хозяйства в России. И если эта поддержка будет обеспечена, то мы будем рассчитывать, что в первой половине 2025 года мы получим реальное снижение цен на мясо и яйца.

А цены продолжают расти и команды ФАС не слышат

Пока снижения цен никто не заметил

Между тем заявление Шаскольского о стабилизации цен опровергают выводы облачного сервиса мониторинга и анализа цен на продукты питания «Ценозавр». Сооснователь и CEO «Ценозавра» Константин Калугин говорит MSK1.RU, что яйца с начала года 2024 года выросли в цене на 24,5%.

— И в ближайшее время они вряд ли станут дешеветь! — говорит Калугин. — Десяток яиц можно купить в среднем за 127,24 рубля, хотя цены сильно разнятся, от 71,99 рубля до лотка за 212,99 рубля.

Курятина подорожала так же сильно?

— Нет, с начала года всего на 5,9%. На данный момент ее покупка обойдется в среднем в 324 рубля. Ценник колеблется от 159,99 рубля до 550,8 рубля в зависимости от вида и региона.

Но почему дорожают яйца и курятина, если уже и импорт открыт, и ФАС подключилась?!

— Сказываются многие факторы, среди которых и птичий грипп, который наносит существенный урон фермерским хозяйствам. Цены увеличиваются и из-за повышенного спроса. Куриные яйца являются одним из самых доступных источников белка, они используются во многих блюдах. При увеличившихся ценах на мясо покупатели выбирают яйца.

Увеличивается себестоимость продукции, так как ее составляющие (расходы на корма, лекарства и производственное оборудование, многое из которого закупается за рубежом) увеличиваются в цене. Также увеличиваются транспортные расходы.

Вы согласны с Шаскольским, что яйца и куры подешевеют?

— Никакой тенденции к уменьшению стоимости яиц и курятины на данный момент мы не наблюдаем. В ближайшее время продукты вряд ли станут дешеветь. В лучшем случае цена на них останется на прежнем уровне.

Максим Шаскольский сообщил, что в настоящее время ФАС совместно с Минсельхозом изучает ситуацию на рынке ягод в России. Однако чиновник отметил, что в данном случае применение мер антимонопольного регулирования нецелесообразно из-за большого количества производителей и поставщиков на данном рынке.

Как растут цены

Конкуренция конкуренцией, но цены растут. Согласно данным, представленным в конце мая агентством РБК со ссылкой на исследование ресурса «Чек Индекс», средняя цена за 1 кг клубники в России в мае оказалась на 20% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Причем в Москве цена на клубнику увеличилась на 12% и превысила 650 рублей за 1 кг.

Конкуренция на рынке — не всегда гарантия того, что цены формируются адекватно. Так, с начала 2023 года ФАС возбудила уже 10 дел о нарушении антиконкурентных соглашений на рынке яиц. Оптовые цены производителей росли слишком быстро по отношению к себестоимости. Касалось это не только яиц, но и сахара и курятины. Более того, ФАС выдала 27 предупреждений и предостережений в связи с публичными высказываниями о повышении цен на отдельные товары.

Чтобы хоть как-то затормозить инфляцию, в апреле 2023 года было принято постановление правительства, позволяющее регионам заключать соглашения с производителями и продавцами о сдерживании цен на социально важные товары. На данный момент такие соглашения действуют в 35 регионах. По данным ФАС, большинство подписантов (почти 11 тысяч) — это ретейлеры, и лишь несколько десятков производителей и поставщиков.

С крупнейшими федеральными торговыми сетями ФАС работает так эффективно, что ретейлеры «добровольно» сокращают наценки на социально значимые товары. Впрочем, невзирая на все эти меры, продукты в России продолжают дорожать. Только теперь вместо яиц и курятины уже совсем другие.

В мае, по данным Росстата, столовая свёкла подорожала на 21,8%, морковь — на 21,4%, репчатый лук — на 18,3%, белокочанная капуста — на 11%, лимоны — на 10,1%, яблоки — на 6,6%.

Среди других изменений в ценах можно выделить рост стоимости баранины (которая из доступного мяса уже и так давно стала премиальным продуктом) на 5,4%, шоколада — на 2,4%, оливкового масла — на 2,3%, рыбы, пшеничного хлеба, мороженого — на 1,8%. Список можно продолжать долго, хотя там цифры уже не такие внушительные. Однако стоит помнить, что уже в июне вместо «золотых» баранины и яблок мы можем получить уже очередные продукты-антирекордсмены.

А вы заметили, что куры и яйца стали дешевле?

Нет. Кажется, как выросли в цене, так дорогими и остаются.
Да, заметила, что цены на них расти перестали.
Но как они могут стать дешевле, если дорожает всё!

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ФАС России Рост цен Подорожание яиц Цены на куриное мясо Подорожание продуктов Цены на продукты Рост цен на продукты Инфляция
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