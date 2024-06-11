Мэрия Новосибирска зарезервировала земли для набережной от Димитровского моста до Заельцовского бора

Пескобазы в будущем планируют выселить Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Мэрия Новосибирска зарезервировала землю для набережной от Дмитровского моста до Заельцовского бора. Постановление подписал мэр Максим Кудрявцев.



Согласно официальному документу, зеленая зона протянется по всему берегу Оби от Димитровского моста до Заельцовского бора. На участках нельзя будет строить капитальные объекты в течение трех лет (это максимальный срок резервирование по закону, после его можно продлить). Набережная, в том числе, будет благоустроена под планируемым новым метромостом

Так выглядит проект планировки территории, где пройдет новая набережная Источник: проект планировки территории











Городская администрация зарезервировала участки общей площадью более чем в 29 тысяч кв.м, в эту же площадь войдет проектируемая дорога.

Первые заявления о возможном создании набережной от Димитровского моста до Заельцовского парка в едином стиле прозвучали несколько лет назад. В 2021 году сформировали рабочую группу и приступили к проработке идеи, к реализации хотят подключить застройщика, администрация может выступать в качестве модератора процесса. Основной проблемой оказались пескобазы вдоль реки, которые необходимо выселять.

Бывший мэр Анатолий Локоть подписал распоряжение, но начальник департамента земельных и имущественных отношений мэрии Георгий Жигульский продлил договоры аренды участков для пескобаз до 2028 года, хотя планировалось, что их должны были расторгнуть в 2023 году. На исправление этой ситуации может уйти много времени, в частности, вице-мэр Анна Терешкова говорила, что может придется идти в суд.

— Я негодую, за нашей спиной, не советуясь с нами, даже устно не проинформировав о каких-либо действиях, подписали договоры, которые противоречат поручению губернатора, протоколу мэра, обещаниям о том, что здесь появится набережная, — объясняла Анна Терешкова.

