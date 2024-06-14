Набережной быть: мэрия Новосибирска разорвет договоры с пескобазами — в одностороннем порядке

Первые заявления о возможном создании набережной от Димитровского моста до Заельцовского парка в едином стиле прозвучали несколько лет назад. В 2021 году сформировали рабочую группу и приступили к проработке идеи, к реализации хотят подключить застройщика, администрация может выступать в качестве модератора процесса. Основной проблемой оказались пескобазы вдоль реки, которые необходимо выселять.



Бывший мэр Анатолий Локоть подписал распоряжение, но начальник департамента земельных и имущественных отношений мэрии Георгий Жигульский продлил договоры аренды участков для пескобаз до 2028 года, хотя планировалось, что их должны были расторгнуть в 2023 году. На исправление этой ситуации может уйти много времени, в частности, вице-мэр Анна Терешкова говорила, что может придется идти в суд.



— Я негодую, за нашей спиной, не советуясь с нами, даже устно не проинформировав о каких-либо действиях, подписали договоры, которые противоречат поручению губернатора, протоколу мэра, обещаниям о том, что здесь появится набережная, — объясняла Анна Терешкова.



При этом владельцы пескобаз тоже бьют тревогу, предприниматели уверяют, что если базы речного песка убрать с берега, который фактически находится вблизи центра Новосибирска, то увеличатся затраты на логистику. Вместе с этим, говорят бизнесмены, вырастет и цена на песок — один из важных материалов.