«Вопрос — куда растворились деньги?»: в Первомайском сквере начали перекладывать плитку — почему новосибирцы в ярости

Со стороны Красного проспекта часть плитки уже сняли и делают новую основу Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Первомайском сквере Новосибирска начали перекладывать плитку. Сейчас покрытие меняют со стороны Красного проспекта. Как сообщил вчера, 29 мая, мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, сделать это придется из-за серьезных технических ошибок.

Глава города заявил, что специалисты будут прикладывать все усилия, чтобы к середине августа сквер был сдан. При этом он уточнил, что объявленную дату завершения работ также подтверждает подрядчик.



Новосибирцы высказались о замене плитки в комментариях на НГС.

— Мягко можно говорить дома с женой, а на работе в таких случаях надо заявление в полицию написать и заодно полный аудит провести, когда должность принимал, чтобы потом не оправдываться десять лет, как Локоть! За грехи его предшественников, на которых клейма ставить негде! — пишет пользователь под ником За державу обидно!

— Второй год издеваются над горожанами. Ведь в центре почти нет парков. Два года закрыто приятное место в центре. В прошлом году никаких работ почти не велось. Просто закрыли и все. И никто за это не ответит? — задается вопросом пользователь 224274911.



— Кто из предыдущих ответственных лиц понесёт за это наказание? Ущерб городу не 500 рублей ведь, — рассуждает трям-брям.

— Интересно, опять парк всё лето простоит пустой без единого работника, или со второй попытки сделают? А вообще, пока за такое сажать не начнут, ничего не поменяется, — уверен читатель НГС.



— Да закатайте уже асфальтом, дешевле и лучше будет. На Ельцовской жильцы убрали всю плитку, которую положили при сдаче дома, и закатали асфальтом, потому что они хозяева, — советует новосибирец.



— Асфальтом сделать дорожки — это два дня работы. За каким чертом нужна эта плитка — делать ее уже второй год, а потом опять наверняка еще переделывать будут, — считает пользователь под ником Поддерживаю.



— Второй год плитку будут укладывать. В парке. За это время новые объекты с нуля строят и сдают в других регионах. Вместо Парк-кафе — газон. Рука — лицо. Снесли трехэтажное здание, которое никому не мешало и можно было погулять в парке и нормально покушать, а не как собака, на ходу в забегаловках. Вот чего-то и не хватало в парке — ещё одного газона. Про «сподвигать подрядчика» — это вообще шедевр. А их «сподвигать» надо? Кто понес ответственность за халатность при реализации и планировании реконструкции сквера? — спрашивает Qsy



— А за чей счёт банкет? Ну то есть там непросто переложить плитку, там основание не сделано по уму, как должно быть. Это снять всю плитку, снять тот слой под плиткой, заново обустроить основание, дренаж, уложить плитку обратно. При этом, во время демонтажа/монтажа будет процент боя плитки и надо будет докупать новую. Очевидно, что прошлый подрядчик — банкрот, и ни о какой переделке по гарантии речи не идет. То есть новый подрядчик почти с нуля будет выполнять работы. Вопрос — куда растворились деньги, на которые велись «работы» в прошлом году? Никто там не хочет возбудиться? Аудит там провести и всё такое. За такое надо наказывать жестко, разворотили сквер в самом центре города и бросили, распихав деньги по карманам, — отметил один из читателей.

Фотокорреспондент НГС прогулялся по скверу и снял, что сейчас там происходит.

Погода сегодня располагает к работам Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Рабочие собираются снимать плитку, чтобы поменять основание Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Место работы оградили Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Претензии к качеству работ появились еще в прошлом году Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Рабочие укатывают щебень Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Ситуация сейчас такая Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Часть сквера уже благоустроена Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Но пройтись по всем дорожкам пока не получится Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Знаменитый фонтан «Мишка» Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Некоторые новосибирцы уверены, что и без плитки можно было обойтись Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Подробнее о том, как и кто реконструировал Первомайский сквер мы разбирались подробнее в начале этого года.