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Город «Детей ловили охранники»: застройщик начал ставить забор на стадионе новосибирской гимназии, а потом снес

«Детей ловили охранники»: застройщик начал ставить забор на стадионе новосибирской гимназии, а потом снес

Компания договорилась со школой, но общественность оказалась против

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Компания начала устанавливать столбы для забора, местные решили, что компания хочет забрать участок себе

На стадионе новосибирской гимназии №9 застройщик начал возводить забор, чтобы оградить стройку рядом, но спустя несколько дней снес. Около школы компания реконструирует старую парковку в новую с коммерческими помещениями.

Установку забора на территории школьного стадиона заметили местные жители, они забеспокоились, что застройщик вышел за границу своего участка при реконструкции парковки-долгостроя. Как сообщили НГС в мэрии Новосибирска, компания «Архитектурно-инженерный строительный трест» договорилась со школой и департаментом образования об использовании части стадиона для ограждения до 30 августа.

— Мы хотели временно поставить забор, чтобы исключить попадание детей со стороны школы на стройплощадку. Когда там стояла незавершенка, детишки часто лазали туда, охранники их ловили и выводили. Мы предложили директору поставить еще один забор, отодвинув его метров на восемь, — рассказал НГС Евгений Грибов, владелец «АИСТ».

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «АИСТ» образовано в 2004 году. Директор и учредитель организации — Евгений Грибов. На конец 2023 года убыток компании составил 3 миллиона рублей. Евгений Грибов также числится участником порядка 20 организаций.

После резонанса столбики от забора убрали

Застройщик уверяет, что с помощью второго временного забора хотели уменьшить вероятность происшествий с детьми. После демонтажных работ на участке ограждение планировали убрать, а благоустройство на стадионе восстановить, но поднялась общественность. Тогда забор демонтировали. Теперь, говорит Евгений Грибов, ответственность за детей лежит на мэрии.

Дозвониться до руководство школы журналисту не удалось. В мэрии уверяют, что компания сейчас согласовывает с гимназией установление публичного сервитута. Застройщик говорит, что забор строить больше не планирует.

В мэрии объяснили, что на земельном участке, которым сейчас владеет «АИСТ», должны построить трехэтажное здание для автостоянки легковых автомобилей на 93 места с помещениями общественного назначения. Всего в новом помещении будет 6 этажей, два из них подземные.

Евгений Грибов — известный в Новосибирске девелопер, председатель совета директоров ГК «Новоград», которая инициировала строительство комплекса «Снежная миля» с офисными и жилыми помещениями на улице Большевистской.

В 2017 году суд признал его виновным по делу о присвоении помещений завода «Электроагрегат». Причиненный ущерб оценили в сумму около 77 миллионов рублей. Грибова приговорили к трем годам колонии общего режима и штрафу в размере 400 тысяч рублей за мошенничество в особо крупном размере. Год спустя суд смягчил наказание и Грибова перевели в колонию-поселение.

В 2022 году его имя называли в рамках расследования дела о присвоении земли на берегу Бердского залива. Группа предпринимателей заполучила участок в 16 гектар за 13 миллионов рублей, хотя рыночная стоимость оценивается в сумму больше 100 миллионов — расследование дела продолжается.

Недавно компания-застройщик «Астра» снесла парковку около своего жилого комплекса «Сакура». Стоянку строили все лето, но оказалось, что для нее не было разрешения.

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ПО ТЕМЕ
Застройщик Парковка Стоянка Гимназия Школа Строительство Стройка Забор Евгений Грибов
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