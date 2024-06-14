Набережной быть: мэрия Новосибирска разорвет договоры с пескобазами — в одностороннем порядке

Мэрия Новосибирска планирует в одностороннем порядке разорвать договоры с пескобазами. Об этом НГС сообщили в пресс-центре администрации.
После резервирования земель под дорогу и набережную от Димитровского моста до Заельцовского бора, мэрия планирует разорвать договоры аренды с компаниями «Стройсиб», «Сибирский Причал» и «Причал» в одностороннем порядке.
По данным сервиса «Контур.Фокус», компания «Стройсиб» образована в 2011 году. Учредителем является Сергей Буров, о прибыли и выручке информации не оказалось.
Компания «Сибирский причал» образована в 2015 году. Учредителями числятся Владимир Семенов (34%), Андрей Конюк (33%) и Татьяна Пономарева (33%). На конец 2023 года выручка организации составила 36,3 миллиона рублей, чистая прибыль — 4,3 миллиона рублей.
Организация «Причал» образована в 2016 году. Учредителем является Владимир Корда, на конец 2023 года выручка составила 15,9 миллиона рублей, чистая прибыль — 1 миллион рублей.
Первые заявления о возможном создании набережной от Димитровского моста до Заельцовского парка в едином стиле прозвучали несколько лет назад. В 2021 году сформировали рабочую группу и приступили к проработке идеи, к реализации хотят подключить застройщика, администрация может выступать в качестве модератора процесса. Основной проблемой оказались пескобазы вдоль реки, которые необходимо выселять.
Бывший мэр Анатолий Локоть подписал распоряжение, но начальник департамента земельных и имущественных отношений мэрии Георгий Жигульский продлил договоры аренды участков для пескобаз до 2028 года, хотя планировалось, что их должны были расторгнуть в 2023 году. На исправление этой ситуации может уйти много времени, в частности, вице-мэр Анна Терешкова говорила, что может придется идти в суд.
— Я негодую, за нашей спиной, не советуясь с нами, даже устно не проинформировав о каких-либо действиях, подписали договоры, которые противоречат поручению губернатора, протоколу мэра, обещаниям о том, что здесь появится набережная, — объясняла Анна Терешкова.
При этом владельцы пескобаз тоже бьют тревогу, предприниматели уверяют, что если базы речного песка убрать с берега, который фактически находится вблизи центра Новосибирска, то увеличатся затраты на логистику. Вместе с этим, говорят бизнесмены, вырастет и цена на песок — один из важных материалов.